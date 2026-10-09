Come scrivere un CV accademico: guida completa per dottorandi e ricercatori

La commissione di selezione per un bando di dottorato presso un’università italiana deve valutare 180 candidature. Alla fine arriva il tuo turno. La commissione lo apre e non trova ciò che cerca, quindi la candidatura viene esclusa presto e mesi di preparazione non portano a nulla.

In un CV accademico, chi valuta si aspetta di trovare:

Solido potenziale di ricerca

Pubblicazioni con risultati chiari

Referenze accademiche

I ricercatori a inizio carriera che non hanno mai scritto un CV spesso trattano questo documento come un normale CV professionale. Chi valuta non trova quindi la struttura che si aspetta e la tua candidatura potrebbe non essere presa in considerazione prima ancora che qualcuno ne legga il contenuto. Un CV orientato all’ambito accademico è strutturato diversamente: mette la ricerca e il potenziale accademico prima delle competenze trasferibili.

Questa guida spiega in cosa un CV accademico differisce da un CV professionale, quali sezioni includere, come formattarlo e quali errori evitare.

Che cos’è un CV accademico?

Un curriculum vitae (CV) accademico riassume il tuo percorso formativo e accademico, la tua esperienza di ricerca e, in alcuni casi, la tua esperienza di insegnamento. Di solito lo usi per candidarti a programmi accademici avanzati e a ruoli accademici, scientifici o di ricerca.

Le sue sezioni includono solitamente:

Informazioni di contatto

Formazione

Esperienza professionale

Pubblicazioni accademiche e presentazioni

Finanziamenti, borse di studio e riconoscimenti

Affiliazioni a organizzazioni professionali o accademiche

Spesso si confonde un curriculum vitae accademico con un curriculum vitae standard, ma i due documenti sono molto diversi:

CV accademico Curriculum vitae standard Lunghezza Da 2 a oltre 10 pagine (a seconda del livello di carriera) 1–2 pagine Livello di dettaglio Copre l’intero percorso accademico. Include solo le esperienze professionali rilevanti per la posizione desiderata; punta sulla sintesi. Tono e focus Fattuale e incentrato sulle qualifiche. Autocelebrativo. Sezioni principali Risultati accademici, pubblicazioni e attività di servizio accademico. Esperienza lavorativa e competenze trasferibili.

Oltre al contenuto, un curriculum vitae accademico risponde anche a obiettivi diversi rispetto a un curriculum vitae standard, pensato per la normale ricerca di lavoro. Puoi usare un curriculum vitae incentrato sul mondo accademico per:

Candidature a programmi di dottorato

Candidature a borse di ricerca

Posizioni post-dottorato

Posizioni di ricercatore e professore universitario

Proposte di finanziamento

Cosa includere nel tuo CV accademico

Un curriculum accademico segue una struttura standard, con queste sezioni:

Informazioni di contatto

Istruzione

Esperienza di ricerca

Pubblicazioni e presentazioni

Esperienza di insegnamento

Premi, finanziamenti e borse di studio

Sezioni aggiuntive (ad es. affiliazioni, competenze ecc.)

Il contenuto di queste sezioni di solito rimane invariato da una candidatura all’altra. Quello che dovresti adattare è il peso da dare a ciascuna sezione per il programma o il ruolo in questione. Ad esempio:

Candidatura al dottorato: metti in primo piano i tuoi titoli accademici e la tua esperienza di ricerca.

CV per posizioni postdoc, da ricercatore e professore: inizia con istruzione, pubblicazioni ed esperienza di insegnamento.

In Italia, il bando può indicarti dove attribuire maggiore peso. Il bando dell’Università di Palermo per il ciclo di dottorato 2026/27, ad esempio, indica cosa valuta la commissione e assegna a titoli e pubblicazioni fino a 10 dei suoi 100 punti. Leggi questi criteri prima di decidere cosa mettere in primo piano.

Le sottosezioni seguenti esaminano ogni sezione del tuo CV, con consigli su come presentarla.

