Osteopatia. Via libera al corso di Laurea

È stato firmato il Decreto Interministeriale MUR-SALUTE che da il via il libera al corso di Laurea in Osteopatia. Le novità sono contenute nel Decreto n. 1563 del 01.12.2023 del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute che aggiorna gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT/4).

Come viene specificato nella norma:

“nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico”.

Nel dettaglio, chi conseguirà il titolo accademico in osteopatia potrà pianificare:

“il trattamento selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente”, eseguendole “in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente”, valutandone poi “gli esiti”.

Chi è l’osteopata e cosa fa?

La disciplina osteopatica nasce e si sviluppa a metà ‘800. grazie al dottor americano Andrew Taylor Still che fondò la prima scuola di osteopatia “The American School of Osteopathy”.

Pur avendo una lunga tradizione medica, il riconoscimento ufficiale di tale branca si è avuto in Italia come professione sanitaria con la legge 3/2018. Mentre l’OMS ha inserio l’osteopatia tra le medicine complementari.

A livello pratico l’osteopata si occupa principalmente dei problemi strutturali e meccanici di tipo muscolo-scheletrico a cui possono associarsi eventuali alterazioni funzionali degli organi, delle visceri e del sistema cranio-sacrale.

Il trattamento osteopatico quindi, attua tecniche che alleviano disturbi muscolari e scheletrici, quali:

Cervicalgie

Lombalgie

Sciatalgie

Artrosi

Discopatie Cefalee

Dolori articolari e muscolari da traumi

Alterazioni dell’equilibrio

Nevralgie

Stanchezza cronica

Affezioni congestizie

Laurea in Scienze Osteopatiche

In attesa di ulteriori dettagli sul corso di laurea, il piano di studi dovrà avere i seguenti insegnamenti: