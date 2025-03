Nel 2025/26 borse di studio per i fuori sede

Nel nuovo anno di studi 2025/26 saranno disponibili accattivanti borse di studio destinate agli studenti fuori sede. Le borse di studio sono previste grazie a due decreti firmati nei giorni scorsi dalla Ministra Anna Maria Bernini e in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti.

Nel dettaglio, l’importo delle borse di studio per gli studenti fuori sede sarà di 7.015euro (+ 359,45 euro), quelle per gli studenti pendolari 4.100euro (+ 210,06), mentre per gli studenti in sede l’ammontare sarà pari a 2.827euro (+ 144,87). Tali importi sono ulteriormente aumentabili per gli studenti meno abbienti. Inoltre, salgono i limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) in modo da allargare ulteriormente la platea dei beneficiari delle misure di diritto allo studio. Il primo è stato definito in 27.726 con un aumento di 1.420 euro, e il secondo il 60.275 corrispondente a un incremento di 3.088 euro.

Le borse di studio in breve

Gli importi minimi delle borse di studio, così come determinati dal d.d. n. 203/2023 citato in premessa, sono aggiornati per l’anno accademico 2024/2025 con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +5,4% e pertanto sono cosi definiti:



a) studenti fuori sede: euro 7.015,97;

b) studenti pendolari: euro 4.100,05;

c) studenti in sede: euro 2.827,64.

A poterne fare richiesta sono i ragazzi che non superano queste situazioni economiche:

limite massimo della Situazione Economica Equivalente (ISEE): euro 27.726,79;

limite massimo della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE): euro 60.275,66.

Ancora non sono note le modalità di richiesta delle domande, tutto sarà chiarito prossimamente.