Informazioni di contatto e presenza digitale

La parte iniziale di un CV accademico è di solito riservata ai recapiti, così chi lo valuta può capire subito come contattarti. Gli elementi essenziali sono:

Nome completo

Indirizzo email istituzionale (preferibile a quello personale, perché appare più professionale e conferma la tua attuale affiliazione accademica)

Numero di telefono

Località (sono sufficienti città e paese)

Puoi anche aggiungere link che attestino la tua presenza nel mondo accademico. Tra i link rilevanti in ambito accademico rientrano:

ORCID iD

Profilo Google Scholar

Sito web accademico personale

Di solito i link ai social media vengono omessi. Un link a LinkedIn è talvolta accettabile, ma nelle candidature accademiche ha meno peso rispetto alle normali candidature di lavoro.

Altri elementi da omettere da un CV:

Le foto e gli identificativi personali (ad es. l’età o lo stato civile) vengono omessi per prevenire pregiudizi inconsci.

Gli indirizzi completi vengono omessi per motivi di sicurezza. Sono inoltre considerati irrilevanti, poiché la comunicazione in ambito accademico è prevalentemente digitale.

Le esperienze lavorative o i risultati non accademici vengono esclusi, perché un curriculum vitae accademico dovrebbe concentrarsi sulla ricerca, sul servizio accademico e sull’insegnamento.

Queste regole valgono finché il bando non impone un modello proprio. In quel caso compila i campi previsti: il CV Europass allegato al bando di Palermo, per esempio, ha spazi per foto, data di nascita e indirizzo.

Formazione

Dopo l’intestazione, aggiungi una linea divisoria e una sezione dedicata alla formazione con un titolo omonimo. Ordina i titoli di studio dal più recente al meno recente.

Ogni voce relativa alla formazione dovrebbe includere:

Livello del titolo di studio

Area di studio

Nome e sede dell’istituzione

Titolo della tesi

Nome del relatore della tesi

Voto finale, nella scala italiana a 110 punti (ad es. 110/110 e lode)

Anno di conseguimento del titolo

Il voto finale riassume il tuo percorso di laurea, combinando la media degli esami con la valutazione della tesi. La scala va da 66 a 110 e «cum laude» può essere aggiunto al 110 solo con decisione unanime della commissione d’esame.

Anche un titolo di studio non ancora conseguito va inserito qui, descritto con lo stesso livello di dettaglio. Aggiungi l’indicazione «In corso» e l’anno previsto per il conseguimento del titolo. I dottorandi dovrebbero presentarsi come candidati, non come titolari del titolo di dottorato, e indicare il ciclo a cui sono iscritti.

Per esempio:

«Candidato al dottorato in sociologia, 41° ciclo (previsto per il 2028)» anziché «Dottorato in sociologia»

Ti candidi a un dottorato? Indica anche il titolo della tua tesi magistrale. La laurea triennale richiede dettagli solo se è collegata alla ricerca che stai svolgendo ora.

Esperienza di ricerca

Nella sezione «Esperienza di ricerca» del tuo curriculum accademico, puoi elencare:

Progetto di ricerca magistrale o di dottorato

Incarichi come assistente di ricerca

Ruoli come ricercatore ospite

Posizioni di tecnico di laboratorio con una componente di ricerca

Progetti indipendenti che hanno prodotto un risultato concreto

Per ogni voce, includi:

Titolo del ruolo

Istituzione

Date

2–3 righe che riassumano l’argomento della ricerca, i metodi e i risultati (ad esempio, articoli pubblicati su riviste sottoposte a peer review, dataset creati, software sviluppati durante la ricerca ecc.)

Importante: A differenza della sezione dedicata all’esperienza di insegnamento, questa non si sofferma sul tuo ruolo e sulle tue responsabilità. Qui l’attenzione è rivolta al contributo apportato dalla tua ricerca.

I dettagli da mettere in evidenza dipendono dal tuo settore. Nelle discipline STEM, chi valuta presta soprattutto attenzione all’esecuzione tecnica e alla replicabilità della ricerca, quindi descrivi i tuoi metodi. Nelle discipline umanistiche, il metodo è spesso standard e conta soprattutto il modo in cui inquadri la domanda di ricerca.

