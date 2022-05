Presentazione di Tesi: consigli su come prepararla

Dopo lezioni, esami, tesi resta l’ultimo ostacolo da superare per raggiungere la tanto ambita tesi: la Presentazione di Tesi. Se ti stai chiedendo come fare una presentazione di Tesi interessante e allo stesso tempo funzionale, sei nel posto giusto perché qui troverai alcuni consigli che ti saranno utili per la presentazione della Tesi.

Partiamo da una premessa fondamentale: nessuno conosce la tua tesi meglio di te. Infatti sei stato tu che hai ricercato il materiale, hai studiato la materia e ti sei specializzato in quella precisa tematica, quindi chi meglio di te può creare un’ottima presentazione di Tesi?

Quindi bando alle ciance e mettiamoci sotto!

1. Schematizza gli argomenti

Il primo consiglio da seguire è quello di schematizzare gli argomenti della tesi. Vale sia per le tesi di Laurea Triennali che per quelle più sostanziose della Laurea Magistrale. Selezionare gli argomenti significa scegliere cosa dire in discussione e cosa tralasciare. Questo è fondamentale perché una tesi di 100 pagine, ad esempio, non può essere esposta in 10 minuti di discussione finale. Infatti, bisogna ponderare la presentazione di tesi al tempo a disposizione per la discussione. I tutor di facoltà possono essere d’aiuto in questo perché conoscono le tempistiche relative alla seduta finale e possono dare delle dritte.

2. La scelta del programma

Scegli un programma di grafica che rientra nelle tue corde, evita l’utilizzo di programmi che non hai mai aperto prima che ti sono stati consigliati da amici o colleghi. Non è questo il momento per imparare ad utilizzare nuovi tool, ora l’obiettivo è di portare a termine una presentazione soddisfacente. Al fine della discussione non è importante se la presentazione è ideata su PowerPoint, Canva, Google Presentazione, Prezi, ciò che conta è il contenuto non il contenitore. Diverso discorso è per le Lauree in arti grafiche e Design in cui l’utilizzo di tool specifici è parte integrante dell’esame finale.

3. Slides leggibili e scorrevoli

Dopo aver scelto il programma e aver schematizzato gli argomenti è arrivato il momento di scrivere il contenuto della Presentazione. Ricorda che la presentazione non è un copia e incolla del contenuto della tesi. Quindi cosa scrivere all’interno della Presentazione? Sintetizza i concetti chiave in: keyword e spiega quella parola chiave in massimo tre righe di testo. Assolutamente evita di riempire le slide di troppo contenuto testuale. La slide perfetta deve avere un titolo, una descrizione e un’immagine identificativa, non deve scegliere nel dettaglio.

4. Usa i font e gli stili in modo appropriato

Usa un unico Font, non mixare troppi stili e scegli dei colori che saranno identificativi per tutta la presentazione. Non esagerare troppo con il corsivo, il grassetto e il sottolineato. Tutta la presentazione deve essere dalla facile lettura e più intuitiva possibile. Anche se inserisci grafici o tabelle cerca di semplificare il tutto rendendo comprendibile il contenuto anche a chi non è pratico della materia.