Lavoro: le 10 professioni a rischo sostituzione dell’AI

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando il mercato del lavoro a un ritmo senza precedenti, spostando il confine tra mansioni umane e compiti automatizzati. Una analisi approfondita pubblicata da LiveCareer identifica 10 professioni specifiche ad alto rischio di sostituzione e fornisce una guida strategica per la riqualificazione professionale.

Dalla pubblicazione de “10 lavori che saranno sostituiti dall’AI”, va oltre la teoria, analizzando nel dettaglio perché ruoli come addetti all’inserimento dati, operatori di telemarketing, contabili e rappresentanti del servizio clienti sono particolarmente vulnerabili all’automazione. La causa principale risiede nella natura ripetitiva e basata su schemi predefiniti di queste mansioni, che i moderni sistemi di IA possono ora eseguire con maggiore velocità, precisione e a costi inferiori.

L’analisi evidenzia un dato allarmante per il contesto italiano. Citando stime della Banca d’Italia, il report sottolinea come circa 4,75 milioni di lavoratori in Italia siano altamente esposti al rischio di sostituzione. Questo scenario è aggravato dal ritardo del Paese nell’adozione dell’IA, posizionandosi solo al 25° posto nel “Government AI Readiness Index 2024”.

Le 10 professioni a rischio

1. Addetti all’inserimento dati

L’inserimento dati consiste nel trasferire informazioni da un formato all’altro, un compito perfetto per l’IA. Oggi, i sistemi di machine learning e il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) sono in grado di estrarre dati da documenti cartacei, email o moduli web con grande precisione e con minima supervisione.

2. Operatori di telemarketing

Le chiamate a freddo seguono spesso uno script, risultando quindi semplici da automatizzare con l’IA. Questa tecnologia vocale può simulare una voce umana, rispondere a domande di base e portare avanti la conversazione in base a regole prestabilite.

3. Rappresentanti del servizio clienti

Una grande quantità di richieste al customer service (come reset di password, status degli ordini o dubbi sulla fatturazione) sono semplici e ripetitive. Questi problemi seguono spesso percorsi prestabiliti, rendendoli perfetti per l’automazione. I chatbot e gli assistenti virtuali basati sull’IA risolvono questi compiti con grande velocità e accuratezza, tanto che spesso i clienti non si accorgono nemmeno di non parlare con una persona in carne e ossa.

4. Cassieri

Le operazioni di cassa (scansione articoli, calcolo e gestione del pagamento) sono semplici e facilmente automatizzabili, poiché sono ripetitive e prevedibili. Con l’avanzare della tecnologia, i sistemi di Intelligenza Artificiale riescono a eseguire questi compiti con rapidità ed efficienza, limitando progressivamente il bisogno di cassieri in diversi settori.

5. Correttori di bozze

Gli strumenti di intelligenza artificiale sono oggi in grado di individuare errori grammaticali, di punteggiatura e persino incoerenze di tono in un testo. Alcune piattaforme vanno oltre la semplice correzione, offrendo riformulazioni e suggerimenti di scrittura che si avvicinano molto al lavoro dei revisori umani, automatizzando sempre più le attività di revisione di bozze.

6. Paralegali e assistenti legali

Gli assistenti legali passano tipicamente le loro giornate a setacciare fascicoli, organizzare prove e ricercare sentenze passate, compiti che richiedono la gestione di grandi volumi di dati e seguono una struttura chiara e logica. Questi doveri ripetitivi e orientati al dettaglio sono alla portata dell’IA, che può elaborare enormi quantità di informazioni con velocità e precisione.

7. Contabili

La contabilità comprende mansioni di routine (registrare transazioni, aggiornare i registri e redigere i rapporti finanziari) che l’Intelligenza Artificiale automatizza con crescente facilità. Ciò permette alle aziende di velocizzare i processi e di minimizzare gli errori umani.

8. Lavoratori di fast food e ristoranti

Le attività di routine in ristoranti e fast food (dalla raccolta degli ordini alla preparazione dei pasti più semplici fino alla pulizia) sono ripetitive e prevedibili, il che le rende perfette per l’automazione. Per questo motivo, sono compiti ideali da affidare a macchine e sistemi basati sull’IA.

9. Operai di magazzino

Il lavoro in magazzino implica spesso attività ripetitive e schematiche come il prelievo dagli scaffali, l’imballaggio delle scatole, l’etichettatura e la gestione dell’inventario. Dato che questi compiti non richiedono decisioni complesse, possono essere facilmente automatizzati, consentendo alle macchine di eseguirli con precisione, velocità e affidabilità, 24 ore su 24.

10. Analisti di ricerche di mercato

A livello junior, la ricerca di mercato consiste spesso nel raccogliere grandi quantità di dati, nell’individuare tendenze e nel preparare rapporti. Essendo attività ripetitive, strutturate e fortemente basate sui dati, sono ideali per l’automazione. Gli strumenti di IA possono gestire con facilità la raccolta dei dati, eseguire analisi statistiche ed evidenziare modelli, senza richiedere l’intervento umano per le operazioni di base.