Ecco il confronto tra una voce debole e una voce efficace relativa all’esperienza di ricerca:

Funzionalità Voce debole Voce efficace Focus Lavoro amministrativo ripetitivo e attività quotidiane. Risultati della ricerca e contributo intellettuale. Contesto Vaga; non chiarisce perché e come è stata svolta la ricerca. Specifica; definisce chiaramente obiettivi, domande e metodi della ricerca. Prove Frasi generiche come «ho acquisito esperienza in…» Risultati concreti; per esempio: «ho creato un dataset…» Lingua Verbi passivi che ti presentano come assistente, ad esempio: «ho mantenuto», «ho osservato», «ho assistito», ecc. Verbi attivi che ti presentano come collaboratore, ad esempio: «ho analizzato», «ho progettato», «ho ottimizzato», ecc.

Pubblicazioni e presentazioni a conferenze

Dividi le pubblicazioni e le presentazioni del tuo CV accademico in sottocategorie in base al valore:

Articoli su riviste sottoposti a revisione paritaria

Atti di convegni

Presentazioni e interventi

All’interno di ogni sottocategoria, elenca le voci in ordine cronologico inverso.

Per le pubblicazioni, scegli il formato di citazione usato nella tua disciplina:

Discipline umanistiche: MLA

Scienze dell’educazione, psicologia e discipline scientifiche: APA

Scienze sociali: Chicago autore-data e Harvard

Economia, storia e belle arti: Chicago/Turabian

STEM: IEEE, CSE, ACM e ACS

Anche i lavori non ancora pubblicati ricevono un’etichetta di stato che ne descrive la fase:

«Inviato»

«Valutazione editoriale»

«Revisione paritaria»

Un articolo non ancora inviato a una rivista non è di prossima pubblicazione, quindi definiscilo «in preparazione» o «in corso» senza suggerire altrimenti. In Italia l’accuratezza ha un peso maggiore: il bando di Palermo, per esempio, stabilisce che la candidatura online vale come dichiarazione sostitutiva formale. Una dichiarazione falsa in una di esse costituisce reato ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Lo stesso bando avverte anche che i titoli riportati solo nel CV, e non autocertificati nell’apposito allegato, non vengono valutati.

All’inizio di un dottorato, il tuo elenco delle pubblicazioni può essere breve. È normale e questa sezione può comunque includere tutto ciò che dimostra che sei attivo nella ricerca:

Presentazioni a conferenze

Interventi su invito

Articoli in corso

Capitoli di tesi in fase di revisione

Esperienza di insegnamento

Puoi omettere questa sezione dalla candidatura al dottorato se non hai esperienze rilevanti. Non sarà un elemento a tuo sfavore, perché i programmi di dottorato si aspettano che la tua esperienza fino a questo momento consista soprattutto in studio e ricerca.

In un CV per una posizione accademica, dedica una sezione specifica all’esperienza di insegnamento, in ordine cronologico inverso. Per ogni voce, includi:

Ruolo (ad es. tutor, assistente per esercitazioni o laboratori, docente a contratto ecc.)

Titolo del corso/dipartimento

Istituzione

Semestre e anno/i accademico/i, ad esempio 2024/25

Dimensione della classe (se elevata)

Sotto ogni voce, aggiungi un breve riepilogo delle principali responsabilità che dimostrino che hai insegnato in autonomia. Ad esempio:

«Ho supervisionato X studenti durante gli esperimenti di laboratorio.»

«Ho condotto discussioni di gruppo.»

«Ho aiutato gli studenti a monitorare i loro progressi accademici e a prepararsi agli esami.»

Per le posizioni di insegnamento universitario, aggiungi anche dettagli quali i metodi didattici, la progettazione dei corsi e i risultati degli studenti.

Premi, finanziamenti e borse di studio

Crea una sezione separata «Finanziamenti, borse di studio e premi» per mettere in evidenza risultati accademici rilevanti. Può includere:

Borse di studio assegnate tramite selezione competitiva

Premi dipartimentali

Finanziamenti esterni per la ricerca

Contributi di viaggio per presentare lavori a conferenze

Elencali in ordine cronologico inverso. Per ogni risultato, indica:

Nome del premio/finanziamento/borsa di studio

Nome dell’organizzazione che ha assegnato il contributo

Anno di assegnazione

Importante: ometti i risultati poco rilevanti o di scarso valore. I certificati di partecipazione e le borse di studio assegnate senza una selezione competitiva, per esempio, hanno poco peso. D’altra parte, se hai vinto un premio in una competizione nazionale o internazionale, puoi aggiungere una breve nota con il numero di partecipanti o vincitori per renderlo più credibile. Ad esempio:

«Assegnato a 12 destinatari in tutto il mondo.»

