Medicina, oggi la pubblicazione delle graduatorie del semestre filtro

Oggi, 8 gennaio, è il giorno dedicato alla pubblicazione delle graduatorie per 4.313 iscritti al nuovo semestre filtro delle facoltà di Medicina e Chirurgia.

A superare il semestre filtro sono stati 22.427 candidati, anche grazie al ripescaggio del 23 dicembre, dove anche chi non aveva superato due materie potea rientrare tra gli «idonei con riserva».

I posti previsti per quest’anno 2025/26 a Medicina sono 17.278.

I bocciati al Semestre Filtro

Sono oltre 30 mila gli studenti che non hanno superato il Semestre, non risultando idonei nemmeno a un esame su tre. Ciò comporta l’esclusione non solo a Medicina, ma anche ai corsi di Laurea affini, come: Biologia, Farmacia e Infermieristica. Per chi non ha superato l’esame è prevista l’iscrizione tardiva, fino al 6 marzo ad altri corsi di Laurea. Le matricole possono optare per tutti quei corsi di Laurea dove l’accesso è libero e non è previsto un test selettivo come accade con i seguenti corsi: lettere, scienze della comunizione, filosofia o scienze sociali.

L’iscrizione tardiva, è un vero e proprio strappo alla regola, questa finestra straordinaria è aperta fino al 6 marzo e permette l’iscrizione fuori dalle scadenze normali, l’iscrizione è possibile solo ai corsi ad accesso libero. Lo studente dovrà accettare l’accesso al corso ad anno iniziato, cercando di recuperare e di rimettersi in pari al corso.

Gli idonei con riserva

Per chi è stato ammesso con riserva, nel senso che ha passato solo uno o due dei tre esami previsti, le università stanno organizzando corsi di recupero ed esami di riparazione. Le Università che hanno il corso di Laurea in Medicina si stanno organizzando per decidere i prossimi step.