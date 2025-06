Maturità 2025: domani la prima prova, qui tutte le news

L’Esame di Maturità 2025, che inizierà domani mercoledì 18 giugno, prevede oltre mezzo milione di studenti coinvolti e rappresenterà con ogni probabilità l’ultima edizione con le regole attuali. Infatti, dal 2026 il Ministro dell’Istruzione promette una trasformazione significativa del colloquio orale, orientandolo verso una dimensione sempre più multidisciplinare e personalizzata. Ma prima di guardare al futuro, è essenziale comprendere come si articolano le prove della maturità 2025, le date, modalità di svolgimento e i criteri di valutazione.

Domani si parte alle ore 8:30 con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Il giorno successivo, giovedì 19 giugno, si svolgerà la seconda prova, che sarà diversa a seconda del percorso di studi. A partire dal 23 giugno, invece, inizieranno i colloqui orali secondo le organizzazioni di ciascun istituto.

Prima prova della Maturità 2025: tracce, durata e cosa portare all’Esame di Stato

La prima prova dell’Esame di Maturità ha lo scopo di accertare la padronanza della lingua italiana, insieme alle capacità espressive e critiche dello studente. Ha una durata massima di sei ore e consente di scegliere tra sette tracce, proposte dal Ministero. I principali ambiti disciplinari su cui si basano le tracce della prima prova spaziano tra quello artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, economico, tecnologico e sociale.

Ogni candidato dovrà scegliere la traccia più affine alla propria preparazione e interesse. L’elaborato può essere articolato in più parti, in modo tale da poter valutare anche le competenze logico-argomentative e la capacità di riflessione autonoma.

Per il giorno della prima prova, come per tutte le altre, è obbligatorio presentarsi con un documento d’identità e un vocabolario d’italiano. È consentito portare con sé piccoli snack e acqua, ma non sono ammessi cellulari, fogli propri o dizionari dei sinonimi. Tutti i dispositivi elettronici (come smartphone, tablet, smartwatch, auricolari, ecc) dovranno essere consegnati all’ingresso e chi verrà sorpreso con uno di questi strumenti in aula rischia l’esclusione immediata dall’esame e sanzioni anche a livello legale.

Seconda prova: le materie d’esame e differenza tra gli indirizzi

La seconda prova dell’Esame di Maturità 2025 si svolgerà il 19 giugno e riguarderà una o più discipline caratterizzanti il percorso di studi del candidato. A seconda dell’indirizzo scolastico, le materie della maturità possono variare considerevolmente.

Per esempio, nei licei troviamo:

Per il liceo Classico prova di latino.

Per il liceo Scientifico, Scienze Applicate e Indirizzo Sportivo materia d’esame è matematica.

Per il liceo Linguistico, invece, si affronta la grammatica e la cultura della lingua straniera (inglese).

Negli istituti tecnici le discipline sono legate a settori specifici. Per esempio, nel corso Amministrazione, Finanza e Marketing si affronta economia aziendale. Negli istituti professionali la seconda prova non è focalizzata su una materia in particolare, ma su competenze trasversali e nuclei tematici fondamentali, con tracce predisposte dalla commissione sulla base di indicazioni ministeriali.

Per le sezioni speciali, come le scuole ESABAC, o con insegnamento bilingue, è prevista anche una terza prova scritta. Tuttavia, per la maggior parte degli studenti italiani, l’esame resta articolato in due prove scritte e un colloquio orale.

Prova orale, come si svolge e cosa viene valutato

Il colloquio orale dell’esame di Stato inizierà a partire dal 23 giugno e rappresenta un momento fondamentale per la valutazione complessiva dello studente. Si tratta di una prova pluridisciplinare e personalizzata, che parte da uno spunto iniziale (un testo, un documento, un progetto o un problema) fornito dalla commissione e si sviluppa in un dialogo articolato tra il candidato e i commissari.

L’obiettivo è quello di verificare la capacità dello studente di collegare conoscenze diverse tra le discipline, argomentando e dimostrando il livello raggiunto nel percorso formativo. Durante il colloquio, il candidato dovrà discutere anche di educazione civica e delle esperienze maturate nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), attraverso una relazioni scritta o multimediale.

Un aspetto centrale è il curriculum dello studente, documento che raccoglie le esperienze scolastiche, extrascolastiche e di volontariato. Queste informazioni permettono alla commissione di valutare il percorso nella sua totalità e offrono allo studente l’opportunità di collegare le proprie competenze alle scelte future.

Ennesima novità della Maturità 2025 riguarda la valutazione del comportamento, gli studenti con voto pari a 6/10 dovranno presentare un elaborato critico su temi di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe e che sarà discusso in sede orale.

Voto finale e crediti dell’Esame di Maturità 2025, come raggiungere il 100

Il voto finale dell’Esame di Maturità è espresso in centesimi ed è frutto della somma di diversi componenti:

Massimo 40 punti di credito scolastico, maturabili tra il terzo, quarto e quinto anno (rispettivamente 12, 13 e 15)

Massimo 20 punti per la prima prova

Massimo 20 punti per la seconda prova

Massimo 20 punti per il colloquio orale

A questi si possono poi aggiungere fino a 5 punti bonus, attribuiti dalla commissione nei casi previsti. Il punteggio minimo per il superamento dell’esame è di 60/100, mentre il massimo è 100/100, con la possibilità di ottenere la lode, solo se ricorrono condizioni di merito particolarmente elevate.

Ma, a partire da quest’anno, per ottenere il punteggio massimo alla Maturità è necessario che il voto in condotta sia almeno pari a 9/10, com stabilito dalle recenti modifiche legislative. Infine, è bene ricordare che l’ammissione all’Esame di Stato è subordinata allo svolgimento dei PCTO o di attività ad essi assimilabili, come tirocini, esperienze lavorative, volontariato o apprendistato.