Competenze, lingue e referenze

Non tutti i modelli di CV includono questa sezione. Tuttavia, può fornire alla commissione di selezione maggiori informazioni su quanto sei preparato per il programma o il ruolo e sulla portata internazionale della tua ricerca.

Ecco cosa includere:

Competenze: elenca i software, gli strumenti di ricerca e le tecniche di laboratorio pertinenti che sai usare. Escludi gli strumenti generici (ad esempio, elaboratori di testi o Excel) e le competenze non pertinenti al tuo settore.

Lingue: indica ogni lingua che parli e specifica il tuo livello usando:

C1, B2 ecc.

Madrelingua, fluente, conoscenza professionale ecc.

Referenze: aggiungi 2–3 referenti del mondo accademico, indicando per ciascuno nome, qualifica, istituzione e indirizzo email istituzionale.

Per una candidatura a un dottorato di ricerca, assicurati che uno di questi sia un relatore con cui hai collaborato di recente o collabori ancora.

Come formattare il tuo CV accademico

Dopo aver definito i contenuti, il passo successivo è adottare un formato standard per il CV accademico, dall’aspetto professionale e facile da leggere. Questa tabella riassume le regole di formattazione di base da tenere presenti:

Elemento di formattazione Consigli Carattere Scegli caratteri standard come Arial o Times New Roman. I caratteri complessi e decorativi sono più difficili da leggere e hanno un aspetto meno professionale. Dimensione del carattere Mantieni la dimensione del carattere tra 11–12 pt per una lettura confortevole. Una dimensione inferiore a 10 pt è più difficile da leggere e rende impossibile scorrere rapidamente il tuo CV. Margini La regola d’oro è mantenere margini di circa 2,5 cm su tutti i lati di una pagina A4. Margini più stretti fanno sembrare un documento troppo affollato. Lunghezza del CV Non esiste una regola universale sulla lunghezza che dovrebbe avere il tuo CV. Per chi si candida a un dottorato di ricerca nelle fasi iniziali, il riferimento è di 2 pagine, anche se alcuni CV arrivano a 4 o più pagine quando il percorso accademico lo giustifica. Soprattutto, non aumentare il numero di pagine con spazi bianchi aggiuntivi o caratteri grandi. Presentazione delle voci Usa la stessa struttura per ogni voce di una sezione, indicando i dettagli nello stesso ordine. Applica la stessa formattazione (ad esempio, elenchi puntati, grassetto, corsivo e così via).

Prima di scegliere un layout, controlla cosa richiede il bando. Alcune università italiane richiedono il CV Europass, il modello standard dell’UE: il bando dell’Università di Palermo lo richiede, mentre quello dell’Università Ca’ Foscari Venezia lo preferisce. Puoi crearne uno nell’editor ufficiale Europass e i consigli sulle sezioni riportati sopra valgono anche per i suoi campi.

Esporta il documento finale in formato PDF. Il formato si apre ovunque, quindi i valutatori non hanno bisogno di un account speciale, e mantiene intatti layout e formattazione.

Per le candidature inviate tramite portali accademici, controlla il limite delle dimensioni del file prima di caricare il tuo CV. Ad esempio, il bando di Ca’ Foscari per il suo 42º ciclo di dottorato accetta PDF fino a 10 MB ciascuno. Se il documento contiene pagine scansionate, immagini incorporate o tabelle, potrebbe essere necessario comprimerlo per rispettare il limite. Usa un compressore PDF online affidabile per ridurre le dimensioni del file senza comprometterne la qualità.

Errori comuni da evitare

Questi tre errori danneggiano maggiormente una candidatura:

Errore 1: seguire una struttura standard per il curriculum. Un curriculum tipico, come quello che scriveresti per il tuo primo lavoro, concentra la tua esperienza lavorativa in una o due pagine e mette in evidenza fin da subito competenze tecniche, trasversali e trasferibili. Le istituzioni accademiche si aspettano altro. Inviare quel formato al posto di un CV accademico comunica ai valutatori che non conosci le convenzioni e non fornisce loro il contesto necessario per approvare la candidatura.

