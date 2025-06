NewMED, la nuova frontiera della formazione tra AI e medicina

Viviamo in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta letteralmente rivoluzionando ogni ambito della nostra vita e anche la medicina è destinata a trasformarsi profondamente. Per affrontare le sfide del futuro, servono professionisti sanitari capaci non solo di conoscere le nuove tecnologie, ma anche di comprenderne le implicazioni etiche, organizzative e sociali. È in questo contesto che nasce NewMED, un innovativo percorso formativo triennale extracurriculare, pensato per gli studenti di Medicina e promosso dall’Università di Milano Bicocca.

Una formazione trasversale e multidisciplinare con NewMED

NewMED rappresenta una proposta pionieristica nel panorama accademico italiano. Il programma formativo integrativo ha una durata di tre anni e articolato in 100 ore complessive, e sarà accessibile agli studenti iscritti al quarto anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a partire dall’a.a. 2025-2026.

L’obiettivo del progetto è ambizioso e quanto mai attuale, ossia formare una generazione di medici in grado di comprendere i profondi cambiamenti in atto nel sistema sanitario e di agire come protagonisti consapevoli della transizione verso una medicina più digitale, territoriale e orientata alla gestione della cronicità.

L’evoluzione della sanità richiede professionisti che sappiano leggere la complessità sociale, oltre che clinica. La pandemia ha evidenziato con forza quanto sia importante una medicina che sia capace di dialogare con il territorio, affrontare l’emergenza sanitaria e allo stesso tempo promuovere la prevenzione e l’educazione alla salute. La formazione proposta da NewMED non intende sostituire il percorso accademico tradizionale, ma integrarlo, offrendo agli studenti competenze aggiuntive per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della medicina contemporanea.

Bicocca, AI e medicina: il triangolo strategico per il futuro

Uno degli elementi che maggiormente fa spiccare il progetto è l’attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, considerata oggi una delle leve principali per il miglioramento dell’efficacia ed efficienza delle cure. La formazione proposta da NewMED non si limita a introdurre gli strumenti tecnologici più avanzati, ma li inserisce in una cornice sistemica e multidisciplinare, in cui economia, organizzazione sanitaria e competenze gestionali diventano essenziali tanto quanto le abilità cliniche.

Il ruolo dell’Università di Milano Bicocca in questa iniziativa è centrale. L’ateneo milanese, da anni attivo nella ricerca interdisciplinare tra scienze della salute e innovazione digitale, promuove con NewMED un approccio didattico all’avanguardia, capace di superare le barriere tradizionali tra le discipline. Grazie al coinvolgimento di esperti, mentori clinici e tutor selezionati, il percorso offrirà lezioni teoriche, workshop e attività pratiche pensate per sviluppare competenze trasversali e integrate.

Le tre aree chiave di NewMED: management, AI e cronicità

Il cuore del programma NewMED è suddiviso in tre macro-aree di studio:

Management sanitario. Gli studenti impareranno a conoscere i meccanismi che regolano il funzionamento delle strutture sanitarie, le logiche economiche e le strategie di governance dei sistemi sanitari. Una conoscenza imprescindibile per chi vuole assumere un ruolo attivo nei processi decisionali che coinvolgono la salute pubblica. Tecnologie per la salute. In questa area si affronteranno le principali innovazioni tecnologiche applicate alla medicina, come l’AI, big data, strumenti di diagnostica avanzata, telemedicina e sistemi informativi sanitari. L’obiettivo è fornire agli studenti le competenze per interagire con le tecnologie digitali in modo critico e consapevole, rendendole alleate della pratica clinica quotidiana. Medicina della cronicità. Un focus specifico sarà dedicato alla gestione delle patologie croniche, sempre più centrali nella pratica medica contemporanea. Sarà valorizzato il ruolo della medicina territoriale e dell’integrazione tra ospedale e territorio, ponendo l’accento sulla personalizzazione delle cure e sulla continuità assistenziale.

Il Digital Health Lab: laboratorio di idee e innovazione

La presentazione ufficiale di NewMED si è tenuta presso il Digital Health Lab del Campus di Ingegneria di Dalmine, uno spazio simbolico che racchiude in sé l’essenza del progetto, ossia l’incontro tra tecnologie e salute.

Alla presentazione sono intervenute numerose autorità accademiche e istituzionali, a testimonianza della forte valenza strategica dell’iniziativa. A parlare erano presenti anche i rettori dell’Università Bicocca, dell’Università di Bergamo e il direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII, insieme ai rappresentanti delle fondazioni coinvolte e delle istituzioni locali.

Tutti hanno sottolineato l’urgenza di una formazione medica che sappia anticipare i cambiamenti, interpretare i segnali del presente e progettare soluzioni innovative per il futuro. In questo senso, NewMED si configura come una risposta concreta alle esigenze di un sistema sanitario in profonda trasformazione.

NewMED e Bicocca, un modello di innovazione unico in Italia

NewMED è un percorso formativo pensato per completare e potenziare la preparazione degli studenti di Medicina, affiancando alla didattica tradizionale una visione più ampia e trasversale, orientata alle grandi trasformazioni in atto nella sanità.

Il suo carattere sperimentale e unico nel panorama italiano lo rende un’iniziativa di grande rilievo. Infatti, al giorno d’oggi, ancora non esistono progetti che integrino in modo così strutturato la formazione universitaria con temi come quello della transizione digitale, della medicina personalizzata o dell’utilizzo di AI nella pratica clinica.

Si tratta di un progetto-pilota destinato ad aprire una nuova fase nella formazione medica, una fase in cui le università non si limitano a trasmettere nozioni, ma si assumono la responsabilità di preparare professionisti capaci di interpretare il cambiamento e guidarlo. E dove gli studenti diventano protagonisti attivi, non limitati solo allo studio.

In questa direzione, l’Università Bicocca si conferma come laboratorio di innovazione didattica. Con NewMED promuove un nuovo tipo di medico, capace di coniugare la tecnologia e l’umanità, mettendo sempre al centro la persona prima della patologia.

In un sistema sanitario sempre più basato sull’analisi dei dati, la capacità di leggere e interpretare le informazioni è cruciale quanto quella di formulare una diagnosi. Ma NewMED nasce proprio per rispondere a questa sfida, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per governare l’innovazione, anziché subirla.