Legge Bilancio 2027 cosa cambia per la Scuola

Il disegno di Legge di Bilancio 2027, prevede 26 miliardi di euro e include misure che interessano il personale scolastico: sia docenti che ATA.

Tra le agevolazioni economiche che resteranno in vigore anche per il prossimo anno, troviamo: le convenzioni sulla piattaforma MIM e la Convenzione NoiPA per Docenti e ATA per prestiti con delegazione di pagamento, che consente di richiedere da 1.200 fino a 75.000 euro con condizioni economiche vantaggiose, tasso fisso e dedicato e piano di rimborso fino a 10 anni.

Manovra 2027: le misure che riguardano la Scuola

Tra gli interventi rivolti agli edifici scolastici è stato annunciato un piano per installare climatizzatori e pompe di calore. L’obiettivo è rendere gli ambienti più confortevoli durante i periodi di caldo intenso e migliorarne l’efficienza energetica. I bandi sono attesi nel 2027 e le risorse arriverebbero dal 2028; importi, criteri di assegnazione e calendario degli interventi non sono stati ancora indicati.

La manovra prevede inoltre, di aumentare i mesi di congedo parentale indennizzato all’80%, fruibili entro i sei anni del bambino. La proposta indica fino a quattro mesi con un figlio, cinque con due figli e sei dal terzo figlio. Per il personale scolastico con figli, la misura potrebbe offrire più tempo da dedicare alla cura familiare; le condizioni precise di accesso e le modalità di fruizione andranno verificate nel testo definitivo e nelle istruzioni applicative.

Taglio di 6.974 posti docenti e ATA

La manovra economica per il 2027 introduce alcune novità sul fronte delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione, con misure che interesseranno, seppur in modo differenziato, le amministrazioni statali, le università e il comparto scolastico.

Per un anno, la capacità assunzionale delle amministrazioni statali e delle università sarà ridotta al 75%: ciò significa che gli enti interessati potranno procedere a nuove assunzioni entro un limite inferiore rispetto al normale turnover. Si tratta, tuttavia, di una misura temporanea: dal 2028 è infatti previsto il ripristino della capacità assunzionale al 100%.

La limitazione non coinvolgerà direttamente il comparto scuola, che continuerà a seguire la propria normativa specifica in materia di reclutamento e assunzioni. Questo, però, non significa che il settore scolastico sarà completamente escluso dagli interventi previsti dalla manovra.

I dettagli dell’anno scolastico 2027/2028

A partire dall’anno scolastico 2027/2028, è infatti programmata una riduzione complessiva di 6.974 posti nell’organico scolastico.

Nel dettaglio, il taglio riguarderà:

4.925 posti dell’organico dell’autonomia dei docenti;

dell’organico dell’autonomia dei docenti; 2.049 posti del personale ATA.

Un intervento che interesserà quindi sia il personale docente sia quello amministrativo, tecnico e ausiliario, con possibili ripercussioni sulla programmazione degli organici e sulle future opportunità di assunzione.

La riduzione degli organici è collegata anche a obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Secondo le stime, infatti, consentirà di generare risparmi pari a 83,9 milioni di euro nel 2027, destinati a salire a 251,7 milioni di euro annui a partire dal 2028.

Il quadro che emerge è dunque quello di una Pubblica Amministrazione chiamata a contenere temporaneamente il ricambio del personale, mentre per la scuola si prospetta una revisione degli organici che potrebbe incidere sulle prospettive di reclutamento nei prossimi anni.

Ecco perché in un mondo competitivo come quello scolastico è necessario aggiornarsi e frequentarsi corsi interamenti dedicati ai Docenti.