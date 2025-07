Posti Medicina: oltre 50mila iscritti, si attende la graduatoria

Il nuovo modello di accesso a Medicina sta rivoluzionando l’orientamento universitario di migliaia di studenti. Con l’abolizione del test a crocette e l’introduzione del semestre aperto, l’anno accademico 2025/26 segna un vero spartiacque nella formazione medica italiana. I dati diffusi dal MUR confermano il trend, dato che vi sono oltre 50mila iscritti ai corsi di Medicina e Chirurgia che inizieranno ufficialmente il 1° settembre.

Ma la domanda che tutti si pongono è: quanti saranno i posti di Medicina effettivamente disponibili per il secondo semestre?

Più di 64mila matricole tra Medicina, Odontoiatria e Veterinaria

La riforma non riguarda soltanto Medicina, includendo anche Odontoiatria (4.473) e Veterinaria (6.039), le nuove immatricolazioni nei corsi ad accesso programmato sanitario superano le 64mila unità. Numeri che dimostrano il successo della riforma, ma anche la complessità che comporta gestire una transizione di tale portata.

Posti Medicina 2025, gli atenei più scelti e il nodo delle graduatorie

In cima alle preferenze c’è La Sapienza di Roma, con 4.821 iscrizioni a Medicina e altre 314 a Odontoiatria. Seguono la Federico II di Napoli (3.113) e Bologna (2.674), con Padova poco distante (2.658). Solo a Roma, contando anche Tor Vergata, si superano le 6.000 domande. Questi numeri mettono in luce non solo la forte richiesta formativa, ma anche la sfida logistica per le varie università, che dovranno garantire qualità didattica, spazi e servizi adeguati.

L’impegno sul fronte delle tutele e dei servizi per il diritto allo studio è già stato tracciato. Il Ministero ha infatti garantito aule, corsi , tutor e mensa per tutti gli iscritti al primo semestre.

Come funziona il semestre filtro? Esami, CFU e soglie minime

Il cuore della selezione non è più il test a risposta multipla, ma una valutazione basata su tre esami scritti obbligatori, tra cui:

Chimica e propedeutica biochimica

Fisica

Biologia

Ogni materia assegna 6 CFU, per un totale di 18. Gli studenti dovranno sostenere prove nazionali identiche il 20 novembre e il 10 dicembre, composte da 31 domande ciascuna (15 a risposta multipla e 16 a completamento), da svolgere in 45 minuti.

Per accedere alla graduatoria nazionale, è necessario ottenere almeno 18/30 in ogni esame. Non basterà fare la media, ma è richiesta una sufficienza piena in ciascuna prova. I voti, che saranno espressi in trentesimi, possono anche prevedere la lode.

Il vero numero dei posti di Medicina è ancora in attesa

A oggi non è stato ancora comunicato ufficialmente il numero di posti disponibili per l’accesso al secondo semestre. Secondo le previsioni, si dovrebbe passare da 21.000 a circa 23.000 o 24.000 posti, ma resta ancora da capire come saranno suddivisi tra università statali, corsi IMAT e università non statali (per cui la riforma al momento non si applica).

La questione è cruciale, perché anche se la selezione è stata spostata, il sistema rimane a numero programmato. Questo significa che non tutti gli iscritti al semestre aperto potranno proseguire con Medicina. Tuttavia, chi raggiunge almeno 18/30 in ogni prova, anche se fuori graduatoria, potrà accedere al corso affine scelto in fase di iscrizione, con il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

Il significato della riforma e l’impatto didattico

Il semestre filtro ha cambiato radicalmente la logica dell’accesso a Medicina. Non si tratta più di una selezione a priori, ma di un percorso di valutazione continua, in cui a decidere sono studio, rendimento e merito accademico. Questo approccio ha permesso di rendere l’università più inclusiva, pur mantenendo alta la qualità.

L’impatto sulla didattica è stato significativo, la programmazione degli insegnamenti è stata adeguata per assicurare coerenza con i nuovi criteri valutativi. Inoltre, la riforma ha portato una maggiore integrazione tra l’orientamento iniziale e la continuità formativa.

Tra aspettative e realtà, il sistema reggerà?

Il semestre aperto ha confermato le attese. Più di 50mila studenti inizieranno a settembre la sfida. Ora però l’attenzione si sposta su un altro nodo, ossia la pubblicazione dei posti di Medicina e la definizione della graduatoria nazionale, attesa per il 12 gennaio. Fino ad allora, studenti e atenei dovranno affrontare un autunno intenso, fatto di studio, esami e soprattutto speranze.

La sfida non è solo individuale, sarà collettiva. Per il sistema universitario, che deve dimostrare di poter accogliere, valutare e formare su larga scala. Per le istituzioni, che dovranno assicurare equità e trasparenza. E per gli studenti, che hanno scelto di investire il proprio futuro su una nuova Medicina, più inclusiva, meritocratica e umana.