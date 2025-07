Nel 2025 il mercato del lavoro è sempre più orientato verso competenze digitali, analitiche e sostenibili. In un contesto in rapida trasformazione, emergono nuove figure professionali che un tempo sembravano appartenere al futuro. Per chi è in procinto di scegliere il proprio percorso universitario, conoscere quali sono le professioni più richieste nel 2025 è fondamentale per fare scelte consapevoli e costruire un profilo competitivo.

In questo articolo analizziamo i ruoli più emergenti, più ricercati dalle aziende, le competenze necessarie per ricoprire questi incarichi e quali corsi di laurea rappresentano il punto di partenza ideale per accedervi.

Professioni più richieste nel settore Tech e IA

Tra le professioni più richieste nel 2025 spiccano quelle legate all’analisi dei dati e all’Intelligenza Artificiale. Le imprese italiane investono sempre di più in data analysis e automazione, generando una forte domanda di Data Scientist, Data Analyst, esperti in machine learning e AI Specialist.

Cosa studiare?

Per accedere a questi ruoli, i precorsi universitari consigliati includono:

Statistica e Scienze Matematiche (L-41)

Informatica (L-31)

Ingegneria dell’Informazione (L-8)

Fisica (L-30) per chi vuole un approccio teorico più solido

Questi corsi offrono una formazione solida in matematica, statistica e programmazione, indispensabili per analizzare grandi quantità di dati, sviluppare modelli predittivi e automatizzare processi decisionali. Le attività didattiche prevedono anche esercitazioni, progetti e laboratori, che rafforzano la capacità di problem solving e l’utilizzo di strumenti professionali.

Sostenibilità e responsabilità sociale, le competenze verdi sono in crescita

L’attenzione all’ambiente e all’etica aziendale porta con sé una crescente richiesta di figure legate alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa. Questi profili sono fondamentali in aziende che vogliono innovare senza perdere di vista l’impatto ambientale e sociale delle proprie attività.

Cosa studiare?

I corsi di laurea più coerenti sono:

Scienze ambientali (L-32)

Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32)

Scienze politiche (L-36)

Economia (L-33)

Chi studia in questi ambiti acquisisce una visione sistemica delle sfide ambientali, con competenze in analisi territoriale, gestione delle risorse, normativa ambientale ed economia sostenibile. Le attività formative prevedono anche lo sviluppo di soft skills come comunicazione, leadership e progettazione.

Cybersecurity e digitale immersivo, le professioni più richieste nel digitale

L’espansione del digitale porta con sé nuovi rischi e nuove opportunità. Da un lato, cresce la richiesta di esperti in cybersecurity capaci di proteggere dati e sistemi aziendali. Dall’altro, il mondo del metaverso e della realtà aumentata apre nuovi spazi per designer, sviluppatori e specialisti dell’esperienza immersiva.

Cosa studiare?

I percorsi universitari più adatti includono:

Informatica (L-31)

Ingegneria dell’informazione (L-8)

Scienze della comunicazione (L-20)

Design del prodotto industriale (L-4)

La formazione in questi ambiti è orientata allo sviluppo di competenze pratiche e teoriche su reti, sicurezza informatica, crittografia, interfacce digitali, programmazione per ambienti immersivi e simulazione 3D. I laboratori e i progetti consentono agli studenti di lavorare su casi concreti e di apprendere l’uso di software professionali.

Comunicazione digitale e marketing, figure sempre più ibride

Nel 2025, il digital marketing non è più una nicchia, ma un ecosistema complesso che fonde analisi dei dati, SEO, content creation, gestione di campagne online e strumenti di intelligenza artificiale. Le aziende cercano Digital Marketing Specialist, SEO Expert e Content Manager capaci di gestire strategie su più canali.

Cosa studiare?

I corsi triennali da considerare sono:

Scienze della comunicazione (L-20)

Economia aziendale (L-18)

Lettere (L-10) o Lingue e culture moderne (L-11)

Questi percorsi offrono una preparazione versatile, utile per sviluppare abilità nella scrittura, nell’analisi dei dati, nella gestione dei contenuti e delle piattaforme digitali. Gli studenti apprendono a progettare messaggi efficaci, a leggere i trend del mercato e a comunicare con target diversi attraverso media integrati.

Come scegliere il corso giusto per le professioni più richieste nel 2025?

Con l’evoluzione delle professioni più richieste nel 2025, la scelta universitaria non è mai stata così strategica. Non si tratta solo di seguire la propria passione, ma anche di incrociare gli interessi personali con opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro.

Sul nostro sito potrai trovare:

Le guide dettagliate ai corsi di laurea, con materie, informazioni per l’accesso e per gli sbocchi

Gli iter professionali per capire il percorso da seguire dopo la laurea

Simulazioni dei test di ingresso, per prepararti a entrare nella facoltà desiderata

Utilizzare questi strumenti ti aiuterà a costruire un percorso consapevole e coerente con i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro.