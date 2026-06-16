Il mercato del lavoro in Italia e in Europa necessita di: transizione energetica, digitalizzazione industriale, infrastrutture del futuro. Questi sono i grandi temi che stanno ridisegnando l’economia europea e hanno tutti un denominatore comune: la necessità di competenze tecniche avanzate, difficili da trovare e ancora più difficili da trattenere.

Agap2, multinazionale di consulenza operativa in ambito ingegneristico e informatico presente in oltre dieci Paesi, ha condotto un’analisi che fotografa le tendenze in atto nei principali mercati in Europa per capire come ogni Paese si stia muovendo e come stia cercando di rispondere alle sfide di un mercato del lavoro sempre più competitivo e complesso.

Mercato del lavoro in Italia

Il mercato italiano mostra una domanda crescente di profili capaci di muoversi tra discipline diverse: ingegneri gestionali con competenze digitali, figure di raccordo tra produzione e sistemi IT o esperti dell’automazione industriale. Il tessuto produttivo nazionale fatica a trovare professionisti in grado di presidiare al tempo stesso la complessità operativa e la trasformazione tecnologica. La carenza non riguarda tanto le competenze di base, quanto la capacità di integrarle in contesti ibridi e in rapida evoluzione.

Mercato del lavoro in Europa

Francia

Il modello industriale francese è caratterizzato da grandi gruppi nei settori aerospace, automotive ed energia e presenta

una domanda tecnica stabile e ben definita. Programmi pluriennali di investimento in innovazione e sicurezza industriale spingono una domanda costante di ingegneri di processo, ingegneri strutturali e specialisti di sistemi embedded.



Svizzera

La Svizzera ha trasformato i propri obiettivi di sostenibilità in una domanda di specialisti tecnici concreta e misurabile. Ingegneri esperti in energie rinnovabili (fotovoltaico, idroelettrico, reti intelligenti) e profili IT orientati a cybersecurity

e intelligenza artificiale sono oggi tra le figure più ricercate sul mercato elvetico.



Portogallo e Spagna

I mercati iberico e lusitano attraversano una fase di rapida accelerazione. La spinta verso le energie rinnovabili , in cui

entrambi i Paesi hanno investito con decisione ha generato la ricerca di ingegneri per infrastrutture sostenibili, mentre la digitalizzazione del tessuto produttivo ha alimentato la ricerca di profili IT specializzati. Lisbona in particolare si è affermata negli ultimi anni come polo attrattivo per l’innovazione tecnologica, con una crescita dell’ecosistema startup e dei centri di ricerca internazionali.