Orario scolastico: in Francia si propone di iniziare la scuola alle 9

Negli ultimi anni il tema dell’orario scolastico è tornato al centro del dibattito internazionale. Sempre più studi scientifici suggeriscono che gli orari tradizionali delle lezioni, spesso fissati molto presto al mattino, potrebbero non essere in linea con i ritmi biologici degli adolescenti.

In diversi Paesi europei si sta infatti discutendo della possibilità di posticipare l’inizio delle lezioni nelle scuole medie e nei licei, portandolo indicativamente alle 9 del mattino. L’obiettivo è permettere agli studenti di dormire di più e affrontare la giornata scolastica con una maggiore concentrazione.

In Francia il dibattito si è intensificato e gli esperti ora spingono per posticipare l’inizio delle lezioni nelle scuole medie e nei licei.

Orari scolastici e ritmi biologici degli adolescenti

Uno degli elementi chiave della discussione riguarda il cosiddetto ritmo circadiano, cioè il sistema biologico che regola il ciclo sonno-veglia. Durante la pubertà questo meccanismo subisce alcune modifiche naturali. Gli adolescenti tendono infatti ad addormentarsi più tardi rispetto ai bambini e agli adulti, e di conseguenza hanno più difficoltà a svegliarsi molto presto al mattino.

Oggi, le lezioni iniziano spesso molto presto al mattino e questo orario non sempre coincide con i ritmi biologici degli adolescenti. Questo può purtroppo tradursi in meno ore di sonno e in una maggiore difficoltà a mantenere attenzione e concentrazione nelle prime ore di scuola.

Infatti, diversi studi sulla cronobiologia del sonno indicano che molti adolescenti accumulano nel tempo una vera e propria carenza cronica di sonno, soprattutto durante la prima settimana scolastica.

Dormire di più migliora concentrazione e apprendimento

La qualità del sonno è strettamente collegata alle capacità cognitive. Dormire a sufficienza permette al cervello di consolidare le informazioni apprese durante la giornata e favorisce i processi di memoria e apprendimento.

Quando il riposo è insufficiente possono invece emergere diverse difficoltà, tra cui:

minore capacità di concentrazione

maggiore affaticamento mentale

difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le lezioni

durante le lezioni maggiore irritabilità e stress

L’idea degli esperti non è quella di ridurre le ore di lezione, ma di spostare leggermente avanti l’inizio della giornata scolastica. In questo modo gli studenti potranno dormire di più e arrivare a scuola in condizioni migliori per apprendere.

La proposta in Francia di posticipare l’orario scolastico

In Francia il tema è stato recentemente rilanciato da alcuni esperti che hanno proposto di far iniziare le lezioni intorno alle 9 del mattino per gli studenti più grandi.

Secondo i sostenitori della proposta, l’attuale organizzazione della giornata scolastica non sempre tiene conto delle esigenze fisiologiche degli adolescenti. Posticipare l’orario scolastico potrebbe quindi contribuire a migliorare l’attenzione in classe e la partecipazione degli studenti. Le ore di lezioni resterebbero fisse, ma verrebbero semplicemente distribuite in modo diverso durante la giornata.

Un cambiamento di questo tipo richiederebbe comunque una riorganizzazione complessiva del sistema scolastico, che dovrebbe tenere conto anche di aspetti pratici come trasporti, vita extrascolastiche e organizzazione delle famiglie.

Lo studio che conferma i benefici di un orario scolastico più tardi

Una ricerca condotta dall’Università di Zurigo, insieme all’Ospedale pediatrico della città, ha osservato cosa accade quando agli studenti viene data la possibilità di iniziare la scuola più tardi rispetto all’orario tradizionale.

I risultati mostrano che gli adolescenti coinvolti nello studio hanno dormito in media circa 45 minuti in più per notte. Permettendo agli studenti di svegliarsi più tardi senza cambiare l’orario in cui andavano a dormire.

Inoltre, gli studenti, hanno riportato meno difficoltà ad addormentarsi, una migliore qualità del sonno e una maggiore sensazione di benessere generale. In alcuni casi sono stati osservati anche risultati migliori nei test scolastici standardizzati, in particolare in materie come matematica e inglese.

Alla luce di questo, secondo i ricercatori, allineare l’orario scolastico ai ritmi biologici dell’adolescenza potrebbe rappresentare un’ottima strategia per ridurre la carenza di sonno e migliorare le condizioni di apprendimento.

L’orario scolastico potrebbe cambiare in futuro?

Il dibattito sull’orario scolastico è ancora aperto e riguarda diversi sistemi educativi nel mondo. Alcuni Paesi hanno già sperimentato ingressi posticipati o modelli più flessibili, mentre in altri (come in Italia) il tema è ancora oggetto di studio e confronto tra esperti.

La questione non riguarda soltanto l’organizzazione delle scuole, ma anche il rapporto tra educazione, salute e benessere degli studenti. Perché comprendere meglio i ritmi biologici dell’adolescenza potrebbe infatti aiutare a progettare ambienti di apprendimento più efficaci.

Posticipare l’inizio delle lezioni non rappresenta una soluzione semplice da applicare in tutti i contesti. Tuttavia, le ricerche disponibili suggeriscono che un orario scolastico più in linea con i ritmi naturali degli studenti potrebbe favorire concentrazione, rendimento e qualità della vita.