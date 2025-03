L’Università di Milano-Bicocca conferisce la laurea honoris causa a Hiroshi Amano

Indice Breakthroughs in Materials Science

Il 7 aprile 2025, l’Università di Milano-Bicocca conferirà la laurea honoris causa in Scienze e Nanotecnologie per la Sostenibilità al professor Hiroshi Amano, insignito nel 2014 del premio Nobel per la Fisica per l’invenzione dei Led a luce blu. Una scoperta, ottenuta grazie alle ricerche pionieristiche condivise coi professori Isamu Akasaki e Shuji Nakamura, che ha rivoluzionato il settore dell’illuminazione con soluzioni ad alta efficienza energetica.

La cerimonia si terrà in Aula Magna e includerà la lectio magistralis del professor Amano dal titolo “l ruolo dei nuovi materiali semiconduttori nella realizzazione di una società smart e a zero emissioni di carbonio”.

Amano è professore all’Università di Nagoya in Giappone e direttore del Center for Integrated Research of Future Electronics. Il suo lavoro si concentra oggi sullo sviluppo di tecnologie per la fabbricazione di semiconduttori di potenza ad alta efficienza e nuovi dispositivi per ridurre il consumo globale di energia e facilitare la transizione verso reti elettriche basate su fonti rinnovabili.

L’evento rientra nel ciclo di seminari Breakthroughs in Materials Science, organizzato dal Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’ateneo, che ospita interventi di scienziati di fama internazionale, i cui studi hanno promosso una profonda evoluzione nel campo della Scienza dei Materiali.

Il ciclo di seminari “Breakthroughs in Materials Science” è organizzato dal Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano – Bicocca. Raccoglie interventi da parte scienziati di fama internazionale, i cui recenti studi hanno promosso una profonda evoluzione nel campo della Scienza dei Materiali. Presentati con un carattere divulgativo, i seminari sono rivolti a docenti, studenti e ad un vasto pubblico di persone interessate a temi scientifici. Oltre alla partecipazione in presenza, sarà reso disponibile il collegamento in streaming.

