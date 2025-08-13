Milano-Bicocca, nasce il servizio di housing inclusivo e sostenibile

All’Università di Milano Bicoccca nasce il servizio di housing inclusivo e sostenibile. In collaborazione con La Cordata – cooperativa sociale che dal 1989 offre supporto alla persona in ambito abitativo – ha ideato “ABC – ABITARE BICOCCA CITTA’”, un servizio gratuito di matching e orientamento all’abitare, riservato ai suoi studenti fuori sede e internazionali.

Lo sportello virtuale nasce con due obiettivi principali: facilitare l’accesso degli studenti a soluzioni abitative di qualità a costi calmierati, in linea con gli accordi locali; promuovere la consapevolezza delle regole contrattuali e del ruolo sociale della calmierazione dei canoni sul territorio.

Alloggio a Milano per studenti

Grazie ad una piattaforma virtuale, gli studenti potranno consultare una vetrina di stanze e posti letto, contattare i proprietari tramite una chat riservata e, se necessario, richiedere assistenza per orientarsi e stipulare con sicurezza il contratto di locazione.

Nell’ambito all’accordo stipulato in via sperimentale per un anno con l’Ateneo, la cooperativa offre supporto concreto agli studenti in tutte le fasi del processo: dalla registrazione alla piattaforma, all’accompagnamento nella visita agli alloggi, fino alla preparazione delle pratiche burocratiche necessarie.

Tutte le informazioni e i chiarimenti sul servizio sono raccolti in una “Guida per lo studente”, disponibile sulla piattaforma virtuale.

L’opportunità è aperta sia agli studenti già immatricolati sia agli studenti in fase di immatricolazione, seguendo tutte le istruzioni spiegate nella Guida.

Il portale offre anche una ricca panoramica sul quartiere Bicocca, segnalando luoghi, servizi e attività culturali d’interesse per studenti nella città di Milano.

Ai proprietari di alloggi – persone fisiche, enti del terzo settore e agenzie dell’abitare pubbliche e no-profit -, la piattaforma dà la possibilità di inserire la propria offerta di alloggio, tramite annuncio online.

Per ogni informazione, è disponibile online sulla piattaforma anche una “Guida per il proprietario”, redatta sempre in collaborazione con La Cordata.