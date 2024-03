Polo Michelangelo tra Arte e Design

L’Istituto di Design Polo Michelangelo è un istituto unico a livello Nazionale della recentissima fondazione avvenuta nel 2009 a Bologna.

Il Polo Michelangelo è conosciuto anche con il nome di Università Privata del Design a 360° e la sede principale si trova in via Francesco Baracca 3 nella città metropolitana di Bologna.

La nascita dell’Istituto è stato reso possibile grazie alla Designer Maria Alessandra Faccenda, che ha inaugurato al Polo Michelangelo i il Nuovo corso Triennale di Design a 360°.

Nuovo Corso Triennale di Design A 360°

Il corso di studi in cui punta il Polo Michelangelo è il “Nuovo corso triennale di Design a 360°”. ╚ l’unico corso di laurea del Polo e questo è strutturato in modo tale da rendere gli studenti degli esperti di design, i migliori in campo.

Il corso è strutturato per garantire una visione globale che il designer deve possedere per potersi definire tale e poter operare in senso lato. L’obiettivo del corso è formare una nuova figura professionale di alto spessore nel mondo del design.

ll Nuovo Corso Triennale di Design a 360° è a numero chiuso. Per accedere al corso è necessario superare un esame di ammissione motivazionale e un colloquio conoscitivo al fine di valutare l’attitudine al design.

Qui per il conoscere il Piano di Studi del Corso di Design a 360°.

Corsi di Alta Specializzazione del Polo Michelangelo

Il polo Michelangelo ha attivato tre corsi di specializzazione:

Interior Design a 360°

Fanno parte dei corsi di Interior Design:

CORSO 60 ORE:

INTERIOR DESIGN E LIVING DESIGN

RETAIL DESIGN

CORSO 50 ORE:

EXHIBITION DESIGN

RESIMERCIAL DESIGN

Social Media Content Manager

Il corso è di 70 ore e prevede lezioni in presenza finalizzate allo studio della Comunicazione digitale, del brand Indentity e creazione e gestione dell’immagine della marca. Si esplorano anche le piattaforme social come Facebook, Instagram, X, LinkedIn, con brevi accenni a YouTube, Tik Tok, Threads, Whatsapp e Telegram.

Art Director

Art Director Design 360° è un corso di Alta Specializzazione in Visual Design e Art Direction del totale di 110 ore. Il programma del corso si focalizza sulla combinazione di diversi saperi, come il Management, il Retail, l’Editor e il Visual Design, per formare professionisti competenti e pronti a gestire le opportunità offerte dal mercato attuale.