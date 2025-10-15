Multiversity e Google insieme per formare gli studenti sull’AI

L’intelligenza artificiale è ormai al centro della trasformazione digitale che sta ridisegnando il mondo del lavoro, dell’istruzione e della ricerca. Le università, in questo scenario, ricoprono un ruolo chiave nel fornire agli studenti le competenze necessarie per comprendere e utilizzare in modo consapevole le tecnologie. In quest’ottica nasce la partnership tra Multiversity e Google, un’iniziativa che segna un passaggio importante nella formazione accademica italiana e rafforza il legame tra didattica e innovazione.

Multiversity e Google, un’alleanza per la formazione del futuro

Il Gruppo Multiversity, uno dei principali player europei della formazione digitale ha avviato una collaborazione con Google per diffondere le conoscenze legate all’intelligenza artificiale tra gli studenti universitari.

L’accordo prevede la distribuzione di 50.000 licenze gratuite per l’accesso ai corsi sviluppati da Google dedicati all’AI, destinati agli iscritti delle università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, tutte appartenenti al gruppo Multiversity.

L’obiettivo è chiaro, cioè quello di rendere l’AI accessibile a tutti gli studenti, offrendo strumenti pratici e certificati che possano integrare il percorso accademico tradizionale con competenze digitali spendibili nel mondo del lavoro. La partnership, inoltre, consolida la posizione di Multiversity come punto di riferimento nel panorama dell’e-learning, in linea con la sua missione di rendere la formazione universitaria più innovativa e inclusiva.

I corsi Google AI Essentials e Prompting Essentials

Al centro dell’iniziativa di Multiversity e Google ci sono due percorsi formativi sviluppati da Google stesso:

Google AI Essentials

Google Prompting Essential

Entrambi i corsi sono progettati per fornire una comprensione chiara dei principi dell’intelligenza artificiale e delle tecniche di prompting, ossia l’arte di interagire in modo efficace con i sistemi di AI generativa.

I moduli possono essere completati in circa 15 ore complessive, con un approccio pratico e flessibile, adatto anche a chi si avvicina per la prima volta a queste tecnologie. Al termine, gli studenti ricevono un certificato ufficiale Google, riconosciuto a livello internazionale, che attesta l’acquisizione delle competenze digitali fondamentali.

In alcuni casi, il certificato potrà essere riconosciuto anche come Credito Formativo Universitario (CFU), a discrezione dei singoli atenei coinvolti.

Le università coinvolte e le opportunità per gli studenti

Grazie agli accordi con Google, gli studenti delle università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele avranno accesso gratuito a strumenti e contenuti che normalmente sono disponibili solo tramite piattaforme internazionali a pagamento.

Questo progetto rappresenta quindi un’estensione concreta dell’offerta didattica, con un duplice vantaggio:

favorire la diffusione della cultura digitale tra i futuri professionisti italiani,

tra i futuri professionisti italiani, migliorare la preparazione all’ingresso nel mercato del lavoro, dove la conoscenze dell’AI è sempre più richiesta.

L’iniziativa si inserisce anche nel percorso di aggiornamento continuo promosso dal gruppo Multiversity, che negli ultimi anni ha investito in piattaforme di apprendimento avanzate, laboratori virtuali e percorsi professionalizzanti in collaborazione con aziende leader del settore tecnologico.

Il valore strategico della partnership tra Multiversity e Google

La collaborazione di Multiversity e Google va oltre la semplice erogazione di corsi online, ma si presenta come un modello di integrazione tra accademie e industrie, che riflette una tendenza sempre più diffusa nel panorama universitario internazionale.

Secondo gli esperti di formazione, la capacità di comprendere i principi di intelligenza artificiale, anche a livello base, sarà una competenza trasversale richiesta in quasi ogni professione entro i prossimi anni.

Grazie a questo accordo, migliaia di studenti potranno acquisire competenze pratiche su:

uso consapevole degli strumenti di AI generativa,

sviluppi di prompting efficaci per Chatbot e assistenti virtuali,

analisi dei dati e automazione dei processi,

applicazioni etiche e responsabili dell’intelligenza artificiale.

Per le università telematiche del gruppo Multiversity, questo rappresenta anche un modo per rafforzare il legame con il mondo produttivo, fornendo ai propri iscritti percorsi formativi che rispondono direttamente alle esigenze delle imprese.

Un passo avanti per l’università digitale italiana

La partnership tra Multiversity e Google conferma la centralità dell’Italia nella formazione digitale europea e dimostra come la collaborazione tra istituzioni accademiche e grandi aziende tecnologiche possa generare un impatto concreto sulla crescita del capitale umano.

Con 50.000 licenze già pronte per essere distribuite e corsi accessibili in pochi clic, questa iniziativa segna un cambio di passo nel modo di concepire la didattica universitaria, ossia più aperta, più pratica e più vicina alle competenze del futuro.

Per gli studenti, si tratta di un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’intelligenza artificiale e arricchire il proprio curriculum con un certificato Google riconosciuto a livello globale.