Ora solare, quando cambia e quali effetti ha su scuola e studio

Il ritorno dell’ora solare è previsto per l’ultimo fine settimana di ottobre. Le lancette torneranno indietro di un’ora e, dal giorno successivo, chi va a scuola o all’università troverà più luce al mattino, ma vedrà arrivare prima il buio nel pomeriggio.

Il cambio dell’ora modifica anche le abitudini quotidiane: dalle sveglie per andare a lezione agli orari dedicati allo studio. Per alcuni studenti l’adattamento sarà quasi impercettibile, mentre altri potrebbero avvertire qualche difficoltà nel sonno e nella concentrazione.

Quando cambia l’ora solare nel 2026?

In Italia l’ora solare torna domenica 25 ottobre 2026, nella notte tra sabato e domenica. Alle 3:00 gli orologi dovranno essere quindi riportati alle 2:00, ciò significa che quella notte durerà un’ora in più.

Con il nuovo orario, alba e tramonto arriveranno circa un’ora prima rispetto all’ora legale, a parità di condizioni. Non cambia quindi la quantità di luce disponibile in un giorno, ma cambierà solamente l’orario in cui possiamo sfruttarla. L’ora solare resterà poi in vigore fino al 28 marzo 2027, quando le lancette tornano avanti di un’ora.

Cosa cambia per gli studenti tra lezioni e pomeriggi più corti

Per chi torna da scuola e deve prepararsi per compiti o esami, il pomeriggio resta il momento principale da dedicare allo studio. Con meno luce nelle ore finali della giornata, può essere utile distribuire diversamente le attività.

Se dopo pranzo ci si sente più lucidi, si possono affrontare prima gli argomenti più difficili e lasciare il ripasso alla sera. Chi frequenta l’università e segue lezioni fino a tardi, invece, può programmare sessioni di studio più brevi, con pause regolari e obiettivi fantastici.

L’importante è evitare di recuperare il tempo sacrificando il sonno. Restare svegli fino a tarda notte per finire un capitolo può essere controproducente se il giorno dopo la stanchezza fisica impedisce di seguire le lezioni per bene.

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Ora solare e sonno, perché la concentrazione può risentirne

Il nostro organismo segue un ritmo circadiano, regolato anche dall’alternanza tra luce e buio. Quando cambia l’orario ufficiale, il corpo non sempre si adatta immediatamente, nei primi giorni qualcuno può svegliarsi prima del previsto o avvertire sonnolenza in momenti insoliti. Comunque, il ritorno all’ora solare è generalmente considerato meno impegnativo del passaggio primaverile, quando si perde un’ora, ma le reazioni possono variare da persona a persona.

Il legame importante è quello tra riposo e apprendimento. Secondo i CDC, gli adolescenti tra 13 e 18 anni dovrebbero dormire 8-10 ore a notte, per gli adulti tra 18 e 60 anni sono invece raccomandate almeno 7 ore. Un sonno insufficiente può rendere più difficile seguire una spiegazione, mantenere l’attenzione e ricordare ciò che si è studiato.

Come abituarsi all’ora solare senza perdere il ritmo

Per affrontare i primi giorni dopo il cambio dell’ora non servono particolari rivoluzioni. Conviene mantenere orari abbastanza regolari per andare a dormire e svegliarsi, anche nel fine settimana, ed esporsi alla luce naturale durante la mattina.

Nelle prime ore di coricarsi, invece, può aiutare ridurre le attività stimolanti, limitare la caffeina (sin dal pomeriggio) e non prolungare lo studio davanti agli schermi. Tuttavia, queste sono indicazioni utili in ogni periodo dell’anno, non solo a ottobre.

L’ora di sonno in più la domenica può far piacere, ma non va a sostituire un riposo adeguato durante la settimana. Per chi studia o lavora, il vero vantaggio è quello di iniziare la giornata con le energie necessarie e trovare un ritmo sostenibile tra libri, pause e tempo libero.