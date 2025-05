Orientamento Universitario, scegliere l’università in 7 passi

L’orientamento universitario è uno dei momenti più delicati e importanti nella vita di uno studente. Scegliere cosa studiare non è semplice, ma con gli strumenti giusti e il supporto adeguato, puoi prendere una decisione consapevole e costruire il tuo futuro con fiducia. Non si tratta solo di un investimento formativo, ma di una decisione che potrebbe influenzare il futuro personale e lavorativo.

In Italia ci sono oltre 90 atenei e centinaia di corsi di laurea tra cui scegliere ed è comprensibile che orientarsi non sia sempre facile. Proprio per questo, su Universita.it mettiamo a disposizione strumenti efficaci per aiutarti a fare chiarezza come i test di orientamento gratuiti e un team di esperti sempre pronti a supportarti nella tua scelta!

In questo articolo ti spieghiamo come orientarti al meglio nella scelta dell’università, evitando passi falsi e facendo scelte davvero adatte a te.

Cos’è l’orientamento universitario?

L’orientamento universitario è un processo che ti aiuta a scegliere con consapevolezza il percorso di laurea più adatto a te. Non è solo una questione di scegliere l’ateneo migliore, ma di comprendere quali sono i tuoi interessi, le tue attitudini e le opportunità future alle quali aspiri.

Orientarsi non significa solamente leggere la brochure delle università e dei corsi o confrontare le classifiche. Vuol dire anche esplorare chi sei, quali sono i tuoi interessi, che cosa ti appassiona, e quali corsi potrebbero esprimere al meglio il tuo potenziale. Ed è proprio qui che entriamo in gioco noi di Universita.it, ti aiutiamo a fare chiarezza e a capire qual è il percorso più adatto a te.

I test di orientamento di Universita.it

Test di orientamento universitario

64 domande

10 minuti

totalmente gratuito

Il test di orientamento universitario è pensato per offrirti una panoramica completa del tuo profilo, aiutandoti a fare una scelta mirata fin dal principio. Il test di compone di 64 domande suddivise in 4 aree tematiche (dialettica, controllo, cura ed espressione). In soli 10 minuti potrai ottenere un report personalizzato e gratuito con indicazioni utili su quale indirizzo di studi è più adatto alle tue caratteristiche.

Testo di orientamento facoltà

Il test di orientamento facoltà ti aiuta a individuare i corsi di laurea più adatti ai tuoi interessi e alle tue aspirazioni personali. È particolarmente utile se hai già un’idea dell’ambito in cui vorresti lavorare (scientifico, umanistico, economico…) ma vuoi capire meglio quali sono le facoltà più in linea con te stesso.

Fai ora il test di orientamento facoltà e al termine riceverai suggerimenti concreti su corsi da considerare!

Altri test disponibili

Universita.it propone anche altri test, tra cui:

Test ri-orientamento Psicoattitudinale , se sei già iscritto a un corso di laurea ma senti che qualcosa non va. Il test analizza il tuo benessere rispetto agli studi attuali e ti offre uno spunto concreto per riflettere su un eventuale cambio.

, se sei già iscritto a un corso di laurea ma senti che qualcosa non va. Il test analizza il tuo benessere rispetto agli studi attuali e ti offre uno spunto concreto per riflettere su un eventuale cambio. Test ri-orientamento Universitario, attraverso alcune semplici domande analizza il tuo livello di benessere e motivazione mettendolo in relazione con la soddisfazione e il successo nel percorso che stai seguendo. È uno strumento utile per capire se sei davvero sulla strada giusta o se è il momento di cambiare.

Tutti i test sono completamente gratuiti, veloci e accessibili direttamente dal sito.

I 7 step fondamentali per l’orientamento universitario

1) Scopri le tue passioni e inclinazioni

Il primo passo da fare è quello di capire cosa davvero ti piace. Concentrati sui tuoi interessi, su ciò che ti entusiasma e in quali attività ti senti più a tuo agio. Il test di orientamento universitario è il punto di partenza perfetto per aiutarti a fare chiarezza.

2) Definisci i tuoi obiettivi

Vuoi lavorare subito dopo la laurea? O vuoi puntare sulla ricerca? Magari avviare una carriera internazionale… Le risposte a queste domande ti aiuteranno a prendere la scelta adatta a te.

Chiarire fin da subito quali sono i tuoi obiettivi ti aiuterà a fare una scelta più consapevole e mirata.

3) Analizza i corsi di laurea disponibili

Non limitarti al nome del corso, analizza bene il piano di studi, gli insegnamenti e le competenze sviluppate. Spesso tanti studenti si iscrivono a corsi che non corrispondono alle loro aspettative, proprio per mancanza di informazioni.

4) Considera gli sbocchi lavorativi

È importante sapere quali sbocchi lavorativi offre un determinato corso, quali figure professionali potresti diventare e quanto tempo mediamente serve per entrare nel mondo del lavoro.

Sulla sezione Careers troverai numerosi iter professionali, ossia guide complete che ti mostrano passo dopo passo cosa serve per intraprendere una determinata professione. Dalla formazione universitaria alle abilitazione, sbocchi lavorativi e stime degli stipendi!

5) Ascolta chi ha già fatto quel percorso

Parlare con studenti o laureati può aiutarti ad avere una visione più realistica. Ma attenzione.. ogni percorso è unico, quindi valuta sempre in base alle tue esigenze. Tuttavia, è fondamentale ricordare che ogni esperienza è soggettiva. C’è chi si è trovato benissimo in un certo corso e chi, invece, ha deciso di cambiare strada.

Le opinioni altrui possono essere uno spunto, ma la scelta finale deve sempre basarsi sulle tue esigenze, attitudini e aspettative.

6) Evita di scegliere per imitazione

Seguire un amico o un parente potrebbe sembrare rassicurante, ma è importante prendere una decisione personale e consapevole. Spesso capita di essere influenzati da chi ci è vicino, ma la scelta universitaria è profondamente personale. Ognuno ha i propri interessi, attitudini e obiettivi diversi. E poi, quello che magari funziona per qualcun altro potrebbe non essere adatto a te.

7) Chiedi supporto ai più esperti

Con Universita.it non sei mai solo, c’è un team di orientatori sempre pronto ad aiutarti, ascoltarti e rispondere ai tuoi dubbi, consigliandoti i passi migliori da fare in base alle tue attitudini.

Pronto a iniziare il tuo percorso? Universita.it è con te!

L’orientamento universitario non è solo una fase da superare, ma un momento di crescita personale, di riflessione e di scoperta. Scegliere con consapevolezza significa investire su te stesso e sul tuo futuro. Grazie ai test gratuiti e al supporto di Universita.it potrai affrontare questa scelta con maggiore serenità e chiarezza.

Non lasciare che il caso decida per te, fai il test di orientamento oggi stesso e inizia a creare il tuo futuro con il piede giusto!