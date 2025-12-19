Percorsi abilitanti docenti. Via libera ai 30, 36 e 60 CFU

L’università telematica eCampus, Accademia del Lusso e l’Accademia Belle Arti Sanremo legalmente riconosciuta “I. Duncan” hanno costituito il Centro Multidisciplinare di Formazione degli Insegnanti – CEMFI con la finalità di progettazione ed erogazione di percorsi per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

I percorsi da 60, 36 e 30 CFU

60 CFU: Il percorso universitario da 60 cfu è destinato a laureati e a iscritti a laurea magistrale o ciclo unico con almeno 180 CFU.

30 CFU/CFA (art. 2-ter, comma 4-bis, D.lgs. 59/2017). Rivolto a vincitori di concorso, docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 (di cui almeno uno nella classe specifica) e a chi ha superato la prova concorsuale straordinaria (art. 59, c.9-bis).

30 CFU ex art.13:è destinato a chi ha già un’abilitazione su altra classe di concorso o grado, o una specializzazione sul sostegno.

Accessibile anche ai vincitori di concorso con abilitazione/specializzazione, in sostituzione dei percorsi post-concorso (allegati 2 e 5 del DPCM 4 agosto 2023).

36 CFU: sono percorsi di completamento per chi ha conseguito i 24CFU entro il 31 ottobre 2022.

Le sedi d’esame

Le sedi dove si potranno svolgere le lezioni presenziali e sostenere gli esami finali, sono le seguenti:

Novedrate Milano Torino Firenze Bologna Ancona Pescara Genova Roma Napoli Catanzaro Cosenza Reggio Calabria Bari Cagliari Città di Castello Padova Catania Palermo

Le classi di concorso

Le classi di concorso già accreditate sono le seguenti:

A08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica

– Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica A09 – Discipline grafiche pittoriche e scenografiche

– Discipline grafiche pittoriche e scenografiche A10 – Discipline grafico-pubblicitarie

– Discipline grafico-pubblicitarie A11 – Discipline letterarie e latino

– Discipline letterarie e latino A13 – Discipline letterarie latino e greco

– Discipline letterarie latino e greco A18 – Filosofia e Scienze umane

– Filosofia e Scienze umane A19 – Filosofia e Storia

– Filosofia e Storia A20 – Fisica

– Fisica A26 – Matematica

– Matematica A27 – Matematica e fisica

– Matematica e fisica A28 – Matematica e Scienze

– Matematica e Scienze A42 – Scienze e tecnologie meccaniche

A45 – Scienze economico – aziendali

– Scienze economico – aziendali A46 – Scienze giuridico – economiche

– Scienze giuridico – economiche A47 – Scienze matematiche applicate

– Scienze matematiche applicate A50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche

– Scienze naturali, chimiche e biologiche A54 – Storia dell’Arte

– Storia dell’Arte A60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

– Tecnologia nella scuola secondaria di I grado B003 – Laboratori di fisica

– Laboratori di fisica B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni

– Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

– Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche B019 – Laboratorio di servizi di ricettività alberghiera

– Laboratorio di servizi di ricettività alberghiera B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

Classi di concorso in fase di accreditamento: