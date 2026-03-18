Open Day Medicina Link: 20 marzo 2026, programma e iscrizione

L’Open Day di Medicina della Link Campus University rappresenta un appuntamento fondamentale per tutti gli studenti interessati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Non si tratta solo di una semplice presentazione dell’offerta formativa, ma di un’occasione concreta per entrare in contatto con il percorso universitario, conoscere docenti e capire cosa significa davvero intraprendere la carriera medica.

Open Day Medicina Link, dove e quando?

La giornata di presentazione del corso di laurea LM-41 in Medicina e Chirurgia si terrà venerdì 20 marzo 2026 presso la nuova sede didattica della Link, in Via Pietro de Francisci 152.

L’avvio delle attività sono previste nel pomeriggio, con un programma che accompagna i partecipanti tra i principali aspetti della formazione medica, alternando momenti teorici e attività pratiche.

Il programma dell’Open Day di Medicina alla Link

Alle ore 14:30 prende il via l’Open Day, con l’accoglienza dei partecipanti e l’inizio delle attività.

Subito dopo, alle 14:35, è previsto un primo momento di orientamento dedicato a chi sta valutando l’iscrizione al corso, con un focus sull’offerta formativa e le opportunità.

Alle ore 15:00 si entra nel vivo con un approfondimento sull’organizzazione del corso e sulle modalità di insegnamento adottate dalla Link Campus.In questa fase vengono presentati struttura degli studi, impostazione delle lezioni e approccio formativo.

Dalle 15:30 spazio alle testimonianze degli studenti, che raccontano in prima persona la loro esperienza universitaria. Un momento più diretto e concreto, che restituisce la dimensione quotidiana del percorso, tra studio, ritmi e adattamento ai primi anni di Medicina.

Sono inoltre previsti interventi di approfondimento su ambiti specifici, tra cui uno sguardo alla professione medica e focus legati alla medicina di laboratorio. A seguire, è prevista una pausa intorno alle ore 16:00.

La parte pratica dell’Open Day

Dopo il Coffee Break, il programma si concentra sulle attività pratiche e i laboratori, che permettono ai partecipanti di entrare in contatto diretto con alcune delle competenze richieste nella formazione medica.

Tra le esperienze proposte ci sono esercitazioni di microbiologia e simulazioni di primo soccorso, pensate per offrire un primo approccio concreto alla formazione sanitaria. Questo tipo di attività consente di osservare da vicino il metodo didattico e di comprendere meglio cosa significa studiare Medicina in un contesto universitario strutturato.

La componente pratica rappresenta un valore aggiunto importante, soprattutto per chi è ancora indeciso e vuole capire se questo percorso è realmente in linea con le proprie aspettative.

Un momento dedicato anche alle famiglie

All’interno dell’Open Day è previsto anche uno spazio dedicato alle famiglie, un elemento sempre più centrale nei processi di scelta universitaria.

Questa sessione permette ai genitori di approfondire gli aspetti legati all’organizzazione del corso, alle prospettive professionali e al supporto offerto dall’ateneo. La possibilità di confrontarsi direttamente con docenti e referenti rappresenta infatti un’opportunità utile per chiarire dubbi e ottenere informazioni più dettagliate.

Perchè partecipare all’Open Day di Medicina di Link Campus University?

Partecipare a un Open Day di Medicina significa andare oltre le informazioni disponibili online e confrontarsi direttamente con la realtà universitaria.

È un’occasione per conoscere da vicino docenti e studenti, capire la struttura del corso, vedere gli spazi dedicati alla vita didattica e vivere in prima persona l’ambiente accademico.

In un contesto in cui la scelta universitaria è sempre più complessa, eventi come questo permettono di prendere decisioni più consapevoli e di valutare concretamente il proprio futuro accademico e professionale.

Ecco il programma dell’Open Day di Medicina della Link Campus University nel dettaglio:

Ore 14:30 – Apertura lavori

– Apertura lavori Ore 14:35 – Introduzione al percorso di Medicina

– Introduzione al percorso di Medicina Ore 15:00 – La didattica della Link Campus University

– La didattica della Link Campus University Ore 15:30 – Testimonianze degli studenti Approfondimenti su professione medica e medicina di laboratorio

– Testimonianze degli studenti Ore 16:00 – Coffee break

– Coffee break Ore 16:30 – Attività pratiche e laboratori Sessione dedicata alle famiglie

– Attività pratiche e laboratori

Se stai valutando il percorso di Medicina, partecipare all’Open Day è il modo più diretto per capire se è la scelta giusta.

Iscriviti all’evento e scopri da vicino il corso!

Nome*



Cognome*



Email*



Numero di telefono*



Data di nascita*

Accetto i Termini di Uso e acconsento al trattamento dei miei dati personali (e.g. dati anagrafici e di contatto), per la Registrazione al Sito e utilizzo dei Servizi e profilazione. (Informativa Privacy)*