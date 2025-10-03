Leonardo Drone Contest: università e innovazione per il futuro

Il Leonardo Drone Contest rappresenta un laboratorio unico dove studenti, dottorandi e ricercatori delle principali università italiane possono misurarsi con le sfide più avanzate della robotica e dell’intelligenza artificiale. Giunto alla sua sesta edizione, l’evento si è imposto come piattaforma di crescita formativa e di collaborazione fra mondo accademico e industria, con risultati che vanno ben oltre la gara stessa.

Un laboratorio per studenti e ricerca applicata

Il Drone Contest nasce nel 2020 con un obiettivo chiaro: sviluppare un ecosistema dell’innovazione che metta in sinergia grandi imprese, università, PMI e startup. Leonardo ha coinvolto nel progetto sette atenei italiani: Università di Roma Tor Vergata, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, Alma Mater Studiorum di Bologna, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Università Federico II di Napoli.

In questo contesto i giovani universitari, dottorandi e ricercatori hanno la possibilità di sperimentare, progettare e testare soluzioni innovative per sistemi autonomi aerei e terrestri. Per gli studenti, significa acquisire competenze che vanno dalla programmazione di algoritmi di intelligenza artificiale alla robotica collaborativa, passando per il lavoro di squadra e la gestione di progetti complessi.

Questa sinergia tra mondo accademico e industriale non ha solo un valore formativo, ma anche un impatto diretto sulla ricerca applicata, aprendo prospettive concrete di utilizzo in contesti reali come emergenze, monitoraggio ambientale e sicurezza.

La sfida tecnologica e formativa del Drone Contest

Ogni edizione del Leonardo Drone Contest propone scenari sempre più complessi. Le squadre devono sviluppare sistemi capaci di operare senza l’ausilio del segnale GNSS, simulando condizioni critiche dove il GPS non è disponibile. I protagonisti sono droni aerei (UAV) e robot terrestri (UGV), chiamati a collaborare per mappare ambienti urbani, identificare obiettivi, superare ostacoli e raccogliere dati utili.

Per gli studenti, questo significa affrontare un percorso che unisce teoria e pratica, con particolare focus su algoritmi di localizzazione, navigazione autonoma, comunicazione tra piattaforme e interazione uomo-macchina. Ogni sfida diventa così una palestra per sviluppare le competenze necessarie a guidare i sistemi del futuro.

Il contest mette inoltre in evidenza l’importanza di pensare a soluzioni concrete. Non si tratta solo di progettare prototipi, ma di sperimentare tecnologie che possano trovare applicazione in settori strategici come il soccorso in aree post-disastro, la sorveglianza di zone difficili da raggiungere o la gestione rapida di emergenze urbane.

Tor Vergata protagonista e l’esempio del robot “DottorCane”

Negli ultimi anni l’Università di Roma Tor Vergata si è imposta come protagonista del Leonardo Drone Contest, conquistando più volte il primo posto. Il team dell’ateneo romano ha saputo distinguersi per l’uso innovativo di sistemi autonomi e per la capacità di integrare droni e robot terrestri in un’unica piattaforma collaborativa.

Un elemento decisivo è stato l’impiego del quadrupede robotico “DottorCane”, un sistema in grado di interagire con i droni in scenari privi di GPS. Questa soluzione ha permesso al team di Tor Vergata di sviluppare un linguaggio comune fra piattaforme aeree e terrestri, migliorando l’autonomia e l’efficienza complessiva delle missioni.

L’esperienza non si è fermata alla competizione. Dai laboratori dell’ateneo è infatti nata DotX Automation, una startup che sviluppa tecnologie avanzate per la localizzazione e il controllo di sistemi autonomi. È la dimostrazione di come il contest rappresenti un trampolino di lancio non solo per i partecipanti, ma anche per nuove iniziative imprenditoriali capaci di trasformare la ricerca accademica in applicazioni industriali.

Università e imprese danno vita a un ecosistema di innovazione

Il Leonardo Drone Contest è anche un esempio concreto di come le università possano dialogare con il tessuto produttivo italiano. Leonardo, in qualità di promotore, ha scelto di investire in una logica di open innovation demand driven, valorizzando il contributo degli studenti e favorendo il trasferimento tecnologico dalle aule ai laboratori aziendali.

Le università, da parte loro, possono offrire agli studenti un’esperienza che va oltre la didattica tradizionale. Partecipare al contest significa confrontarsi con vincoli e sfide simili a quelle che si incontrano nel mondo del lavoro, sviluppando competenze trasversali molto richieste nel settore high-tech.

L’iniziativa contribuisce anche a rafforzare le relazioni tra accademia, imprese e startup. Lavorare insieme su scenari reali consente di creare un vero ecosistema dell’innovazione, in cui le idee degli studenti trovano applicazioni concrete e le aziende individuano nuovi talenti da inserire nei propri progetti di ricerca e sviluppo.

Opportunità per gli studenti e prospettive future del Drone Contest

Dal punto di vista formativo, il Leonardo Drone Contest è un’occasione preziosa per studenti e ricercatori. La partecipazione consente di:

mettere in pratica conoscenze teoriche acquisite nei corsi universitari

acquisite nei corsi universitari sviluppare capacità di problem solving e lavoro in team multidisciplinari

e lavoro in team multidisciplinari acquisire visibilità internazionale , partecipando a fiere e convegni come Dronitaly o l’Italian Tech Week

, partecipando a fiere e convegni come Dronitaly o l’Italian Tech Week aprirsi opportunità di carriera in settori come l’aerospazio, l’ingegneria dei sistemi, la robotica e l’intelligenza artificiale.

Le prospettive future del contest puntano a una maggiore apertura verso la dimensione internazionale e a un ampliamento delle applicazioni, con scenari che potrebbero includere smart city, gestione energetica e difesa civile. Per gli studenti, questo significa avere accesso a un’esperienza sempre più completa, capace di rafforzare la propria formazione universitaria e aprire strade professionali innovative.

Ricerca, diplomazia tecnologica e sostenibilità

Il Leonardo Drone Contest non è solo una gara tra studenti, ma un tassello importante della strategia italiana di innovazione tecnologica. Rappresenta un esempio di diplomazia accademica e tecnologica, in cui università e industria collaborano per creare valore, formare nuove competenze e rafforzare la posizione del Paese nei settori strategici dell’intelligenza artificiale e della robotica.

Per il contesto accademico, questo evento darà vita a studenti più preparati, ricerca applicata più vicina al mercato, possibilità di trasformare un progetto universitario in startup. Allo stesso tempo, l’iniziativa solleva anche interrogativi: quanto è sostenibile nel lungo periodo? In che misura i risultati della ricerca trovano reale applicazione industriale? Quale impatto ha sul sistema universitario locale e sulla sua capacità di attrarre nuovi studenti?

Sono domande che meritano riflessione, ma la cosa certa è che il Leonardo Drone Contest si è già affermato come un modello vincente di collaborazione tra formazione e innovazione, capace di ispirare nuove generazioni di studenti e di contribuire alla crescita tecnologica del Paese.