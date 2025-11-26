Le nuove professioni 2025-2030: i profili più richiesti nel mercato del lavoro

Le nuove professioni che si prospettano per il 2025-2030 raccontano molti di come sta cambiando il mondo del lavoro. Le aziende non cercano più soltanto titoli di studio generici, ma competenze precise, come il saper usare strumenti digitali di settore, comprendere dati, gestire processi complessi o affrontare le nuove sfide ambientali e tecnologiche. E per chi deve scegliere l’università, capire quali settori cresceranno è fondamentale.

Prima di tutto però, può essere utile individuare i propri punti di forza tramite il test di orientamento e il test attitudinale di Universita.it, così da partire con una maggiore consapevolezza.

I settori in rapida crescita che daranno vita alle nuove professioni

Le nuove professioni del futuro si concentrano in poche aree strategiche, tutte caratterizzate da investimenti pubblici e privati in aumento. È utile conoscerle per capire quali percorsi di studio potrebbero garantire maggiori opportunità.

Dati e Intelligenza Artificiale

Il primo settore è quello dei dati e dell’AI. Le imprese stanno ormai digitalizzando processi, servizi e prodotti, e hanno bisogno di figure capaci di interpretare informazioni, gestire algoritmi e usare strumenti basati su AI.

Sostenibilità

Il secondo settore per via di sviluppo è quello legato alla sostenibilità, che ormai non riguarda più solo l’ambiente, ma anche energia, materiali, processi produttivi e organizzazione nelle aziende. Chi lavora in questo campo contribuirà alla transizione ecologica che è prevista nei prossimi anni.

Cybersecurity

Anche il settore sanitario, al giorno d’oggi, è fortemente influenzato da tecnologie digitali, diagnostiche avanzate e gestione dei dati sanitari. Si prevede una crescita esponenziale nei posti di lavoro da qui ai prossimi anni.

Per capire quale ambito rispecchia al meglio le tue attitudini e interessi, potrà esserti utile consultare anche le guide ai corsi di laurea, dove spieghiamo i programmi, competenze richieste ed eventuali sbocchi lavorativi dell’area di tuo interesse.

Professioni dei dati e dell’intelligenza artificiale, le nuove professioni più richieste

Il settore dei dati è considerato centrale in quasi tutte le aziende moderne. Ormai non riguarda solo chi programma, ma comprende anche chi analizza informazioni, ottimizza processi e supporta le decisioni aziendali. Queste professioni sono ideali per chi ha un buon ragionamento logico o è interessato a capire come funzionano determinati strumenti digitali.

Ecco chi troviamo tra le nuove professioni più richieste:

Data Analyst – Si occupa di raccogliere, organizzare e interpretare dati. È una figura chiave perché permette alle aziende di prendere decisioni basate su informazioni reali.

– Si occupa di raccogliere, organizzare e interpretare dati. È una figura chiave perché permette alle aziende di prendere decisioni basate su informazioni reali. Data Scientist – Lavora con modelli predittivi e analisi complesse. È un ruolo più avanzato, ideale per chi ha basi matematiche e scientifiche solide.

– Lavora con modelli predittivi e analisi complesse. È un ruolo più avanzato, ideale per chi ha basi matematiche e scientifiche solide. AI Specialist / AI Compliance – Garantisce che l’AI venga utilizzata in modo corretto, trasparente e sicuro un tema sempre più rilevante.

– Garantisce che l’AI venga utilizzata in modo corretto, trasparente e sicuro un tema sempre più rilevante. Machine Learning Engineer – Trasforma i modelli di AI in strumenti utilizzabili nelle aziende.

Questi percorsi possono partire dalle facoltà di Informatica, Matematica, Ingegneria, Statistica o Economia. Le simulazioni dei test di ammissione potrebbero essere utili per chi vuole prepararsi già in anticipo.

Professioni della sostenibilità, un’area che genera nuovi sbocchi

La transizione ecologica non è più solo una tendenza, è una necessità per aziende, enti pubblici e industrie, dove le competenze richieste uniscono tecniche, analisi e capacità progettuale. Chi è interessato a questo settore dovrebbe valutare corsi come Scienze Ambientali, Ingegneria, Architettura o Chimica. Per avere una chiara idea del percorso ti consigliamo di consultare le guide ai corsi di laurea.

