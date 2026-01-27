Il piano strategico Bocconi 2030 tra scienza, studenti e AI

Il piano strategico Bocconi 2030 nasce in un momento in cui l’università è chiamata a ripensare il proprio ruolo. Ormai l’utilizzo quotidiano dell’AI non è più una prospettiva futura, ma una presenza concreta nella didattica, nel lavoro e nei processi decisionali. Allo stesso tempo, cresce la consapevolezza che la tecnologia, da sola, non basta a formare professionisti e cittadini capaci di muoversi in certi contesti complessi.

In questo contesto di trasformazione strutturale del sistema universitario si inserisce la visione delineata dall’Università Bocconi per il periodo 2026-2030. Una visione che non punta solo ad aggiornare modelli esistenti, ma a ridisegnare il modo in cui ricerca, didattica e comunità universitaria possono evolvere insieme.

Il piano strategico della Bocconi e la risposta alle trasformazioni globali

Alla base del piano strategico Bocconi 2030 c’è una domanda di fondo: quale tipo di università serve in un mondo attraversato da cambiamenti tecnologici rapidi e spesso disorientanti? La risposta non passa da una rincorsa all’ultima innovazione, ma da una scelta più profonda, che mette in relazione scienza, persone e AI.

La ricerca scientifica resta un pilastro, ma viene letta come strumento per comprendere e governare la complessità. L’attenzione alla dimensione umana non è un elemento accessorio, ma il presupposto per formare competenze che nessun algoritmo può sostituire. L’AI, infine, entra nel progetto universitario non come promessa astratta, ma come realtà con cui confrontarsi in modo consapevole.

Ricerca e interdisciplinarità come linguaggio comune

Nel disegno del piano, la ricerca assume un ruolo centrale non solo per la produzione di conoscenza, ma come linguaggio condiviso tra discipline diverse. L’obiettivo è rafforzare le scienze sociali avanzate, aprendo però spazi sempre più ampi di dialogo con ambiti come l’analisi dei dati, le scienze cognitive e l’intelligenza artificiale applicata ai fenomeni sociali ed economici.

Questa impostazione riflette un’idea di università che non separa i saperi, ma li mette in relazione. Studiare i numeri senza perdere di vista le persone, analizzare i dati senza rinunciare all’interpretazione o utilizzare modelli avanzati mantenendo una determinata prospettiva critica. È in questo equilibrio che si gioca la qualità della formazione e della ricerca nei prossimi anni.

Didattica universitaria e AI, cosa cambia nella didattica?

Anche la didattica cambia, seguendo la stessa logica di integrazione. Nel piano strategico Bocconi 2030, l’intelligenza artificiale non diventa una materia isolata, ma una competenza trasversale che attraversa i percorsi formativi, soprattutto nei primi anni di studio.

L’idea di fondo è chiara, dato che non basta saper usare gli strumenti tecnologici, serve comprenderne i limiti, gli effetti e le implicazioni. Per questo la formazione punta a rafforzare capacità come il pensiero critico, la lettura dei contesti e la responsabilità nelle decisioni. In un’epoca in cui molte funzioni possono essere automatizzate, sono proprio queste le competenze a fare la differenza.

Centralità della persona e qualità della vita universitaria

Un altro elemento chiave del piano riguarda la vita universitaria quotidiana. Studenti, docenti e ricercatori non sono considerati semplici destinatari dei servizi, ma parte attiva di una comunità che deve essere inclusiva, accessibile e sostenibile.

Le politiche per il diritto allo studio, il ripensamento degli spazi del campus e l’attenzione alla qualità dell’esperienza universitaria vanno lette in questa direzione. L’università non è quindi solo il luogo in cui si acquisiscono competenze, ma uno spazio in cui si costruiscono relazioni, visioni e percorsi personali.

Il piano strategico della Bocconi come segnale per il futuro dell’università

Nel suo insieme, il piano strategico Bocconi 2030 propone un’idea di università che non subisce il cambiamento tecnologico, ma prova a guidarlo. Un’università che investe nella scienza senza perdere di vista l’umano, che integra l’AI senza rinunciare al pensiero critico.

Questa visione va oltre la strategia di un singolo ateneo e riflette una tendenza sempre più evidente nel sistema universitario europeo. La sfida è quella di preparare le nuove generazioni a un contesto in cui la tecnologia sarà sempre più presente, senza perdere centralità sulle competenze e sul ruolo delle persone.