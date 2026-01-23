Le priorità professionali degli italiani per il 2026

Con l’inizio del 2026 e il momento dei buoni propositi, molti lavoratori europei – italiani compresi – stanno ripensando alle proprie priorità professionali. Una nuova ricerca condotta da Il CV Perfetto mostra come l’idea di “successo” sul lavoro stia cambiando profondamente rispetto a pochi anni fa.



Dal report European Career Outlook 2026, realizzato su un campione di 1.000 lavoratori in Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna, emerge che:

il 53% indica uno stipendio più alto come obiettivo numero uno per il 2026;

il 37% desidera un lavoro meno stressante e il 34% punta a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata;

il 67% prevede di cercare un nuovo impiego il prossimo anno e il 77% vuole aggiornare le proprie competenze, in particolare quelle digitali e legate all’AI;

per il 52%, aumentare la soddisfazione lavorativa, passa soprattutto da un incremento salariale; il 34% chiede orari più flessibili e il 20% più iniziative dedicate al benessere.

Lavoro in Europa nel 2026

Principali risultati della ricerca:

il 52% vede nell’aumento salariale il modo più efficace per migliorare la propria soddisfazione, il 34% punta su una maggiore flessibilità degli orari e il 20% su più attenzione al benessere. “Siamo di fronte a una ridefinizione delle priorità: la carriera conta ancora, ma non è più l’unico indicatore del successo,” commenta Jasmine Escalera, esperta di carriera per Il CV Perfetto. “La volontà di crescere professionalmente c’è ancora in tutta Europa, ma non a danno del benessere personale. Retribuzione, equilibrio tra lavoro e vita privata e e attenzione alla salute mentale sono oggi fattori chiave per valutare un impiego.”

Principali obiettivi di carriera per il 2026



I professionisti europei si concentrano sempre di più su stabilità economica e benessere personale, più che su promozioni o cambi di carriera radicali. In particolare, puntano a:

guadagnare di più – 53%

ridurre lo stress – 37%

migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata – 34%

acquisire nuove competenze – 33%

avviare un’attività extra / secondo lavoro – 11%

cambiare carriera – 10%

ottenere una promozione – 9%

avviare un’attività in proprio – 7%

nessun obiettivo preciso – 15%

Motivazioni principali per cambiare lavoro nel 2026

Chi considera un nuovo lavoro lo fa principalmente per motivi economici e per raggiungere un migliore equilibrio tra vita privata e professionale. Tra le ragioni più comuni emergono: