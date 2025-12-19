 Percorsi abilitanti docenti. Via libera ai 30, 36 e 60 CFU - Universita.it
allenati con i nostri test di ammissione e orientamento gratuiti

test di ammissione
PREPARATI AI TEST PER
ACCEDERE AI CORSI DI LAUREA

TEST PSICOLOGIA
ALLENATI PER IL TEST
DI INGRESSO A PSICOLOGIA

TEST DI ORIENTAMENTO
VALUTA L’AREA DI STUDI
PIU’ ADATTA A TE

TEST DI RI-ORIENTAMENTO
VERIFICA SE IL TUO PERCORSO
DI STUDI È QUELLO GIUSTO

L’università telematica eCampus, Accademia del Lusso e l’Accademia Belle Arti Sanremo legalmente riconosciuta “I. Duncan” hanno costituito il Centro Multidisciplinare di Formazione degli Insegnanti

Percorsi abilitanti docenti. Via libera ai 30, 36 e 60 CFU

da | Dic 2025 | Lavoro | 0 commenti

Indice
1. I percorsi da 60, 36 e 30 CFU
2. Le sedi d’esame
3. Le classi di concorso

L’università telematica eCampus, Accademia del Lusso e l’Accademia Belle Arti Sanremo legalmente riconosciuta “I. Duncan” hanno costituito il Centro Multidisciplinare di Formazione degli Insegnanti – CEMFI con la finalità di progettazione ed erogazione di percorsi per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

I percorsi da 60, 36 e 30 CFU

60 CFU: Il percorso universitario da 60 cfu è destinato a laureati e a iscritti a laurea magistrale o ciclo unico con almeno 180 CFU.

30 CFU/CFA (art. 2-ter, comma 4-bis, D.lgs. 59/2017). Rivolto a vincitori di concorso, docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 (di cui almeno uno nella classe specifica) e a chi ha superato la prova concorsuale straordinaria (art. 59, c.9-bis).

30 CFU ex art.13:è destinato a chi ha già un’abilitazione su altra classe di concorso o grado, o una specializzazione sul sostegno.
Accessibile anche ai vincitori di concorso con abilitazione/specializzazione, in sostituzione dei percorsi post-concorso (allegati 2 e 5 del DPCM 4 agosto 2023).

36 CFU: sono percorsi di completamento per chi ha conseguito i 24CFU entro il 31 ottobre 2022.

Le sedi d’esame

Le sedi dove si potranno svolgere le lezioni presenziali e sostenere gli esami finali, sono le seguenti:

  1. Novedrate
  2. Milano
  3. Torino
  4. Firenze
  5. Bologna
  6. Ancona
  7. Pescara
  8. Genova
  9. Roma
  10. Napoli
  11. Catanzaro
  12. Cosenza
  13. Reggio Calabria
  14. Bari
  15. Cagliari
  16. Città di Castello
  17. Padova
  18. Catania
  19. Palermo

Le classi di concorso

Le classi di concorso già accreditate sono le seguenti:

  • A08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica
  • A09 – Discipline grafiche pittoriche e scenografiche
  • A10 – Discipline grafico-pubblicitarie
  • A11 – Discipline letterarie e latino
  • A13 – Discipline letterarie latino e greco
  • A18 – Filosofia e Scienze umane
  • A19 – Filosofia e Storia
  • A20 – Fisica
  • A26 – Matematica
  • A27 – Matematica e fisica
  • A28 – Matematica e Scienze
  • A42 – Scienze e tecnologie meccaniche
  • A45 – Scienze economico – aziendali
  • A46 – Scienze giuridico – economiche
  • A47 – Scienze matematiche applicate
  • A50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche
  • A54 – Storia dell’Arte
  • A60 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
  • B003 – Laboratori di fisica
  • B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
  • B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
  • B019 – Laboratorio di servizi di ricettività alberghiera
  • B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

Classi di concorso in fase di accreditamento:

  • A01 – Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A37 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
  • A40 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
  • A44 – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda
  • A48 – Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • AA22 – Lingua e cultura straniera (francese)
  • AB22 – Lingua e cultura straniera (inglese)
  • AC22 – Lingua e cultura straniera (spagnolo)
  • B15 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
  • B18 – Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda
  • BA02 – Conversazione in lingua straniera (FRANCESE)
  • BB02 – Conversazione in lingua straniera (INGLESE)
  • BC02 – Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)
FacebookTwitterEmailWhatsAppLinkedInTelegram
Registrati
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

I NOSTRI QUIZ

TEST DI AMMISSIONE
TEST DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
TEST DI PSICOLOGIA
TEST DI RI-ORIENTAMENTO

I NOSTRI MIGLIORI
CORSI DI LAUREA

Chat
Hai bisogno di aiuto?