PoliTo e Iveco Group e il nuovo master gratuito per i progettisti dei veicoli del futuro

La logistica e i trasporti stanno vivendo una trasformazione senza precedenti. Guidata dalla transizione verso la mobilità sostenibile, l’elettrificazione, l’uso di combustibili rinnovabili e la crescente digitalizzazione dei processi e dei sistemi all’interno dei veicoli.

Per rispondere alle sfide poste dai target europei di neutralità carbonica e riduzione delle emissioni, il Politecnico di Torino, in collaborazione con Iveco Group e con il sostegno della Regione Piemonte, annuncia l’apertura delle iscrizioni alla terza edizione del Master Universitario di II Livello in “Smart Commercial Vehicles for Sustainable Mobility”.

Il percorso biennale è erogato in forma gratuita e volto a formare giovani talenti che saranno inseriti da Iveco Group come apprendisti di alta formazione e ricerca. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 novembre

I temi del progetti

Tra i temi principali la propulsione elettrica ed ibrida, l’impiego di soluzioni “carbon-neutral” basate sull’uso di combustibili rinnovabili, il veicolo connesso, la mobilità digitale e l’elettronica di bordo veicolo, con un’attenzione particolare agli ambiti della simulazione e della validazione virtuale.

Tra i project work sviluppati in passato, sono stati affrontati temi quali la progettazione di veicoli commerciali a propulsione elettrica ad alta efficienza, la connettività come strumento per migliorare la fase d’uso del veicolo, la gestione delle batterie e l’ingegneria del software.

Smart Commercial Vehicles for Sustainable Mobility

Il Master di II Livello in Smart Commercial Vehicles for Sustainable Mobility combina formazione accademica avanzata ed esperienza pratica in azienda. Gli studenti selezionati, giovani laureati magistrali in ingegneria under 30, vengono assunti con un contratto di apprendistato di alta formazione a tempo indeterminato da Iveco Group, garantendo un percorso di crescita professionale già durante i due anni di corso.

Il programma si rivolge a neolaureati con background nelle aree dell’ingegneria industriale, informatica ed elettronica o affini, desiderosi di sviluppare competenze all’avanguardia nel settore dei veicoli commerciali, con particolare attenzione a mobilità sostenibile, elettrificazione, digitalizzazione e tecnologie emergenti.

La formazione comprende lezioni universitarie, project work integrati in team aziendali e autoapprendimento, offrendo un’esperienza interdisciplinare e direttamente applicabile al contesto industriale.

Gli studenti seguono circa 400 ore di lezioni frontali erogate dal Politecnico di Torino, integrate da oltre 700 ore in azienda e da momenti di autoapprendimento, per un totale di 1.500 ore di formazione complessiva.

Il percorso si articola in due fasi:

Una prima fase di allineamento dei background , rivolta a studenti provenienti da corsi di studio diversi.

, rivolta a studenti provenienti da corsi di studio diversi. Una seconda fase di approfondimento interdisciplinare, che culmina nei project work sviluppati in collaborazione con IVECO e FPT Industrial.

Le iscrizioni al Master di II Livello in Smart Commercial Vehicles for Sustainable Mobility sono aperte fino alle ore 14:00 del 3 novembre 2025.

Tutte le informazioni sui requisiti di ammissione, sulle modalità di partecipazione al bando e sulle scadenze sono disponibili sul sito ufficiale del Politecnico di Torino.