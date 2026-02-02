 Materie maturità 2026: tutte le prove per licei e istituti tecnici - Universita.it
Elenco delle materie della maturità 2026 per licei e istituti tecnici con prove scritte e colloquio orale

Materie maturità 2026: tutte le prove per licei e istituti tecnici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le materie della maturità 2026, indicando le discipline oggetto delle prove scritte e del colloquio orale per i diversi indirizzi di studio.

Le materie variano in base al percorso scolastico, in modo da garantire coerenza con le competenze sviluppate nel triennio finale. Conoscere in anticipo quali saranno le prove della maturità 2026 è fondamentale per organizzare lo studio in modo efficace e arrivare preparati all’esame di Stato.

Di seguito trovi l’elenco completo delle materie della maturità 2026, suddivise per licei e istituti tecnici.

Materie maturità 2026 – Licei

Nei licei, le prove della maturità 2026 sono pensate per valutare sia le competenze trasversali sia quelle specifiche dell’indirizzo di studio, con una particolare attenzione alle discipline caratterizzanti del percorso.

L’esame punta soprattutto a verificare la capacità di analisi, di argomentazione e di rielaborazione critica delle conoscenze, elementi centrali nella formazione liceale. Le prove scritte e il colloquio orale sono quindi strutturati per misurare non solo la preparazione sui contenuti, ma anche il metodo di studio, la chiarezza espositiva e la capacità di collegare i diversi ambiti disciplinari.

Liceo Scientifico

  • Prima prova scritta: italiano (commissario interno)
  • Seconda prova scritta: matematica (commissario esterno)
  • Colloquio orale: storia (commissario esterno), scienze naturali (commissario interno)

Liceo linguistico

  • Prima prova scritta: italiano (commissario interno)
  • Seconda prova scritta: prima lingua straniera (commissario esterno)
  • Colloquio orale: seconda lingua straniera (commissario interno), scienze naturali (commissario esterno)

Liceo delle scienze umane

  • Prima prova scritta: italiano (commissario interno)
  • Seconda prova scritta: scienze umane (commissario esterno)
  • Colloquio orale: lingua straniera (commissario esterno), storia dell’arte (commissario interno)

Materie maturità 2026 – Istituti tecnici

Negli istituti tecnici, l’esame di Stato 2026 valorizza in modo particolare le competenze tecnico-professionali acquisite nel triennio, con una seconda prova scritta fortemente orientata alle discipline di indirizzo. A differenza dei licei, dove l’esame punta soprattutto sulle competenze teoriche e sulla capacità di analisi critica, negli istituti tecnici la maturità verifica anche la padronanza operativa, l’applicazione pratica delle conoscenze e la capacità di affrontare problemi concreti legati al settore di studio.

Questo approccio riflette la natura stessa del percorso tecnico, pensato per preparare sia all’ingresso nel mondo del lavoro sia al proseguimento degli studi in ambito universitario o professionalizzante.

Istituto tecnico economico

  • Prima prova scritta: italiano (commissario interno)
  • Seconda prova scritta: economia aziendale (commissario esterno)
  • Colloquio orale: seconda lingua straniera (commissario esterno), diritto (commissario interno)

Istituto tecnico informatico

  • Prima prova scritta: italiano (commissario interno)
  • Seconda prova scritta: sistemi e reti (commissario esterno)
  • Colloquio orale: lingua inglese (commissario esterno), informatica (commissario interno)

Istituto tecnico chimico

  • Prima prova scritta: italiano (commissario esterno)
  • Seconda prova scritta: chimica analitica (commissario interno)
  • Colloquio orale: lingua inglese (commissario interno), chimica organica (commissario esterno)

Istituto tecnico meccanico

  • Prima prova scritta: italiano (commissario esterno)
  • Seconda prova scritta: meccanica (commissario interno)
  • Colloquio orale: lingua inglese (commissario interno), sistemi e automazioni (commissario esterno)

Le altre novità sull’esame di Stato

Oltre alla definizione delle materie della maturità 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni aggiornate anche su altri aspetti dell’esame di Stato, tra cui lo svolgimento del colloquio orale, i criteri di valutazione e il ruolo dei commissari.

Per avere un quadro completo e comprendere nel dettaglio tutte le novità della maturità 2026, abbiamo dedicato un approfondimento specifico alle nuove disposizioni ministeriali, con spiegazioni chiare e aggiornate.

