Meloni: Nelle scuole divieto di niqab e burqa e tetto agli studenti stranieri

Dal parco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, formazione giovanile di Fratelli d’Italia, la premier Giorgia Meloni ha annunciato l’arrivo di Provvedimento “che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe”.

Ancora non è definitiva la percentuale di questa soglia, probabilmente del 30% e nei prossimi giorni seguiranno nuovi dettagli. Da quello che ha annunciato la Premier oltre al tetto degli studenti stranieri, ci sarà anche l’oobligo di imparare l’italiano per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico.

Un’altra novità prevede il divieto il niquab e burqua, ovvero i veli che coprono il volto delle ragazze musulmane. Secondo la Premier, infatti, “a scuola si va a viso scoperto e in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna non è negoziabile. Non lo è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole”.

Gli studenti stranieri in Italia

In Italia 930mila alunni sono stranieri, l’11% del totale. Di questi il 65,2% sono nati in Italia e sono prevalentemente di origine: romena, albanese, marocchina, cinese ed egiziana, i restanti si ripartiscono in molte decine di altre nazionalità.

Stando a uno studio di Idos, negli ultimi 11 anni la presenza di alunni con cittadinanza straniera è cresciuta del 16% a fronte di un calo del 12,5% dei madrelingua italiani.

Il tetto del 30% di studenti stranieri per classe era stato già previsto da una circolare del 2010 dell’allora ministro Gelmini, tale disposizione era stata derogata per ragioni che riguardano l’ubicazione territoriale delle scuole, soprattutto nei quartieri ad alta densità migratoria. Le Regioni interessata sono: la Lombardia con 263 mila studenti stranieri, Emilia-Romagna 112 mila, Veneto 94 mila, Lazio 80 mila e Piemonte 78. mila.

Mentre le città con il più alto tasso di studneti stranieri sono Milano, Roma, Brescia e Torino.

Altri dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni, ma le intenzioni della Premier sono già chiare: intervenire sulla disposizione di legge e rafforzarne l’applicazione. Quanto cambierà davvero rispetto alle regole attuali dipenderà dal testo che il Governo porterà in Consiglio dei ministri.