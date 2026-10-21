Festival della Scienza Genova 2026, il programma e gli incontri da non perdere

Il Festival della Scienza di Genova 2026 torna dal 22 ottobre al 1° novembre con undici giornate dedicate alla ricerca, all’innovazione e alle grandi sfide del futuro. La ventiquattresima edizione propone 254 eventi tra conferenze, laboratori, mostre e spettacoli, coinvolgendo scienziati, ricercatori e divulgatori provenienti da tutto il mondo.

Dall’intelligenza artificiale alla medicina, passando per l’esplorazione spaziale e la sostenibilità, il programma affronta alcuni temi più attuali della ricerca scientifica. Un’occasione anche per studenti e universitari, che potranno partecipare a numerose attività, incontrare esperti del settore e assistere gratuitamente alle conferenze grazie a un’iniziativa dedicata ai più giovani.

Nato nel 2003, il Festival della Scienza è diventato negli anni uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla divulgazione scientifica. Ogni edizione trasformava Genova in un luogo di incontro tra ricerca e pubblico, con iniziative pensate per rendere accessibili anche gli argomenti più complessi.

L’edizione 2026 si svolgerà dal 22 ottobre al 1° novembre in 38 sedi della città, tra cui Palazzo Ducale, il Porto Antico e diversi spazi universitari e culturali. Sono attesi oltre 300 ospiti, mentre circa 800 giovani saranno coinvolti nelle attività di animazione e divulgazione.

La parola chiave scelta per quest’anno è “Prospettive”, un invito a osservare la realtà da punti di vista differenti e a riflettere su come le nuove scoperte possano cambiare il nostro futuro.

Il programma del Festival della Scienza 2026

Il calendario comprende: 105 conferenze, 101 laboratori, 12 mostre, 6 spettacoli e 30 eventi speciali, distribuiti negli undici giorni del Festival.

Grande spazio sarà dedicato alle tecnologie emergenti, con appuntamenti su intelligenza artificiale, robotica e nuove applicazioni scientifiche. Non mancheranno incontri sull’esplorazione spaziale, sulla sostenibilità e sulle innovazioni nel campo della medicina, genetica e neuroscienze.

Il programma affronterà anche il rapporto tra scienza, arte e società, mostrando come discipline apparentemente distanti possano incontrarsi e contribuire a comprendere meglio il mondo che ci circonda.

La particolarità del Festival è proprio questa: non limitarsi a raccontare la scienza, ma permettere al pubblico di sperimentarla attraverso attività interattive, dimostrazioni e incontri diretti con esperti del settore. Per conoscere tutti gli appuntamenti, gli orari e le sedi è possibile consultare il programma completo del Festival della Scienza 2026.

Dal CERN allo spazio, gli incontri da non perdere

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci saranno alcuni nomi importanti della ricerca scientifica internazionale, con appuntamenti dedicati sia alle grandi scoperte sia alle tecnologie che potrebbero trasformare il nostro futuro.

Il Festival si aprirà il 22 ottobre con la lectio magistralis Dalla natura per la natura di Barbara Mazzolai, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia, dedicata ai robot ispirati ai sistemi naturali. Nella stessa giornata, Andrea Patassa, astronauta di riserva dell’Agenzia Spaziale Europea, ed Emilio Cozzi accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’esplorazione spaziale nell’incontro Look up!.

Il 24 ottobre sarà invece protagonista Fabiola Gianotti, fisica ex direttrice generale del CERN, nello spettacolo Fisica e musica: semplice complessità, che metterà in relazione i principi della fisica con il linguaggio musicale.

Tra gli appuntamenti più attesi figura anche la conferenza del 28 ottobre con Arthur McDonald, premio Nobel per la Fisica 2015, dedicata ai neutrini e alle grandi domande sull’evoluzione dell’Universo.

Per chi segue le innovazioni tecnologiche, il 25 ottobre è previsto Essere umani nel 2050, incontro con Jakidale ed Emilio Cozzi sulle possibili trasformazioni della società tra intelligenza artificiale, robot umanoidi ed esplorazione spaziale.

Anche la medicina avrà un ruolo importante. Il programma include interventi sulle nuove frontiere della genomica, sulla prevenzione delle malattie ereditarie e sul rapporto tra cervello e salute, con la partecipazione di ricercatori di livello internazionale.

Laboratori e mostre per scoprire la scienza da vicino

Accanto agli incontri, il Festival propone attività che permettono di avvicinarsi alla ricerca in modo pratico. Nei laboratori sarà infatti possibile partecipare a esperimenti e dimostrazioni, con percorsi pensati per chi non ha conoscenze scientifiche specifiche.

Tra le proposte dell’Università di Genova ci sono Tutto è matematica, dedicato alla matematica nella vita quotidiana, e Altre dimensioni possibili, sul modo in cui gli animali percepiscono l’ambiente. Le mostre completeranno l’esperienza con installazioni e contenuti interattivi.

Biglietti e ingresso gratuito per studenti al Festival della Scienza 2026

Grazie all’iniziativa Gen Z al Festival, le conferenze sono gratuite per gli under 18, gli studenti universitari e gli iscritti ai percorsi ITS Academy delle Fondazioni ITS della Liguria. Per accedere è necessario presentare un documento d’identità o un documento che attesti l’iscrizione al percorso di studi.

Per partecipare alle altre attività, tra cui laboratori e mostre, sono disponibili biglietti giornalieri e abbonamenti. La prenotazione, quando prevista, costa 1 euro ed è consigliata per assicurarsi un posto, anche per le conferenze gratuite.

I biglietti possono essere acquistati online oppure presso l’Infopoint di Palazzo Ducale. Prima della visita è consigliabile verificare gli orari, la disponibilità dei posti e le modalità di accesso ai singoli eventi.