L’Università di Firenze ha conferito la laurea honoris al Presidente Mattarella

L’Università di Firenze, oggi 10 Marzo, ha conferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato.

La cerimonia si è svolta oggi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”, l’istituzione formativa più antica in Italia nel suo campo e tra le più antiche in Europa.

La laurea honoris al Presidente Mattarella

L’evento è stato aperto dal saluto della Rettrice Alessandra Petrucci, cui hanno fatto seguito gli interventi del Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Alessandro Chiaramonte, e del Presidente della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”, Andrea Lippi. La Presidente del corso di laurea in Politica, Istituzioni e Mercato, Maria Grazia Pazienza, ha pronunciato la Laudatio.

Il titolo accademico è stato consegnato al Presidente della Repubblica dalla rettrice Alessandra Petrucci. “Oggi le diciamo grazie, con questo gesto simbolico, che racchiude i sensi di una riconoscenza profonda verso chi si è messo al servizio dello Stato – si è rivolta così nel suo saluto la rettrice al Presidente Mattarella -. A nome di tutta la Comunità accademica, Le siamo grati per rappresentarci nel mondo con la Sua saggezza, il Suo equilibrio, la Sua preparazione e il Suo esempio”.

Momento emozionante della mattinata è stata la lectio magistralis del presidente della Repubblica, seguita con grande attenzione dal pubblico presente.

Al termine della cerimonia al Teatro del Maggio, l’agenda fiorentina di Sergio Mattarella si è completata con la visita all’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea dove ha incontrato il presidente Vannino Chiti e il direttore Matteo Mazzoni, oltre ai componenti del consiglio direttivo e il personale.

A Mattarella sono stati donati i tre recenti volumi, curati dal professor Pier Luigi Ballini, dedicati a La Resistenza in Toscana – I verbali del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale (ottobre 1943 – giugno 1945), pubblicati dalle Edizioni del Consiglio regionale fanno riferimento ai documenti dell’archivio dell’Istituto.

È stato inoltre mostrato il Vassoio di Ventotene, anch’esso patrimonio dell’Istituto, dipinto da Ernesto Rossi nel 1940, vivido racconto della vita dei confinati, dove si riconoscono Sandro Pertini, Altiero Spinelli e Umberto Terracini.