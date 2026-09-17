Il ritratto degli studenti italiani

“Il ritratto degli studenti universitari italiani – Stili di vita, abitudini d’acquisto ed educazione finanziaria”, realizzato da University Network in collaborazione con Ipsos Doxa descrive le generazione degli studenti italani come concreta, selettiva e molto orientata all’equilibrio personale.

Gli studenti sembrano essere meno interessati allo status e all’apparenza e più concentrati su benessere, qualità della vita, utilità e controllo delle proprie risorse.

Il Benessere mentale prima di tutto

Il benessere, sia mentale che fisico, è una delle priorità principali: per oltre il 70% degli studenti è molto importante. La cura di sé viene vista come una pratica quotidiana, non semplicemente come qualcosa da esibire.

Gli studenti sembrano cercare prima di tutto condizioni di equilibrio: stare bene, vivere esperienze significative, consumare in modo attento, mantenere controllo sul proprio tempo e sulle proprie energie.

Anche l’attenzione all’aspetto fisico e alla bellezza esteriore assume un peso significativo, pur collocandosi su un livello inferiore, con il 54%.

L’AI è adoperata per consigi su benessere, saluti e aspetto fisico. L’IA appare quindi come un nuovo intermediario

della cura di sé: non sostituisce necessariamente figure esperte o relazioni di fiducia, ma si aggiunge al repertorio degli strumenti attraverso cui gli studenti cercano orientamento, rassicurazione e informazioni.

Tempo libero: molto digitale, ma anche sociale

Le attività più diffuse almeno una volta al mese sono:

ascoltare musica: 97%

film/serie TV: 93%

attività sportive: 81%

leggere libri: 63%

podcast: 62%.

Nel tempo libero oggi conta più la costruzione di esperienze personali che l’appartenenza a un gruppo.

Non si tratta di “disimpegno”, ma di un altro modo di stare insieme, legato meno alle strutture collettive tradizionali e più alle proprie abitudini quotidiane.

Gli amici però restano al centro delle relazioni sociali e del tempo libero: uno studente su due li vede più volte a settimana e, soprattutto, li incontra nei posti “di sempre” (come bar o locali), più che in università o in contesti organizzati.

Gli amici vengono incontrati nei bar e locali nel 68% dei casi, mentre le uscite all’aria aperta arrivano al 55%.

Giovani e la gestione del denaro

Nel consumo emerge un atteggiamento molto pragmatico. Il processo d’acquisto degli universitari è caratterizzato da un

atteggiamento riflessivo e comparativo: prima di comprare, la ricerca di informazioni è quasi la norma, il 79% si informa sempre o spesso.

Gli studenti universitari tendono a costruire autonomamente e su misura il proprio percorso decisionale: agiscono da consumatori-curatori selezionando le fonti di cui fidarsi, confrontando i giudizi e verificando le esperienze altrui per ridurre il rischio.

Non si lasciano guidare dalla comunicazione commerciale dei brand, ma costruiscono da soli il percorso di scelta.

E tu che tipo di studente sei? Se hai bisogno di orientarti tra i vari corsi di laurea, ti suggeriamo questa guida e se hai dubbi puoi chiedere il parere di un esperto.