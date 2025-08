Le vacanze d’agosto 2025 e le mete preferite dai turisti

Per le vacanze d’agosto 2025, Roma è la città più richiesta dai viaggiatori francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi. In generale l’Italia, è una meta richiesta da molti turisti. Lo rivela il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, le ricerche di voli sono anche aumentate del 8%, mentre quelle di hotel del 9% rispetto ad agosto del 2024.

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare ad agosto 2025 stanno scegliendo l’Italia, la bontà del cibo e la bellezza dei panorami e i costi bassi rispetto ad altri paesi, hanno portato il nostro Paese ad essere il secondo più ricercato ad agosto, su Jetcost, per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo.

Le città italiane preferite dai turisti

Roma, la Capitale, continua ad attrarre turisti. La città eterna può offrire tante cose allo stesso tempo, è simbolo della storia e della cultura italiana, ma è anche un punto di riferimento per la moda e la gastronomia. E quest’anno si festeggia anche il Giubileo. Per gli europei, Roma è la città preferita dai francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi, la seconda meta per britannici e la quarta per i tedeschi.

Napoli: si colloca come la seconda città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, la terza per gli britannici e olandesi e la quarta per gli spagnoli e portoghesi.

Venezia, che è la terza città più richiesta dai viaggiatori spagnoli, la quarta dai britannici e la quinta dai portoghesi. Oltre a Venezia, anche Verona è tra le città più ricercate, essendo la quinta scelta per i britannici e la sesta per gli olandesi.

Anche quest’anno la Sicilia è la più ricercata dagli europei per le loro vacanze d’agosto, e al suo interno,Catania, che è la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, tedeschi, la quinta dai francesi, la settima dagli inglesi e l’ottava dagli olandesi. Oltre a Catania, Palermo è tra le città più ricercate; è la seconda scelta per i francesi, la terza per i tedeschi, la quinta per gli spagnoli e la settima per portoghesi.

Le città scelte dagli italiani

Per quanto riguarda gli italiani, le mete varinao tra locali e straniere, la top 25 è la seguente:

1. Tenerife

2. Catania

3. Palermo

4. Olbia

5. New York

6. Barcellona

7. Sharm El Sheikh

8. Creta

9. Cagliari

10. Parigi

11. Palma di Maiorca

12. Zakinthos

13. Ibiza

14. Lisbona

15. Malta

16. Fuerteventura

17. Istanbul

18. Londra

19. Malaga

20. Atene

21. Mykonos

22. Las Palmas de Gran Canaria

23. Napoli

24. Lamezia Terme

25. Bangkok