Le università italiane tra le migliori al mondo

La scelta dell’Università è un passo importante nella vita di ogni studente e scegliere consapevolmente a lungo periodo risulta una scelta vincente. I ranking universitari sono un importante aiuto valido per effettuare questa scelta. Tra le più famose c’è la classifica di QS World University Ranking che prende in considerazione più di 1.500 poli distribuiti in 150 paesi basandosi su una serie di criteri che pur essendo in alcuni casi soggettivi, fanno della classifica una delle più accreditate.

Le migliori università

Nella classifica QS World University Rankings by Subject del 2025 i primi posti sono occupati principalmente dalle università americane e straniere. Le Università presenti c’è il Politecnico di Milano, la Sapienza di Roma e l’Università di Bologna. Gli altri atenei invece si trovano dopo il 200esimo posto e sono per la precisione Padova, Torino e la Federico II di Napoli.

Le posizioni in cui si piazzono gli Atenei, può sembrare deludente viste le posizioni basse in classifica, ma in realtà gli Ateni italiani sono un’eccellenza.

Per quanto riguarda gli studi classici e antichi, al primo posto nel mondo c’è la Sapienza di Roma, mentre la Scuola Normale Superiore di Pisa si posiziona all’ottavo posto. Rimanendo nell’ambito umanistico l’Università IUAV di Venezia, si piazza al nono posto.

Tra i politecnici spicca su tutti quello di Milano che ottiene un sesto posto nell’ambito dell’arte e del design e un settimo per quanto riguarda il settore dell’architettura. Ottimi piazzamenti anche per quel che riguarda l’ingegneria, con quella meccanica che arriva al dodicesimo e quella Civile e Strutturale che la vede al tredicesimo.

A primeggiare nell’ambito delle scienze sociali, invece c’è l’Università Bocconi con un settimo posto nell’ambito del Marketing, mentre la troviamo al dodicesimo per il Management, diciasettesimo per Economics & Econometrics e al diciannovesimo nell’ambito Accounting.



