Percorsi abilitanti docenti. Via libera ai 30, 36 e 60 CFU

L’università telematica eCampus, Accademia del Lusso e l’Accademia Belle Arti Sanremo legalmente riconosciuta “I. Duncan” hanno costituito il Centro Multidisciplinare di Formazione degli Insegnanti – CEMFI con la finalità di progettazione ed erogazione di percorsi per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
I percorsi da 60, 36 e 30 CFU
60 CFU: Il percorso universitario da 60 cfu è destinato a laureati e a iscritti a laurea magistrale o ciclo unico con almeno 180 CFU.
30 CFU/CFA (art. 2-ter, comma 4-bis, D.lgs. 59/2017). Rivolto a vincitori di concorso, docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 (di cui almeno uno nella classe specifica) e a chi ha superato la prova concorsuale straordinaria (art. 59, c.9-bis).
30 CFU ex art.13:è destinato a chi ha già un’abilitazione su altra classe di concorso o grado, o una specializzazione sul sostegno.
Accessibile anche ai vincitori di concorso con abilitazione/specializzazione, in sostituzione dei percorsi post-concorso (allegati 2 e 5 del DPCM 4 agosto 2023).
36 CFU: sono percorsi di completamento per chi ha conseguito i 24CFU entro il 31 ottobre 2022.
Le sedi d’esame
Le sedi dove si potranno svolgere le lezioni presenziali e sostenere gli esami finali, sono le seguenti:
- Novedrate
- Milano
- Torino
- Firenze
- Bologna
- Ancona
- Pescara
- Genova
- Roma
- Napoli
- Catanzaro
- Cosenza
- Reggio Calabria
- Bari
- Cagliari
- Città di Castello
- Padova
- Catania
- Palermo
Le classi di concorso
Le classi di concorso già accreditate sono le seguenti:
- A08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica
- A09 – Discipline grafiche pittoriche e scenografiche
- A10 – Discipline grafico-pubblicitarie
- A11 – Discipline letterarie e latino
- A13 – Discipline letterarie latino e greco
- A18 – Filosofia e Scienze umane
- A19 – Filosofia e Storia
- A20 – Fisica
- A26 – Matematica
- A27 – Matematica e fisica
- A28 – Matematica e Scienze
- A42 – Scienze e tecnologie meccaniche
- A45 – Scienze economico – aziendali
- A46 – Scienze giuridico – economiche
- A47 – Scienze matematiche applicate
- A50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche
- A54 – Storia dell’Arte
- A60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
- B003 – Laboratori di fisica
- B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
- B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
- B019 – Laboratorio di servizi di ricettività alberghiera
- B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
Classi di concorso in fase di accreditamento:
- A01 – Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado
- A12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado
- A37 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
- A40 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
- A44 – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda
- A48 – Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado
- AA22 – Lingua e cultura straniera (francese)
- AB22 – Lingua e cultura straniera (inglese)
- AC22 – Lingua e cultura straniera (spagnolo)
- B15 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
- B18 – Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda
- BA02 – Conversazione in lingua straniera (FRANCESE)
- BB02 – Conversazione in lingua straniera (INGLESE)
- BC02 – Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)