Webinar gratuito CEPU e Università.it: come migliorare il metodo di studio

Martedì 10 novembre 2026, alle ore 18:00, Università.it organizza in collaborazione con CEPU un webinar gratuito dedicato al metodo di studio universitario. L’incontro si svolgerà online e sarà rivolto agli studenti che vogliono migliorare l’organizzazione dello studio, preparare gli esami con maggiore metodo e conoscere le possibilità di supporto offerte da un tutor.

Durante l’università capita di dedicare molto tempo a una materia senza ottenere i risultati sperati. A volte le difficoltà riguardano la comprensione degli argomenti, altre volte la gestione del tempo o la quantità di materiale da studiare. Il webinar affronterà proprio queste situazioni, mostrando come una preparazione più organizzata possa aiutare gli studenti durante il percorso accademico.

Per chi seguirà il webinar sarà disponibile anche una lezione gratuita di supporto allo studio con CEPU.

Webinar CEPU e Università.it: un incontro dedicato agli studenti

Il webinar del 10 novembre sarà un appuntamento informativo aperto agli universitari che desiderano approfondire il tema del metodo di studio e conoscere strumenti utili per preparare gli esami. La partecipazione è gratuita e avverrà interamente online, previa registrazione.

L’incontro si rivolge a chiunque desideri rendere più efficace il proprio approccio allo studio, indipendentemente dal corso di laurea o dall’anno di iscrizione. Può essere interessante per chi vuole affrontare una sessione particolarmente impegnativa, migliorare la gestione del tempo o sperimentare nuove strategie di apprendimento. Anche chi ha già un buon metodo può trovare spunti per perfezionare le proprie abitudini e organizzare la preparazione in maniera più efficiente.

Metodo di studio, organizzazione e tutor: gli argomenti del webinar

Uno dei temi principali sarà il metodo di studio universitario, con particolare riferimento alla pianificazione delle attività e alla preparazione degli esami. Quando il programma è molto esteso o gli appelli sono ravvicinati, distribuire gli argomenti nel tempo può diventare complicato. Durante il webinar si parlerà di come organizzare il lavoro e affrontare queste difficoltà, cercando di individuare un approccio più adatto alla propria situazione.

Il discorso si collegherà anche al ruolo del tutor, una figura che affianca lo studente nella preparazione delle materie universitarie. Il suo intervento non riguarda soltanto la spiegazione degli argomenti, ma anche l’organizzazione delle attività e il supporto nei momenti in cui lo studio procede con maggiore difficoltà.

Da qui si passerà alla personalizzazione, uno degli elementi centrali del metodo CEPU. Gli studenti potranno conoscere come vengono organizzati i percorsi di preparazione, tenendo conto degli esami da sostenere, delle conoscenze già acquisite e del tempo disponibile.

Dal singolo esame alla laurea, ecco come funziona il metodo CEPU

Le esigenze degli studenti possono cambiare durante il percorso universitario. C’è chi vuole approfondire una materia particolarmente complessa, chi cerca di ottimizzare la preparazione in vista di più appelli e chi desidera pianificare con maggiore precisione i prossimi semestri.

CEPU propone servizi che rispondono a queste necessità, dalla preparazione di un singolo esame all’assistenza durante il percorso di laurea. Il lavoro viene organizzato partendo dalla situazione dello studente e dagli obiettivi da raggiungere, attraverso programmi che possono essere adattati durante la preparazione.

Questi aspetti saranno trattati nel webinar. Vuoi capire meglio come funziona il metodo CEPU prima dell’incontro? Leggi il nostro approfondimento per conoscere il ruolo dei tutor e le caratteristiche dei percorsi di preparazione personalizzati.

Come iscriversi al webinar e provare una lezione gratuita?

Se vuoi approfondire questi argomenti e scoprire come migliorare il tuo metodo di studio, iscriviti gratuitamente al webinar CEPU e Università.it. Bastano pochi passaggi per completare la registrazione e ricevere le indicazioni per seguire l’incontro online, in programma martedì 10 novembre alle ore 18:00.

Inoltre, gli iscritti avranno la possibilità di svolgere una lezione gratuita con un tutor CEPU, affinché possano sperimentare in prima persona il metodo di studio e conoscere più da vicino come viene organizzata la preparazione individuale.