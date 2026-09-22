Housing universitario: online la nuova piattaforma per gli affitti

Housing universitario è online il nuovo sito, una nuova piattaforma del Ministero dell’Università. Il nuovo portale è stato sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Torino, ed è stato presentato a Milano dal Ministro Anna Maria Bernini.

ll sito è stato pensato per aiutare studenti e famiglie nella ricerca di appartamenti universitari. Con l’ausilio di una mappa interattiva è possibile individuare facilmente le strutture e gli interventi dedicati alla residenzialità universitaria, consultarne le principali caratteristiche e orientarsi nella ricerca di un alloggio.

Inoltre, attraverso infografiche, dati e indicatori è inoltre possibile conoscere la distribuzione e i risultati delle principali misure pubbliche dedicate all’housing universitario, dagli interventi finanziati attraverso la Legge 338/2000 a quelli realizzati nell’ambito del PNRR.

Piano Housing

Il Piano Housing del MUR prevede a livello nazionale oltre 63.200 posti letto, superando il target PNRR di 60 mila nuovi posti destinati agli studenti universitari. La nuova piattaforma consente di visualizzarne la distribuzione sul territorio e di consultare in modo semplice e immediato le informazioni sugli interventi.

Le parole del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, oggi a milano:

“In questi anni abbiamo lavorato per aumentare i posti letto e con il Piano Housing abbiamo superato il target del PNRR, attivandone oltre 63.200. Allo stesso tempo, abbiamo continuato a investire sugli strumenti nazionali, come la Legge 338, per costruire nuove residenze e riqualificare quelle esistenti. Abbiamo puntato anche sulla qualità delle residenze universitarie. Una residenza non è soltanto un alloggio: è un luogo in cui si vive, si studia, si incontrano altre persone e si cresce. Oggi facciamo un passo in più anche per rendere più semplice trovare le informazioni. Con la nuova piattaforma MUR sull’housing, studenti e famiglie potranno conoscere le residenze presenti sul territorio, orientarsi tra le opportunità disponibili e avere un quadro più chiaro di come sta crescendo l’offerta di alloggi universitari in Italia”.

Orientarsi tra gli alloggi è importante come lo è scegliere la facoltà di studi giusta, orientati tra i diversi percorsi di studi grazie alla nostra guida.