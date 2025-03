Lavoro: il 71% dei dipendenti ha pensato di lincenziarsi dopo un solo giorno

Stando all’ultima ricerca di Micheal Page, ben 71% dei dipendenti in Italia ha valutato l’idea di lasciare il proprio impiego dopo un solo giorno. Un dato tristemente significativo se paragonato al 46% a livello europeo.

A generare questo disagio c’è il processo di onboarding mal gestito dei neoassunti che spesso si ritrovano spaesati e spaventati il primo giorno di lavoro.

Le cause dell’insoddisfazione

Il sondaggio ha evidenziato le principali problematiche durante la fase di onboarding: il 43% dei partecipanti ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione su come si sarebbe svolto il primo giorno di lavoro, mentre il 79% non ha partecipato a nessun evento di benvenuto. Inoltre, il 22% ha ammesso di non aver ricevuto supporto adeguato durante il periodo iniziale. Questi dati evidenziano come una gestione poco accurata delle fasi iniziali possa ridurre la fiducia e compromettere il successo di un inserimento lavorativo. L’importanza di una buona gestione del primo giorno e del percorso di integrazione. Un percorso di onboarding efficace non si limita al primo giorno, ma include l’intero processo dall’accettazione dell’offerta all’ingresso effettivo in azienda. Questo periodo è fondamentale per consolidare la fiducia dei neoassunti e può contribuire a una maggiore retention dei talenti. Le aspettative dei nuovi assunti sono chiare: il 79% degli intervistati ritiene essenziale ricevere informazioni pratiche, mentre il 43% chiede un programma di onboarding chiaro e strutturato. Il 46% desidera incontrare il proprio futuro manager prima di iniziare, mentre il 32% apprezzerebbe una visita esplorativa in azienda prima dell’inizio della collaborazione.

Il processo di onboarding deve essere graduale per garantire che il candidato abbia un impegno lavorativo duraturo nel tempo. Il rischio che un candidato lasci precocemente il posto di lavoro compromette la stabilità aziendale, in quanto ogni azienda investe sui nuovi assunti (sia in termini economici che temporali). Organizzare momenti di condivisione periodici, invece, permette di capire cosa sta andando nel verso giusto

e cosa, magari, sta andando meno bene.