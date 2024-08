Nuove opportunità di lavoro e consigli per non farsi prendere dall’ansia

Secondo i dati elaborati dall’osservatorio di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato, cresceranno del 10% le richieste di professionisti qualificati nel settore dell’energia e della tecnologia innovativa. Si preannuncia un ultimo quadrimestre molto dinamico dal punto di vista delle opportunità di

lavoro e ricco di occasioni di crescita.

Tra le nuove opportunità di lavoro

Chi saranno i professionisti con la maggior possibilità di carriera? Secondo Hunters Group saranno queste 4 figure!

Ingegnere dell’intelligenza artificiale: è un professionista che si occupa di progettare, sviluppare e implementare soluzioni di intelligenza artificiale (AI) all’interno di aziende e organizzazioni. In parole semplici, gli ingegneri dell’AI utilizzano la loro conoscenza di matematica, informatica, apprendimento automatico e algoritmi per creare sistemi intelligenti che possono risolvere problemi complessi, automatizzare compiti e prendere decisioni

migliori.

Specialista di sostenibilità: promuove la sostenibilità all’interno di un’azienda o di un’organizzazione. Lo specialista di sostenibilità è un ruolo sempre più importante per le aziende che vogliono operare in modo responsabile e sostenibile. Le sue competenze e la sua esperienza sono essenziali per ridurre l’impatto ambientale dell’azienda, migliorare le sue prestazioni sociali ed economiche e creare valore per tutti gli stakeholder. Si dedica a valutare,

sviluppare e monitorare strategie per ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche socialmente responsabili. Tra le sue attività rientrano, ad esempio, l’analisi delle catene di approvvigionamento, la gestione dei rifiuti, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e la promozione di energie rinnovabili.

CRM specialist: è responsabile dell’efficientamento dei software che consentono alle aziende di gestire le relazioni con i clienti, strutturando una vera e propria strategia, organizzando la reportistica, automatizzando il più possibile le attività, segmentando le varie tipologie di clienti e analizzando i dati da girare ai reparti competenti. Si tratta quindi di un professionista dotato di notevoli abilità informatiche, spirito analitico, competenze di marketing e profonda conoscenza dei sistemi di business intelligence e strumenti di data mining.

Business development manager – origination and permitting: si occupa di identificare sul territorio opportunità di sviluppo, di redigere e negoziare i contratti propedeutici all’avvio dei progetti, di svolgere studi di fattibilità tecnico-economica per la valutazione preliminare dei progetti, di individuare e valutare strategie operative per lo sviluppo del business in funzione dell’evoluzione del mercato. A tutto ciò si aggiungono lo studio e conoscenza delle procedure autorizzative e d’impatto ambientale propedeutiche alla realizzazione e all’esercizio degli

impianti e la capacità di gestire i rapporti con gli enti ed autorità competenti ai fini autorizzativi e in funzione dell’evoluzione normativa.