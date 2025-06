Prima Prova Maturità 2025: ecco le tracce scelte dal Ministero

La Maturità 2025 è ufficialmente iniziata questa mattina con la Prima Prova scritta di italiano. Oltre 524mila studenti in tutta Italia sono in questo momento cimentati nella redazione del tema, il primo degli step finali del loro percorso scolastico.

Come tutti gli anni, le tracce sono state suddivise in tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e tema d’attualità. In totale sono state proposte sette tracce, pensate per offrire agli studenti diverse possibilità di scelta in base alle loro inclinazioni personali e al tipo di preparazione maturata negli anni.

Le sette tracce della Prima Prova

Tipologia A – Analisi del testo

Pier Paolo Pasolini – Poesia senza titolo tratta dalla sezione “Appendice I” dell’opera “Dal diario” (1943-1944). Un componimento giovanile che riflette il tormento interiore dell’autore durante gli anni della guerra. Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Brano tratto dal romanzo “Il Gattopardo”, incentrato sulla visita di Angelica, la futura sposa di Tancredi, alla famiglia nobiliare dei Salina.

Tipologia B – Testo argomentativo

Piers Brendon – Riflessione storica basata su “Gli anni Trenta”. Il decennio che sconvolse il mondo, con un focus sui cambiamenti sociali, politici ed economici dopo la crisi del 1929. Riccardo Maccioni – Traccia centrata sul concetto di rispetto, partendo da un testo pubblicato in occasione del centenario della Treccani, che ha scelto la parola come simbolo del 2024. Telmo Pievani – Saggio sull’impatto ambientale dell’umanità, definita come “un quarto d’era geologica di celebrità”, con un focus sul consumo del suolo e sulla cementificazione del territorio.

Tipologia C – Tema di attualità

Paolo Borsellino – Messaggio intitolato “I giovani, la mia speranza”, in cui il magistrato sottolinea il ruolo delle nuove generazioni nella lotta contro le mafie e nella diffusione della legalità. Anna Meldolesi e Chiara Lalli – Riflessione sul ruolo dell’indignazione e nei social media, partendo dal testo “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?”, pubblicato su un noto inserto culturale.

Tipologia A: analisi del testo della Prima Prova di Maturità

Le due tracce scelte per la Tipologia A si inseriscono nel solco della tradizione letteraria italiana, ma lo fanno attraverso autori che, seppur distanti per stile e tematiche, condividono una profonda capacità di osservare la realtà sociale e umana.

Pasolini viene proposto con una poesia priva di titolo, scritta negli anni della giovinezza e successivamente inserita in un’opera di carattere quasi diaristico. Il testo, denso e personale, rappresenta una sintesi dei primi fermenti ideali e artistici che avrebbero poi guidato il percorso dell’intellettuale friulano.

Accanto a lui, di Tomasi di Lampedusa, è stato scelto un brano tratto da Il Gattopardo. Il passo racconta l’ingresso di Angelica, figura chiave del romanzo, nella residenza della famiglia Salina. In questa scena, solo in apparenza domestica, si concentrano alcuni grandi temi del libro. Tra questi: la fine di un’epoca, il passaggio di potere tra aristocrazia e borghesia, e la nostalgia per un mondo che scompare.

Entrambe le tracce richiedono una lettura attenta e una buona dose di sensibilità critica, per interpretare ciò che i testi vogliono far trapelare: l’ansia del cambiamento, l’identità in trasformazione e il valore della memoria.

Tipologia B: tracce argomentative su storia, valori civili e sostenibilità

Le tracce della Tipologia B toccano più ambiti, che vanno dalla storia del Novecento ai concetti fondanti della convivenza civile, fino alle riflessioni sulla modernità e sull’ecosistema globale.

La prima traccia propone una rilettura degli anni Trenta, attraverso le pagine di uno storico inglese. Quel decennio viene descritto come un crocevia decisivo, tra crisi economica e rigurgiti autoritari. La traccia invita ad analizzare le conseguenze del crollo finanziario del 1929. Spinge inoltre a riflettere su eventuali parallelismi con l’attualità, dal punto di vista sociale ed economico.

Per quanto riguarda la seconda traccia, il punto di partenza è il concetto di “rispetto”, una parola spesso usata ma di rado approfondita. In un contesto in cui il dialogo pubblico è sempre più polarizzato e le relazioni interpersonali sono filtrate dagli schermi digitali, riflettere su questo tema significa interrogarsi su come costruiamo i nostri rapporti e sul ruolo dell’educazione nel rafforzare la coesione sociale.

Infine, il terzo testo argomentativo si concentra sull’ambiente. Con un testo del grande filosofo e divulgatore scientifico Telmo Pievani, si riflette sulla nostra epoca, dominata dalla ricerca della visibilità e un consumo fuori controllo. Un comportamento collettivo che lascia impronte profonde e spesso irreversibili sul territorio e sull’equilibrio ecologico. Il saggio invita a interrogarsi sullo stile di vita moderno e sulle responsabilità individuali di fronte alla crisi climatica.

Tipologia C: giovani, legalità e memoria

Il messaggio lasciato da Paolo Borsellino nel 1992 e proposto nella Tipologia C della Prima Prova di Maturità è ancora oggi un tema attualissimo. Il magistrato, ucciso dalla mafia pochi mesi dopo la morte del collega e amico Giovanni Falcone, aveva scritto un intervento in cui esprimeva fiducia nei confronti delle nuove generazioni.

Secondo Borsellino, i giovani rappresentano l’unica forza davvero capace di scardinare le logiche mafiose, a patto che sia educati al senso di responsabilità, al rispetto delle regole e alla memoria collettiva.

La traccia proposta durante la Prima Prova invita a una riflessione profonda sul ruolo degli adolescenti e degli studenti nel tessuto sociale italiano, sulla capacità di scegliere tra legalità e compromesso.

Dopo la prima prova occhi puntati sulla seconda, ecco le materie

Archiviata la prima giornata d’esame, gli studenti si preparano alla Seconda Prova scritta, che si svolgerà domani, giovedì 19 giugno. Al contrario della Prima Prova, i contenuti saranno differenziati a seconda dell’indirizzo di studio, con quesiti e problemi relativi alle discipline caratterizzanti dei singoli percorsi.

Nei licei, le principali materie saranno:

Latino per il Classico

Matematica per lo Scientifico

Lingua straniera per il Linguistico

Scienze Umane per il liceo omonimo

Discipline Artistiche, Musicali e Coreutiche per gli indirizzi specializzanti

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, le materie variano a seconda dell’indirizzo. Si tratta: economia aziendale, informatica, progettazione grafica, enologia e telecomunicazioni.

La Seconda Prova è spesso considerata più complicata della Prima Prova. Questo poiché richiede l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite negli anni. Ma rappresenta l’occasione per valorizzare il lavoro fatto nel proprio percorso formativo.