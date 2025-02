Milano e Torino capitali italiane dell’antropologia dal 20 al 22 febbraio 

L’antropologia torna a Milano e a Torino e guarda al futuro. Dal 20 al 22 febbraio, la settima edizione dell’AnthroDay Milano e Torino 2025 porterà questa disciplina tra i cittadini, evidenziandone le applicazioni pratiche e le connessioni con altre professioni e ambiti di studio. Il tema di quest’anno, “Futuri. Emergenti Negati Alternativi”, invita a riflettere su come il futuro sia già qui, ma non sia distribuito equamente. Per tre giorni, Milano e Torino si trasformeranno in un grande laboratorio aperto, con oltre 100 eventi gratuiti tra convegni, laboratori, mostre, passeggiate urbane, incontri pubblici e attività per scuole e famiglie. L’iniziativa, ideata e organizzata dall’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con le Università di Torino, Statale di Milano e IULM, offre un’occasione unica per esplorare il domani attraverso lo sguardo dell’antropologia.

La mappa degli eventi è disponibile qui!

Il programma dell’evento

Le iniziative verranno presentante in un convegno inaugurale che si terrà presso l’ateneo Milano-Bicocca, in Aula “Riccardo Massa” (giovedì 20 febbraio, alle ore 10). Quindi proseguiranno invadendo le strade, le piazze, i quartieri e le scuole, ruotando attorno a 5 macro-temi: Ambiente, Conflitti, Cura, Lavoro e Tecnologie. Diverse attività sono aperte alla partecipazione di bambini e ragazzi, tra cui anche quelle pensate specificatamente per le classi. Il laboratorio “Metti una foglia nella valigia” (Parco Trotter, giovedì 20 febbraio, alle ore 17) tratterà di migrazioni, cominciando dalle piante e passando agli umani: entrambi quando si spostano portano con sé oggetti, materiali e immateriali, primo tra tutti la propria lingua madre.

Tra i macro-temi, 15 sono gli appuntamenti dedicati all’ambiente. Tra questi la Smart Walk “Bosco in Città”, un’esplorazione urbana alla scoperta del paesaggio presente e passato del quartiere Porta Nuova di Milano, arricchita dall’uso di app che aiuteranno nella conoscenza del paesaggio urbano anche nella sua forma passata (sabato 22 febbraio, alle ore 14.30).

I professori dell’Università di Milano-Bicocca Barbara Bracco (storica) e Ivan Bargna (antropologo) saranno accompagnatori d’eccezione di un’altra passeggiata, questa volta alla scoperta delle architetture monumentali del fascismo che abitano ancora le strade e costituiscono eredità ingombranti con cui fare i conti. Spesso si tratta di edifici ancora in uso, come nel caso delle Camere del lavoro di Milano e Roma. L’evento propone due visite guidate, una nella Capitale e una a Milano. Quest’ultima si svolgerà venerdì 21 febbraio (Camera del Lavoro Metropolitana, alle ore 10.30).

I temi trattati

Tra i temi di grandi attualità affrontati, ci sono la crisi climatica, le rivendicazioni cittadine per l’aria e per l’acqua pubblica, le conflittualità sociali, il razzismo e la marginalizzazione delle periferie. Nel corso dell’incontro “Domani (im)possibili. Leggere la condizione giovanile al futuro” (giovedì 20 febbraio, alle ore 18) verrà presentato un report sulla condizione giovanile in Italia curato da Save The Children: una ricerca che esplora le diverse dimensioni della povertà minorile dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze, esaminando l’impatto che questa condizione determina sul presente e sulle prospettive future.

Si parlerà anche dell’impatto delle tecnologie sulle relazioni umane e sul lavoro. In un incontro intitolato “Ma ci serve davvero? Antropology in azienda per un nuovo sguardo sul business” (giovedì 20 febbraio, alle ore 17) verrà spiegato come l’antropologia possa creare valore anche nelle aziende, creando un ambiente di lavoro più sano in grado di migliorare anche prodotti e servizi.

“AnthroDay Milano e Torino 2025” si concluderà, quindi, il 22 febbraio sera, a Torino, con la festa finale che si terrà dalle 19.30 allo Spazio FLIC – Centro Internazionale per le Arti Circensi, in Via Niccolò Paganini 0/200 (Bunker).

Il World Anthropology Day

Il World Anthropology Day è un’iniziativa ideata e promossa dall’American Anthropological Association: è stata lanciata a Milano a partire dal 2019 dal corso di laurea magistrale in Scienze antropologiche ed etnologiche e dai dottorati in Antropologia culturale e sociale e in Patrimonio immateriale nell’innovazione socio-culturale del dipartimento di Scienze umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati.

È organizzato in collaborazione con SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata), il dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni dell’Università Statale di Milano, il dipartimento di Studi umanistici dell’Università IULM e i dipartimenti di Culture, Politica e Società e Filosofia e Scienze dell’educazione dell’Università di Torino. Dal 2023 HomoLogos è media partner e si avvale del contributo organizzativo di Presso.

Il programma completo e le modalità di partecipazione ai singoli appuntamenti sono consultabili sul sito: https://anthrodaymilano.formazione.unimib.it.