Prestiti di onore all’università, cosa sono e a cosa servono?

Studiare all’università comporta spese significative tra tasse, affitti, trasporti, libri e costi di vita quotidiana. Per molti studenti fuorisede o iscritti a università private, il peso economico è ancora maggiore. Non tutti possono contare su borse di studio o sul sostegno familiare. In questo contesto, i prestiti per studenti rappresentano un’opportunità concreta per proseguire gli studi senza rinunce.

Si tratta di finanziamenti pensati appositamente per i giovani che desiderano laurearsi o frequentare master e scuole di specializzazione. Sono strumenti diffusi all’estero e in crescita anche in Italia, spesso sostenuti da garanzie pubbliche e condizioni agevolate.

Come funzionano i prestiti per studenti universitari?

I prestiti per studenti hanno caratteristiche specifiche che li distinguono dai comuni finanziamenti bancari. Non richiedono garanzie patrimoniali o redditi elevati da parte della famiglia, ma si basano soprattutto sul merito accademico. In pratica, conta essere in regola con gli esami e avere un percorso di studi coerente.

Uno degli aspetti più interessanti è il cosiddetto periodo ponte, quando lo studente inizia a rimborsare il capitale solo dopo la laurea, spesso con due anni di tempo per trovare un’occupazione stabile. Nel frattempo, può pagare soltanto gli interessi o, in alcuni casi, nulla.

Gli importi possono variare da poche migliaia di euro fino a 75mila euro, con piani di rimborso che arrivano fino a 30 anni. Questo consente di avere rate sostenibili e compatibili con i primi stipendi di un neolaureato

Il ruolo del Fondo per lo Studio Consap

Un sostegno importante ai prestiti per studenti arriva dal Fondo per lo Studio, istituito nel 2010 e gestito da Consap. Il meccanismo è semplice, lo Stato garantisce fino al 70% del finanziamento, permettendo alle banche di concedere credito anche a chi non dispone di garanzie familiari.

Il Fondo è rivolto a studenti di laurea, master e scuole di specializzazione. I finanziamenti possono essere erogati in tranche annuali da 3mila a 5mila euro, per un massimo di 25mila euro complessivi. La restituzione inizia non prima del trentesimo mese dall’ultima rata, e si estende in un periodo tra i 3 e i 15 anni.

Negli ultimi anni il governo ha annunciato un rafforzamento del Fondo, con l’obiettivo di ampliare il numero di banche aderenti (attualmente circa 50) e sostenere fino a 220mila giovani. Un passo decisivo per rendere i prestiti per studenti uno strumento davvero accessibile.

Prestiti per studenti e certificazione del merito

Un aspetto innovativo è rappresentato dalla certificazione della performance accademiche. In Italia è nata Habacus, una piattaforma che valuta i risultati degli studenti e li certifica digitalmente. Questo permette alle banche di concedere prestiti in modo più rapido e trasparente, riducendo la burocrazia.

Per gli studenti è un vantaggio evidente, dato che basta dimostrare di avere un percorso regolare e ottenere la certificazione, senza dover presentare ulteriori garanzie patrimoniali. La collaborazione tra Habacus e Consap sta contribuendo a diffondere i prestiti per studenti, abbattendo uno dei principali ostacoli di accesso.

Le proposte della banche e i casi pratici

Oltre al Fondo pubblico, diverse banche italiane hanno attivato programmi dedicati ai prestiti per studenti.

Intesa Sanpaolo , attraverso il Fund for Impact, ha finanziato negli ultimi cinque anni oltre 45mila studenti, con un totale di 800 milioni di euro. È possibile richiedere fino a 75mila euro per coprire rette, affitti e materiali di studio, senza garanzie patrimoniali. Il rimborso inizia due anni dopo la laurea, con piani fino a 30 anni.

, attraverso il Fund for Impact, ha finanziato negli ultimi cinque anni oltre 45mila studenti, con un totale di 800 milioni di euro. È possibile richiedere fino a 75mila euro per coprire rette, affitti e materiali di studio, senza garanzie patrimoniali. Il rimborso inizia due anni dopo la laurea, con piani fino a 30 anni. BPER offre prestiti agevolati in collaborazione con alcune università italiane e straniere, coprendo percorsi con costi anche molto elevati. Le prime rate sono ridotte (circa 37 euro al mese), per poi salire gradualmente con l’inizio della carriera lavorativa.

offre prestiti agevolati in collaborazione con alcune università italiane e straniere, coprendo percorsi con costi anche molto elevati. Le prime rate sono ridotte (circa 37 euro al mese), per poi salire gradualmente con l’inizio della carriera lavorativa. UniCredit ha attivato convenzioni con atenei come Bocconi, Luiss e scuole di management, consentendo finanziamenti dedicati agli studenti più meritevoli.

Questi esempi dimostrano come i prestiti per studenti possano adattarsi a percorsi diversi, dal corso di laurea quinquennale fino al master internazionale.

Perché i prestiti per studenti in Italia sono ancora poco diffusi?

Nonostante i progressi, solo l’1% degli studenti italiani utilizza i prestiti per finanziare gli studi, contro il 12% in Germania e oltre il 50% in Paesi come Olanda, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito.

Le ragioni sono principalmente due:

una certa resistenza culturale , che porta le famiglie italiane a preferire il sostegno diretto o le borse di studio

, che porta le famiglie italiane a preferire il sostegno diretto o le borse di studio una scarsa diffusione di strumenti pubblici e procedure burocratiche spesso complesse.

Tuttavia, la crescente attenzione delle istituzioni e delle banche potrebbe invertire questa tendenza. Con canoni di affitto sempre più alti e rette universitarie che pesano sul bilancio familiare, i prestiti per studenti possono diventare una risorsa decisiva.

Vantaggi, limiti e prospettive future

I prestiti per studenti offrono vantaggi concreti, permettono di concentrarsi sugli studi senza l’ansia economica, di accedere a università e master costosi, e di dilazionare il pagamento nel tempo.

Non mancano però alcuni limiti.. i tassi di interesse possono variare, i tempi di rimborso sono lunghi e la consapevolezza culturale in Italia è ancora limitata. Per questo, è importante informarsi bene, confrontare le offerte e valutare con attenzione il proprio percorso accademico e professionale.

Il futuro dei prestiti per studenti sembra comunque promettente. Il potenziamento del Fondo per lo Studio, le collaborazioni tra banche e università e l’uso di piattaforme di certificazione come Habacus possono rendere questi strumenti molto più accessibili.

Una svolta per il futuro della formazione universitaria in Italia

I prestiti per studenti non devono essere visti come un peso, ma come un investimento sul proprio futuro. In un contesto dove le spese universitarie continuano a crescere, rappresentano una possibilità concreta per garantire pari opportunità di accesso all’istruzione superiore.

Studiare, laurearsi e specializzarsi senza barriere economiche è la sfida dei prossimi anni. I prestiti per studenti, se gestiti con responsabilità, possono trasformarsi in un alleato principale degli universitari italiani.