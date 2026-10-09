Guida passo dopo passo per perfezionare la candidatura a un tirocinio

Abbiamo visto succedere più volte la stessa scena. Una studentessa al terzo anno di triennale deve svolgere il tirocinio per completare i crediti del piano di studi. Trova l’annuncio giusto e passa settimane a preparare CV, lettera di presentazione e certificato degli esami. Poi riceve un rifiuto automatico. Il problema non era il suo profilo: la formattazione del CV si è alterata quando il sistema del selezionatore lo ha aperto.

Altri studenti inviano tutti i documenti richiesti dall’annuncio, ma come allegati separati con nomi come «doc1.pdf» o «scansione_finale.pdf». Risposte? Nessuna.

I posti di tirocinio sono competitivi, quindi piccoli errori di struttura o formattazione possono costarti l’opportunità. Questa guida illustra i documenti richiesti per candidarti a un tirocinio, come scrivere una lettera di presentazione per un tirocinio e i nostri 3 migliori consigli per candidarti.

Che cos’è una candidatura per un tirocinio?

Una candidatura per un tirocinio è un insieme strutturato e organizzato strategicamente di documenti professionali che invii a un datore di lavoro. Mostra le tue:

Qualifiche specifiche;

Competenze tecniche;

Motivazione professionale.

È una presentazione formale, non un semplice elenco di risultati passati.

Componente del documento Scopo Standard di settore tipici CV Breve sintesi delle tue competenze e della tua esperienza. Limite di una pagina, ordine cronologico inverso. Lettera di presentazione Collegamento narrativo tra le informazioni del tuo CV e le esigenze dell’azienda. Una pagina, 3–4 paragrafi, tono formale. Portfolio Prova visiva delle tue competenze tecniche o creative. Incentrato su casi di studio, 3–8 esempi di lavoro. Esempio di scrittura Dimostrazione di capacità di analisi e comunicazione chiare. 2–5 pagine (generale) o 5–10 pagine (giuridico). Certificati degli esami Dimostrazione di rigore e costanza nel percorso accademico. PDF ufficiale o non ufficiale con l’elenco dei voti degli esami nella scala italiana a 30 punti e la tua media. Puoi scaricarlo come autocertificazione dall’area riservata del portale studenti del tuo ateneo.

Cosa rende efficace una candidatura per un tirocinio?

Una candidatura efficace per un tirocinio combina tre elementi:

Esperienza pertinente;

Un elevato grado di personalizzazione;

Una presentazione accurata e professionale.

Per ottenere buoni risultati nel mercato dei tirocini, ogni frase deve rispondere ai requisiti specifici del ruolo che desideri.

Criterio Candidatura media Candidatura efficace Focus sui contenuti Elenco di mansioni e responsabilità. Descrizioni dei risultati ottenuti basate su dati concreti. Quantificazione Descrizioni vaghe (molti, tanti). Dati concreti (percentuali, importi in euro, numero di dipendenti). Progettazione visiva Grafica complessa, a più colonne. Pulito, a colonna singola, con ampio spazio bianco. Adattamento al ruolo Generico, identico per ogni ruolo. Parole chiave specifiche riprese dall’annuncio di lavoro. Tono Passivo e incentrato sullo studente. Attivo, sicuro e incentrato sul datore di lavoro.

La differenza tra una candidatura efficace e una nella media emerge spesso nell’esecuzione tecnica.

Guida passo dopo passo: come preparare e inviare la candidatura per un tirocinio

Ecco il processo nel dettaglio. Puoi usarla come checklist per la candidatura al tirocinio.

Passaggio 1 – Analizza attentamente la descrizione del tirocinio

La descrizione del lavoro è la specifica tecnica del datore di lavoro. Inizia leggendo l’annuncio riga per riga per individuare:

Responsabilità principali;

Competenze tecniche richieste;

Caratteristiche relazionali preferite.

Questa lettura approfondita è particolarmente importante per superare gli Applicant Tracking Systems (ATS), i software che i grandi datori di lavoro usano per filtrare i candidati.

Categoria di analisi Cosa cercare Azione per la candidatura Competenze tecniche Software, lingue, certificazioni. Inseriscili nella sezione delle competenze e nei punti elenco delle esperienze lavorative. Verbi d’azione Gestire, sviluppare, fare ricerca ecc. Usali per iniziare ogni punto elenco del CV. Cultura aziendale Valori come l’innovazione o l’agilità. Integra questi temi nella lettera di presentazione. Aspetti logistici Tipi di file, limiti di pagine, scadenze. Prepara una checklist tecnica per il PDF finale.

