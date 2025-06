MUD – Una danza per tutt*a Milano

Da giovedì 26 a lunedì 30 giugno torna a Milano MUD – MILANO URBAN DANCE FESTIVAL, la terza edizione della festa interamente dedicata alla danza urban in tutte le sue forme con tantissimi spettacoli, battle, lezioni e laboratori inclusivi gratuiti per tutte le età.

Il festival – inserito nel programma di Milano è Viva 2025 e promosso da DANCEHAUSpiù – Centro Nazionale di Produzione della Danza codiretto da Annamaria Onetti, Matteo Bittante e Susanna Beltrami – continua a crescere e farsi conoscere passando da 4 a 5 giorni consecutivi e da 30 a quasi 50 eventi aperti a tutti.

I luoghi del MUD

Protagonista resta sempre la periferia di Milano con quartier generale dell’evento l’immancabile Parco delle Cave e alcuni quartieri del Municipio 7, come Baggio, Forze Armate e Quarto Cagnino – nello specifico Piazza Anita Garibaldi e Piazzale della Cooperazione.

L’urban dance è fatto di creatività e condivisone: afro urban, hip hop, waacking e danze latinoamericane si intrecciano a proposte sperimentali come la danza aerea, che reinventa lo spazio urbano trasformando le piazze in palcoscenici a cielo aperto, e tanto altro ancora – come i laboratori di dance ability, battle, parate musicali e picnic partecipativi

Le lezioni del MUD

Le lezioni andranno da quelle di livello base per bambini/e dai 5 anni a quelle di livello intermedio avanzato per ragazzi/ragazze dai 14 anni in su, curate per l’occasione da artisti di fama internazionale. Ad alternarsi il palco nel corso dei giorni vi saranno infatti ospiti illustri della scena nazionale e mondiale che metteranno a disposizione la loro esperienza attraverso performance incredibili.

Gli insegnati

Tra questi Byron Clairicia, noto con il nome d’arte Mr. Byron, ballerino specializzato in hip hop, popping, locking house e negli stili propri della sua cultura, tra cui salsa, dance hall, zouk e afro.

Carlos Kamizele, ballerino, insegnante e coreografo noto nel mondo “underground” per la vittoria del 99%dei contest a cui ha preso parte, tra gli unici italiani ad arrivare tra i primi otto finalisti alla gara internazionale Funki’n Stylez.

Mattia Quintavalle, in arte Sly, freestyler affermato esperto di hip hop new-style e house e fondatore del Boombox di Brescia, centro di sperimentazione per le danze urbane.

Rada Caselle, nota come Rada, ballerina, insegnante e coreografa con un’esperienza di oltre 20 anni, specializzata in particolare nel Waacking.

Raquel De La Cruz, artista di nazionalità domenicana, attualmente insegnante di danze folkloristiche nella cultura del proprio paese d’origine presso l’Associazione Las Mariposas Rd Europa, Milano.

Matteo Bittante, docente di Accademia Susanna Beltrami, co-direttore e coreografo residente del progetto DANCEHAUSpiù, i cui lavori coreografici mescolano la danza con diversi linguaggi scenici che intrecciano le proiezioni video, il design e la moda.

Cleila Fumanelli insegnante, ballerina di Teatro Danza, attrice e doppiatrice, specializzata nelle discipline circensi e nella danza aerea su tessuto, cerchio e trapezio;.

Mario Charty ballerino di hip hop, fondatore e membro della crew di ballerini afrodiscendenti Blackrootz tra le più importanti della scena hip hop milanese.

Afro Monster ballerino esperto di afro-dance in tutte le sue espressioni.

Debora Pini, in arte, D-Nasty ballerina specializzata in Waacking, con una formazione completa nella Street Dance e numerose esperienze in eventi e tournée nazionali e internazionali.

Qui per visionare il programma completo.