Errore 2: unire le sezioni o usare titoli poco chiari. Quando ricerca e insegnamento sono riuniti sotto un’unica voce «Esperienza», oppure le pubblicazioni compaiono sotto un’etichetta come «Progetti», i valutatori faticano a trovare ciò che cercano.

Errore 3: usare una formattazione incoerente. Voci disposte in un modo qui e in un altro là, nella stessa sezione o da una sezione all’altra, possono dare l’impressione di scarsa cura.

Suggerimento extra: consultare CV che hanno funzionato è un buon modo per capire come deve essere un CV efficace nella tua disciplina, e molti dipartimenti e corsi di studio pubblicano esempi online. Uno di questi è l’University of Cambridge, la cui guida completa raccoglie esempi di CV per candidature di dottorato e postdoc. Tieni aperta una guida come questa come riferimento mentre scrivi la tua.

Conclusione

Creare un CV accademico senza esperienza può sembrare difficile, ma ora hai un solido punto di partenza. Usa i suggerimenti sopra per organizzare e formattare la tua esperienza in modo che soddisfi le aspettative accademiche.

Una volta creato il CV, consideralo un documento in evoluzione e aggiorna regolarmente le sue sezioni. Mantenerlo aggiornato richiede meno impegno che rifarlo da zero per ogni candidatura.

Punti chiave:

Un CV accademico è diverso da un normale curriculum per candidarsi a un lavoro. Si concentra sulla ricerca e sul lavoro accademico, e usare il formato sbagliato può portare a scartare presto la tua candidatura.

Un ordine e una struttura logici delle sezioni rendono il tuo CV facile da leggere.

All’inizio di un dottorato, un breve elenco di pubblicazioni può essere integrato con working paper, capitoli della tesi in corso e presentazioni a conferenze.

Salva il CV completo in formato PDF e comprimilo se supera il limite di caricamento del portale di candidatura.

Aggiorna regolarmente il tuo CV quando aggiungi nuove pubblicazioni, riconoscimenti e incarichi.

Domande frequenti

Che cos’è un curriculum vitae?

L’espressione deriva dal latino e significa «corso della vita». Come documento, presenta in modo formale il tuo percorso accademico e professionale.

Di solito include queste sezioni:

Le tue informazioni di contatto

Istruzione (livello di studi, istituti frequentati e data di conseguimento del titolo)

Esperienza professionale

Pubblicazioni e presentazioni a conferenze accademiche

Finanziamenti, borse di studio e riconoscimenti

Affiliazioni professionali

Nell’uso quotidiano, il termine spesso si sovrappone a uno simile: resume. Un CV è di solito più lungo, più dettagliato e più incentrato sul percorso accademico. A differenza di un resume, si usa soprattutto per candidarsi a posizioni accademiche, di ricerca o altamente specializzate.

Quanto deve essere lungo un CV accademico?

Non esiste una regola fissa. Il formato e la lunghezza del CV accademico devono adattarsi alla posizione desiderata e riflettere la tua esperienza attuale.

Ecco alcuni riferimenti:

CV a inizio carriera (ad esempio, per candidati al dottorato): 2 pagine

CV a metà carriera (ad esempio, per post-doc o ricercatori universitari): 3-4 pagine

Posizioni senior, come professore associato o ordinario: 4 o più pagine (purché tu abbia un solido percorso professionale da presentare)

Qualunque sia la posizione, non riempire lo spazio modificando i margini, aumentando il carattere o elencando corsi irrilevanti. Un CV deve rimanere sempre mirato e pertinente.

Posso usare lo stesso CV accademico per ogni candidatura?

Il contenuto di base di un CV accademico (la tua esperienza, le pubblicazioni e così via) rimane lo stesso per tutte le candidature. Cambiano invece le sezioni a cui dare priorità, in base al tipo di candidatura e ai risultati che puoi presentare in ciascuna sezione.

Per esempio:

Un CV per una candidatura al dottorato: concentrati sul tuo percorso accademico. Indica il voto di laurea finale, gli esami sostenuti e la tua esperienza di ricerca per dimostrare la tua idoneità.

Un CV per posizioni di insegnamento o ricerca universitari: concentrati sulla formazione e sull’esperienza. Metti in evidenza le pubblicazioni e le affiliazioni professionali, e mostra sia l’esperienza nella ricerca sia quella nell’insegnamento.

È importante anche adattare la formattazione ai requisiti specifici di ogni bando.