Passaggio 2 – Crea un CV mirato e pertinente

Come si scrive un CV per un tirocinio? Consideralo un documento di marketing mirato. Dai priorità alle esperienze direttamente pertinenti al ruolo e ometti hobby non correlati o vecchi lavori svolti alle superiori, a meno che non dimostrino capacità di leadership eccezionali. Per esempio, dovresti sicuramente indicare tutte le borse di studio che hai ricevuto. Se questo è il tuo primo CV, una guida su come scrivere un CV efficace per il tuo primo lavoro illustra le basi.

Elemento Standard professionale Logica degli ATS Disposizione Colonna singola, flusso lineare. I bot leggono da sinistra a destra, dall’alto verso il basso. Font Arial, Calibri o Times New Roman (10–12 pt). I caratteri comuni evitano problemi durante l’analisi. Margini Margini uniformi di circa 2,5 cm su tutti i lati. Impedisce che il testo venga tagliato durante l’analisi. Titoli delle sezioni Istruzione, esperienza lavorativa, competenze. I titoli standard aiutano i sistemi a categorizzare i dati. Elenchi puntati Semplici punti neri (•). Le icone complesse potrebbero non essere interpretate correttamente.

Passaggio 3 – Scrivi una lettera di presentazione personalizzata

La lettera di presentazione per il tirocinio è un testo narrativo in cui spieghi il tuo «perché». Dovrebbe contestualizzare risultati specifici del tuo CV, senza ripeterne i fatti.

La personalizzazione è la parte più importante di una lettera di presentazione per il tirocinio. Perché? I selezionatori riconoscono facilmente i modelli generici e multiuso, che suggeriscono una mancanza di reale interesse per il ruolo.

Sezione Focus narrativo Suggerimento per la personalizzazione Apertura Individua il ruolo e definisci il tuo punto di forza. Cita un risultato specifico dell’azienda. Paragrafo sulle competenze Dimostra la tua idoneità attraverso 2–3 competenze pertinenti. Usa le parole chiave della descrizione dell’offerta di lavoro. Conclusione Ribadisci il tuo interesse e inserisci un chiaro invito all’azione. Suggerisci un periodo per un colloquio di approfondimento.

Passaggio 4 – Prepara i materiali di supporto (se necessari)

Molti tirocini di alto livello richiedono più di un CV e di una lettera di presentazione. Ecco cosa inviare, a seconda del settore.

Settore Focus principale del campione di scrittura Lunghezza consigliata Giurisprudenza / ambito legale Analisi giuridica rigorosa, memorandum, atti difensivi. 5–10 pagine. Giornalismo Articoli pubblicati, PDF «in stile stampa». 3–5 articoli. Politiche pubbliche / ricerca Documenti di posizione, memorandum sulle politiche pubbliche, analisi. 3–5 pagine. Relazioni pubbliche Comunicati stampa, proposte, brochure. 1–2 esempi.

Passaggio 5 – Organizza, standardizza e prepara l’invio

Anche documenti perfetti possono essere scartati se il sistema del selezionatore non riesce ad aprirne il formato, e anche nomi di file poco professionali possono penalizzarti. Converti ogni documento in PDF per mantenere intatti layout e tipografia su tutti i dispositivi.

Se il tirocinio dà diritto a crediti nel tuo piano di studi (un tirocinio curricolare), anche la tua università partecipa alla candidatura. All’Università La Sapienza di Roma, per esempio, gli studenti presentano la candidatura tramite la piattaforma tirocini dell’università. Il tirocinio inizia solo dopo che lo studente, l’organizzazione ospitante e l’università hanno firmato un progetto formativo. Controlla prima l’ufficio tirocini della tua università.

I portali di candidatura spesso impongono limiti rigorosi per le dimensioni dei file, anche di soli 2 MB o 5 MB. Per soddisfarli e fornire al selezionatore un unico file ordinato, puoi usare PDFAid. Questo Editor PDF online ti offre strumenti per:

Convertire diversi tipi di file in PDF di alta qualità;

Unire più documenti, come CV, lettera di presentazione e certificato degli esami, in un unico file da inviare;

Comprimere file PDF di grandi dimensioni.

Funziona nel browser senza dover installare nulla, quindi gli studenti possono aprirlo subito.