Le figure più richieste di questo settore includono:

Energy Manager – Professionista che valuta i consumi energetici e propone soluzioni per ridurli. È uno dei ruoli più ricercati dagli enti pubblici e dalle grandi aziende.

– Professionista che valuta i consumi energetici e propone soluzioni per ridurli. È uno dei ruoli più ricercati dagli enti pubblici e dalle grandi aziende. Esperto in energie rinnovabili – Si occupa di impianti solari, eolici, a idrogeno e dei nuovi sistemi di accumulo energetici.

– Si occupa di impianti solari, eolici, a idrogeno e dei nuovi sistemi di accumulo energetici. Sustainability Manager – Coordina strategie ambientali, gestisce obiettivi e redige report per la sostenibilità.

– Coordina strategie ambientali, gestisce obiettivi e redige report per la sostenibilità. Tecnico dell’economia circolare – Si occupa di ridurre gli sprechi di materiale, ottimizzare i cicli di produzione e favorire il riciclo di quest’ultimi.

– Si occupa di ridurre gli sprechi di materiale, ottimizzare i cicli di produzione e favorire il riciclo di quest’ultimi. Green Designer – Progetta prodotti o edifici sostenibili, con materiali innovativi e ad impatto ridotto sull’ambiente circostante.

Cybersecurity, il settore dove non mancano professionisti

La cybersecurity è uno degli ambiti con maggiore carenza di personale. Le aziende sono alla costante ricerca di figure che uniscono la logica, la precisione, capacità analitica e l’utilizzo corretto degli strumenti digitali.

Tra le nuove professioni emergenti, tra le principali troviamo:

Cybersecurity Analyst – Controlla sistemi e reti per individuare comportamenti anomali e prevenire eventuali attacchi hacker.

– Controlla sistemi e reti per individuare comportamenti anomali e prevenire eventuali attacchi hacker. Ethical Hacker – Simula attacchi informatici per scoprire vulnerabilità. Un lavoro molto strategico e molto importante per la sicurezza delle aziende.

– Simula attacchi informatici per scoprire vulnerabilità. Un lavoro molto strategico e molto importante per la sicurezza delle aziende. Security Engineer – Progetta sistemi e protocolli per proteggere dati e infrastrutture.

– Progetta sistemi e protocolli per proteggere dati e infrastrutture. Digital Forensics Specialist – Interviene dopo incidenti informatici per ricostruire ciò che è accaduto e analizzare le prove digitali.

Le nuove professioni emergenti del settore sanitario e biomedico

Anche il settore della sanità è in evoluzione grazie all’avvento della digitalizzazione, della robotica e dei nuovi sistemi diagnostici. Le nuove professioni di questo settore richiederanno solide basi scientifiche e capacità di lavorare con tecnologie avanzate a supporto del professionista.

Tra le figure più emergenti troviamo:

Esperto in telemedicina – Gestisce le piattaforme di assistenza sanitaria a distanza e supporto l’organizzazione dei servizi digitali.

– Gestisce le piattaforme di assistenza sanitaria a distanza e supporto l’organizzazione dei servizi digitali. Biostatistico – Analizza dati medici e aiuta a interpretare risultati di studi clinici.

– Analizza dati medici e aiuta a interpretare risultati di studi clinici. Clinical Data Manager – Supervisiona i dati delle sperimentazioni e cura la loro qualità.

– Supervisiona i dati delle sperimentazioni e cura la loro qualità. Tecnologo biomedico – Lavora su dispositivi, strumenti diagnostici e soluzioni tecnologiche utili per la cura dei pazienti.

– Lavora su dispositivi, strumenti diagnostici e soluzioni tecnologiche utili per la cura dei pazienti. Specialista in medicina personalizzata – Utilizza dati genetici e analisi avanzate per definire percorsi terapeutici individuali.

Come orientarsi tra le nuove professioni del 2025-2030

Le nuove professioni emergenti hanno elementi comuni, ossia richiedono: competenze digitali, capacità analitiche, apertura verso la formazione continua e una scelta universitaria consapevole.

Per costruire un percorso coerente e utile ai tuoi interessi, ecco qui degli strumenti che potranno schiarirti le idee:

Le nuove professioni del 2025-2030 offrono quindi opportunità concrete, ma richiedono scelte mirate e ragionate. Utilizza questi strumenti e sarai pronto a pianificare il tuo percorso universitario in modo più solido e allineato con i tuoi obiettivi futuri!