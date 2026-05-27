Open Day giugno 2026: date, eventi e consigli per scegliere il corso giusto

Gli Open Day di giugno 2026 sono tra gli appuntamenti più utili per chi deve scegliere il corso di laurea, confrontare più atenei o prepararsi ai test di ingresso. Giugno è un mese decisivo perché molte scadenze universitarie si avvicinano e gli Open Day diventano un’occasione per chiarire dubbi su corsi, sedi, modalità di accesso e servizi.

Tutti gli Open Day di giugno 2026

Roma Tre – Open Night and Day 2026 (4 giugno)

L’Università Roma Tre organizza l’Open Night and Day il 4 giugno 2026, un evento gratuito in programma dalle 17:00 alle 23:00. L’iniziativa nasce dall’unione tra Roma Tre Open Night e Orientarsi a Roma Tre, ed è pensata per far conoscere l’offerta formativa, i servizi e le opportunità dell’ateneo.

Dalle ore 17:15 alle 20:00 sono previste le presentazioni dell’offerta formativa 2026/2027 dei 13 dipartimenti, con incontri dedicati a: Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Ingegneria, Scienze, Economia, Lingue, Studi Umanistici, Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Architettura e Scienze Politiche. Le attività si svolgono nelle aule del Dipartimento di Giurisprudenza, in via Ostiense 159, e sono trasmesse anche in streaming.

In via Ostiense 133, dalle 17:00 alle 23:00, sono invece presenti stand delle segreterie didattiche, servizi di ateneo, colloqui personalizzati con l’Ufficio orientamento e la possibilità di procedere con le preimmatricolazioni.

Confronta i corsi e allenati con le simulazioni d’esame gratuite.

La Sapienza – Health Sciences Programs (4 giugno)

La Sapienza Università di Roma propone il 4 giugno 2026 l’Open Day “Spotlight on Health Sciences Programs”, dedicato ai corsi in lingua inglese dell’area Scienze della Salute. L’evento si svolge alle 14:00, in presenza e in diretta streaming su Zoom e YouTube, ed è rivolto agli studenti interessati ai percorsi triennali e magistrali in inglese per l’anno accademico 2026/2027.

Tra i corsi presentati rientrano Medicine and Surgery, Dentistry and Dental Prosthodontics, Nursing, Molecular Biology, Medicinal Chemistry and Computer Science for Pharmaceutical Applications, Bioinformatics e Biochemistry.

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Università di Bologna – Scienze Politiche e Sociologia (9 giugno)

L’Università di Bologna organizza il 9 giugno 2026 l’evento “Un Giorno all’Università” dedicato ai corsi degli ambiti di Scienze Politiche e Sociologia. L’appuntamento si svolge dalle 14:30 alle 18:00 a Palazzo Hercolani, in Strada Maggiore 45 (Bologna).

L’incontro è pensato come un pomeriggio immersivo nella vita universitaria. Il programma prevede un’introduzione iniziale, un’escape room interattiva, momenti di confronto con i docenti, quiz e sondaggi digitali, oltre a una visita guidata di Palazzo Hercolani. L’obiettivo è far conoscere da vicino corsi come Scienze Politiche, Sviluppo e Cooperazione, Servizio Sociale e Sociologia, anche attraverso attività dinamiche e lavoro di squadra.

Per diversi corsi dell’area Scienze Politiche è previsto il TOLC-E, mentre alcuni percorsi dell’area Sociologia possono richiedere il TOLC-SU. È quindi importante verificare la modalità di accesso del singolo corso.

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Università della Tuscia – Open Day Magistrali (9 giugno)

L’Università degli Studi della Tuscia organizza l’Open Day Magistrali 2026 il 9 giugno, dalle 9:00 alle 13:00, presso il Rettorato di Santa Maria in Gradi (Viterbo). L’iniziativa è dedicata alla presentazione dei corsi magistrali dell’ateneo.

L’iniziativa è pensata per chi vuole proseguire gli studi dopo la triennale e conoscere più da vicino corsi, dipartimenti e servizi offerti dall’ateneo. È un’occasione utile per confrontare i percorsi disponibili e capire quale magistrale sia più coerente con i propri obiettivi.

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Università di Bologna – Medicina, Chirurgia e Professioni Sanitarie (10 giugno)

Il 10 giugno, l’Università di Bologna propone un appuntamento dedicato all’ambito di Medicina e Chirurgia. L’evento si svolge dalle 14:30 alle 18:00 presso il Policlinico Sant’Orsola Malpighi e riguarda Professioni Sanitarie, Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery e Odontoiatria e Protesi dentaria.

Il programma prevede una presentazione delle lauree sanitarie professionalizzanti, postazioni dedicate ai singoli corsi, seminari, un’esercitazione pratica di anatomia di superficie e un confronto con gli studenti di Medicina.

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Università di Torino – Ostetricia (10 giugno)

Tra gli appuntamenti della Scuola di Medicina dell’Università di Torino è previsto anche l’Open Day del corso di laurea in Ostetricia. L’incontro si svolge mercoledì 10 giugno 2026, dalle 16:00 alle 17:00, presso l’Aula Bocci del Presidio Ospedaliero Ostetrico-Ginecologico Sant’Anna, in via Ventimiglia 1 (Torino).

Ostetricia rientra nelle Professioni Sanitarie, quindi è consigliato allenarsi con le simulazioni gratuite per iniziare a prepararti al test con metodo.

Università di Torino – Scienze Umanistiche (15-17 giugno)

L’Università di Torino organizza le “Porte aperte della Scuola di Scienze Umanistiche” per le lauree magistrali. Gli incontri di giugno sono previsti il 15, 16 e 17 giugno 2026, con presentazioni a cura di docenti e studenti e partecipazione sia in presenza sia online.

Gli appuntamenti si svolgono dalle 10:00 alle 13:00 presso l’Auditorium Aldo Moro, in via Sant’Ottavio 18, a Torino. Il 15 giugno sono presentati i corsi dell’area linguistica, letteraria, filologica, digitale e degli studi sull’antichità. Il 16 giugno è dedicato ad archeologia, storia, storia dell’arte, religioni e patrimonio culturale. Il 17 giugno spazio a comunicazione, filosofia, servizi educativi e scienze pedagogiche.

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Come prepararsi agli Open Day di giugno 2026

Per sfruttare davvero gli Open Day di giugno 2026, è utile arrivare con alcune domande già pronte. Prima dell’evento è consigliabile leggere il piano di studi, controllare se il corso è ad accesso libero o programmato e verificare eventuali scadenze per iscrizione, test o immatricolazione.

Durante l’incontro, le domande più importanti riguardano il contenuto reale del corso. Tuttavia, prima di scegliere, conviene guardare cosa si studia davvero, quanto spazio hanno tirocini e laboratori e quali servizi offre l’ateneo durante il percorso.

Chi sceglie di partecipare agli Open Day di giugno 2026 dovrebbe uscire dall’evento con informazioni chiare su tre aspetti: cosa si studia, come si accede e quali sono i passaggi per iscriversi. È da qui che si capisce se un percorso è veramente adatto a sé e quanto tempo serve per prepararsi.

A cosa stare attenti prima di scegliere il corso

Gli Open Day sono utilissimi, ma non devono essere l’unico criterio di scelta. Un evento ben organizzato può portare un’ottima impressione, ma la decisione finale deve basarsi su più elementi. Il primo è la coerenza tra interessi personali, materie di studio e obiettivi futuri.

Un secondo aspetto riguarda l’accesso. Alcuni corsi prevedono test selettivi, altri prove di verifica iniziali, altri ancora requisiti specifici per l’ammissione alla magistrale. Per questo è importante controllare sempre le indicazioni ufficiali dell’ateneo e non rimandare la preparazione.

Attenzione anche a sede, costi, trasporti, servizi e borse di studio. Sono elementi pratici, ma possono incidere molto sull’esperienza complessiva, soprattutto per chi pensa di studiare fuorisede.

Orientamento e simulazioni devono andare insieme

Gli Open Day di giugno 2026 aiutano a conoscere meglio corsi e atenei, ma la scelta diventa davvero efficace quando l’orientamento si unisce alla preparazione. Visitare una sede, ascoltare una presentazione e parlare con studenti è molto utile. Dopo, però, bisogna trasformare le informazioni raccolte in un piano concreto.

Chi punta a corsi ad accesso programmato dovrebbe iniziare subito a esercitarsi. Le simulazioni d’esame permettono di capire il proprio livello, individuare gli argomenti più deboli e abituarsi alla struttura della prova. Chi invece è ancora indeciso può usare i test di orientamento per confrontare interessi, competenze e possibili aree di studio.