Attività per l’invio Azione richiesta Standard/Strumento richiesto Mantieni il layout Converti in PDF da .docx o .rtf. Il formato PDF è lo standard del settore. Unificare i file Unisci i file PDF se sono richiesti come un’unica unità. Evita allegati e-mail frammentati. Riduci le dimensioni Comprimi PDF per rispettare i limiti del portale. Cerca di restare al di sotto di 2–5 MB per file. Professionalità Rinomina i file seguendo una convenzione standard. First_Last_DocumentName.pdf. Controlla Controllo finale dell’impaginazione per individuare alterazioni della formattazione. Usa un Editor PDF per le modifiche finali.

Come far risaltare la tua candidatura per uno stage

Ecco i nostri 3 principali consigli per far notare il tuo CV per uno stage.

Mantieni una formattazione pulita e professionale

I selezionatori associano una struttura documentale pulita e logica a una mente organizzata. Un CV disordinato o dal design eccessivo spesso distrae dal contenuto e un selezionatore che non riesce a leggerlo in pochi secondi potrebbe passare oltre.

Criterio di design Candidatura professionale Implicazioni per l’ATS Disposizione Colonna singola, margini standard (circa 2,5 cm). Più facile da leggere dall’alto verso il basso per i bot. Tipografia Sans serif standard (Arial/Calibri). Elevata precisione di analisi; nessun errore nei caratteri. Elementi visivi Elenchi puntati (punti semplici), linee. Evita testo illeggibile nei simboli. Sezioni Titoli chiari e standard (Formazione). Aiuta il bot a indicizzare i dati nel campo corretto.

Personalizza per ogni opportunità

I candidati a un tirocinio più preparati cercano informazioni sui recenti traguardi dell’organizzazione, sulla sua missione e sui suoi valori fondamentali. Poi aggiungono queste informazioni alla lettera di presentazione e al riepilogo del CV.

Presenta una candidatura coerente

Hai bisogno di coerenza visiva e narrativa:

Usa la stessa intestazione (i tuoi dati personali) nel CV, nella lettera di presentazione e nel frontespizio del campione di scrittura;

Mantieni lo stesso carattere e la stessa palette di colori in tutto il documento.

Una candidatura uniforme rafforza l’impressione che tu sia organizzato.

Conclusione

Ecco i punti chiave:

Sostituisci i consueti elenchi di responsabilità con risultati concreti basati sui dati, che dimostrino il tuo valore attraverso traguardi misurabili.

Dai priorità alla stabilità tecnica. Invia sempre PDF standard con nomi di file professionali.

Usa la stessa intestazione e la stessa tipografia in ogni documento che presenti.

Ci auguriamo che questa guida alla candidatura per un tirocinio renda l’intero processo più semplice e lineare.

Domande frequenti

Quali documenti servono per candidarsi a un tirocinio?

Gli elementi essenziali sono in genere un CV (la sintesi dei tuoi punti di forza) e una lettera di presentazione (le tue motivazioni). Alcune posizioni richiedono documenti aggiuntivi (un portfolio, un certificato degli esami o delle referenze), ma solo quando sono davvero pertinenti al ruolo.

Devo inviare la candidatura per un tirocinio in formato PDF?

Sì. Un PDF è quanto di più vicino ci sia a una garanzia del tipo «ciò che vedi è ciò che vedranno». Mantiene fisso il layout, così le sezioni che hai allineato con cura non si spostano sullo schermo di qualcun altro.

Posso unire il CV e la lettera di presentazione in un unico PDF?

Sì, e spesso risulta più ordinato. Pensalo come un piccolo libro: la lettera di presentazione apre il documento, mentre il CV ne costituisce il contenuto principale. Verifica solo che l’annuncio non richieda caricamenti separati. Perché? Perché le istruzioni vengono sempre prima della praticità.

Quanto deve essere grande il file della candidatura per un tirocinio?

Abbastanza piccolo da essere inviato rapidamente: idealmente, di dimensioni inferiori a pochi megabyte. Dovrebbe caricarsi subito e non rimanere bloccato dai filtri. Se il tuo file è pesante, di solito la causa sono immagini o elementi grafici. Ti consigliamo di ridurli e di mantenere l’attenzione sul contenuto.

Come posso risolvere i problemi di formattazione nel PDF del mio CV?

Un PDF disordinato di solito indica un problema di traduzione tra programmi. Torna al file di origine, sistema la spaziatura ed esportalo di nuovo (con un’esportazione corretta, non con la «stampa in PDF»). Poi aprilo su un altro dispositivo. Se il risultato ti sembra corretto, puoi inviarlo.