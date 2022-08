Le migliori università per trovare lavoro in Italia

A tutti capita di dover intraprendere un percorso di studi universitario e tormentarsi con tanti interrogativi sul futuro. Questa risulta essere una cosa più che normale, dato che i giovani sperano sempre di più di trovare un’occupazione che rispetti il proprio percorso e la propria passione, una volta terminata l’università. Il mondo del lavoro, dopo gli studi, risulta essere del tutto oscuro e precario e molti giovani ne sono intimoriti. Per questo oggi vediamo qual sono le università italiane per trovare subito lavoro.

La classifica è basata ancora una volta sui risultati del QS World University Rankings. Il ranking prende maggiormente in considerazione le università che sono state capaci di adattarsi alle richieste che provengono dal mondo del lavoro attuale. Esse, infatti, prevedono la formazione di studenti universitari che abbiano sviluppato le competenze trasversali ormai necessarie per far fronte alla vastissima concorrenza in ambito lavorativo.

Top 10: università per trovare lavoro in Italia

Prima di passare alla classifica, precisiamo che la questa è stata fatta su base mondiale e che gli indicatori presi come riferimento dalla QS World University Rankings sono stati

livello di partnership con le imprese;

tasso di occupazione dei laureati;

livello di connessione tra il datore di lavoro e lo studente;

obiettivi raggiunti dai laureati;

reputazione dei datori di lavoro presi in considerazione dall’università.

Vediamo, allora, quali sono le università italiane che permettono di trovare subito lavoro.

I numeri degli Atenei migliori

Polimi si aggiudica il primo posto tra le università migliori per trovare lavoro in Italia. Nella classifica mondiale, invece, si colloca al 43° posto con un punteggio complessivo di 73.8.

Per quanto riguarda il tasso di occupazione, si stima che il 96% dei laureati al Politecnico di Milano trovi lavoro a un anno dal completamento della laurea magistrale. Anche le opinioni degli studenti riguardo il Politecnico sono ottime: l’88% dei laureati sceglierebbe ancora di frequentare l’Ateneo.

L’Alma Mater si colloca al secondo posto nella classifica italiana e al 97° posto nel mondo con un punteggio di 58.2. Il tasso di occupazione degli studenti dopo aver conseguito la laurea nell’Università di Bologna è dell’87%. Per quanto riguarda la reputazione dell’Ateneo da parte degli studenti che lo hanno frequentato risulta essere molto buona: il 91% degli studenti si ritiene soddisfatto del corso di laurea seguito all’Alma Mater.

Per quanto riguarda il Politecnico di Torino, che si classifica al 4° posto fra le università migliori d’Italia per trovare lavoro, possiamo dire che l’89,5% dei laureati nell’Ateneo trovano lavoro a un anno dalla laurea. Per quanto riguarda le opinioni sul Politecnico di Torino sono anch’esse molto positive: il 90,7% degli studenti si iscriverebbe di nuovo all’Ateneo.

Per quanto riguarda La Statale di Milano, invece, è possibile consultare i dati sul tasso occupazionale dei laureati per ogni facoltà su questa pagina del sito di Ateneo.

In ultimo, abbiamo dei dati dati relativi al tasso di occupazione dei laureati nell’Università di Torino: il 54,8% dei laureati nell’Ateneo hanno trovato lavoro a un anno dalla laurea.

Se siete curiosi di sapere, invece, quali sono le lauree più richieste in Italia e con cui si guadagna di più vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo.

Avete già scelto a che corso iscrivervi? In quale università?