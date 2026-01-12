“Mai più Barbablù” per dire no alla violenza di genere

Ogni tre giorni, in Italia, una donna viene uccisa. Nel 2024, infatti sono stati commessi 106 femminicidi e i numeri nel 2025 non sono riguardevoli. Lievemente in calo ma restano numeri troppo alti e che fanno ancora troppa paura.

Un femminicidio non è mai un solo fatto privato, ma un fenomeno di genere e di violenza.

La violenza di genere è diventata ormai un fenomeno strutturale che attraversa relazioni, famiglie, contesti sociali e culturali. È a partire da questa consapevolezza che nasce “Mai più Barbablù”, il nuovo podcast dell’Università di Firenze dedicato all’educazione affettiva e al contrasto alla violenza di genere, disponibile su Spotify e YouTube.

Il podcast “Mai più Barbablù”

Il podcast propone un approccio rigoroso e multidisciplinare: ogni episodio prende avvio da un fatto di cronaca reale per analizzare il fenomeno da diverse prospettive, grazie al contributo di docenti, ricercatrici e ricercatori, professionisti e professioniste dell’Ateneo fiorentino e di chi, ogni giorno, opera sul campo.

Il primo episodio è già online e si concentra sul tema degli orfani speciali e della violenza assistita. Partendo dal femminicidio di Eleonora Guidi, avvenuto a Rufina lo scorso febbraio, il racconto dà voce ai familiari della vittima e si intreccia con l’analisi di esperti ed esperte che approfondiscono le conseguenze della violenza domestica sui minori, l’importanza di una rete di intervento integrata e il delicato tema della narrazione della verità ai bambini che hanno vissuto un trauma così profondo.

Le testimonianze di Rosa Barone, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali in Toscana, e Francesco Silenzi, pediatra dell’Ospedale Meyer e consigliere del CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), mettono in luce come la violenza non si esaurisca nel gesto estremo, ma produca effetti duraturi che coinvolgono intere famiglie e, soprattutto, i più piccoli.

“Mai più Barbablù” si propone come spazio di riflessione e conoscenza, che pone al centro la ricerca come strumento fondamentale per comprendere le radici della violenza, riconoscerne i segnali, costruire percorsi di prevenzione e di cura.

“Il podcast – spiega la rettrice Alessandra Petrucci – rinnova l’impegno dell’Ateneo nel promuovere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità, valorizzando il ruolo di Unifi come luogo di conoscenza e di lettura critica dei fenomeni sociali, ma anche come attore attivo nel loro contrasto”.