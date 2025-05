L’inglese di oggi: i phrasal verb spiegati da Davide Patron

L’inglese è una lingua “viva”, in costante evoluzione. È ricca di espressioni idiomatiche e strutture verbali particolari che si trasformano nel tempo, spesso influenzate da cultura pop, tecnologia e contesti sociali. Tra le sue caratteristiche più distintive ci sono i phrasal verbs, una delle sfide più frequenti per chi studia l’inglese come seconda lingua.

Si tratta di combinazioni tra un verbo e una o più particelle (preposizioni o avverbi) che,insieme, danno vita a un nuovo significato. E non sempre è intuitivo! Proprio per questo, i phrasal verbs sono fondamentali da conoscere se vuoi padroneggiare davvero la lingua, non solo per superare un esame, ma per usarla in modo pratico, naturale ed efficace nella vita quotidiana o nel lavoro.

Ma esattamente, cosa sono i Phrasal Verbs?

Immagina un verbo base, come to look (“guardare”). Aggiungendo una particella, ad esempio up, ottieni look up, che può significare “guardare in alto” ma anche “cercare” (sul dizionario o online). Due significati diversi, uno concreto e uno figurato, nati dalla stessa combinazione.

Questo succede spesso: to give da solo vuol dire “dare”, ma give up vuol dire “arrendersi” o “smettere di fare qualcosa”. In molti casi, il nuovo significato non ha quasi nulla a che fare con quello originale.

Ecco perché i phrasal verbs vanno imparati come blocchi unici di significato, più che analizzati parola per parola.

Perché vale la pena conoscerli?

I phrasal verbs sono ovunque: nei dialoghi dei film, nei testi delle canzoni, nei post sui social, nei podcast e nei meeting internazionali.

Capirli e saperli usare ti permette di:

● Cogliere meglio il senso di ciò che ascolti o leggi, anche quando il vocabolario sembra semplice ma il significato non lo è;

● Comunicare in modo più naturale, evitando espressioni troppo scolastiche o rigide;

● Essere più sicuro in contesti formali, come colloqui di lavoro o presentazioni, dove un inglese fluido e moderno fa la differenza.



Inoltre, conoscere i phrasal verbs ti aiuta a evitare fraintendimenti e a sentirti più a tuo agio durante una conversazione con madrelingua.

È come passare da “so l’inglese” a “uso l’inglese”.

Un piccolo consiglio per iniziare

Il modo migliore per memorizzarli è osservarli in diversi contesti. Leggi articoli, ascolta podcast, guarda serie in lingua originale (con i sottotitoli in inglese, se serve). Quando incontri un phrasal verb nuovo, scrivilo, cercane altri usi e prova a usarlo in una frase.

Diventa un PRO

Imparare i phrasal verbs può sembrare complicato, ma con il giusto metodo tutto diventa più semplice. Anche se la buona vecchia memorizzazione ha ancora il suo valore, affiancarla alla pratica costante è la chiave per farli davvero tuoi.

Ecco qualche strategia utile:



● Impara i phrasal verbs all’interno di frasi complete.

Ad esempio, per pick up puoi usare una frase come:

“I will pick you up at 9 tomorrow.”

In questo modo non impari solo il verbo, ma anche come si usa davvero.



● Associali a immagini o situazioni concrete.

Per break down, pensa a una macchina in panne sul ciglio della strada. Collegare un’immagine a un significato aiuta moltissimo a ricordare.



● Crea mappe concettuali.

Raggruppa i phrasal verbs per tema o verbo principale. Ad esempio: get up, get in, get over, get along… vedrai che le connessioni inizieranno a emergere.



● Non smettere mai di esercitarti.

La pratica è la vera svolta: practice, practice, and practice! Anche pochi minuti al giorno fanno la differenza.

Il metodo Patron

Se vuoi una guida pratica per memorizzare i phrasal verbs e metterli in pratica subito, dai un’occhiata ai materiali pensati da Davide Patron: insegnante, content creator e fondatore della più grande community italiana dedicata all’inglese, con oltre 2 milioni di studenti attivi sui social.



Clicca qui per scaricare i contenuti gratuiti e fare un salto di qualità nel tuo inglese!

E se cerchi un po’ di motivazione in più per il tuo percorso di apprendimento, segui @patrondavide su Instagram: ogni giorno scoprirai tante frasi utili, consigli pratici e mini-lezioni pensate per chi vuole imparare l’inglese in modo semplice, efficace e divertente!