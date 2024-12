L’Unimore ha conferito la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale a Paolo Mongardi, Presidente di SACMI. La cerimonia, svoltasi nell’Aula Magna del Polo Digitale di Reggio Emilia, alla presenza del Rettore Carlo Adolfo Porro e di autorità accademiche, si è conclusa con la Lectio Magistralis del laureato.

Paolo Mongardi e la laurea ad Honoris Causa

Paolo Mongardi, nato a Imola nel 1964, ha iniziato la sua carriera in SACMI nel 1985 come progettista meccanico dopo essersi diplomato con il massimo dei voti all’Istituto Tecnico “F. Alberghetti”. Nel suo percorso ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, lavorando allo sviluppo di brevetti e alla gestione di progetti complessi. Dal 2001 è membro del Consiglio di Amministrazione, dove ha ricoperto il ruolo di Segretario e successivamente di Vicepresidente. Dal 2013 diviene Presidente di SACMI e, in questo ruolo, ha guidato l’azienda attraverso una crescita significativa sia in termini economici che occupazionali.

Durante la presidenza di Mongardi, il patrimonio aziendale di SACMI è cresciuto da 436 a 883 milioni di euro, il fatturato consolidato ha superato i 2 miliardi e il numero di dipendenti è aumentato da 1.700 a oltre 5.000. L’azienda ha introdotto un Codice Etico, pubblicato bilanci di sostenibilità e promosso una governance basata sui principi ESG che pongono al centro un’innovazione accorta al benessere del territorio.

Il conferimento della laurea è stato proposto dal Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria e approvato dal Senato Accademico. Durante la cerimonia, il Prof. Massimo Milani, Direttore del DISMI, ha enunciato le ragioni del riconoscimento e ha messo in evidenza il contributo di Mongardi allo sviluppo industriale e alla connessione tra ricerca accademica e mondo produttivo. La Prof.ssa Monia Montorsi, inoltre, nel corso della tradizionale “laudatio”, ha ripercorso il ruolo di Mongardi nella promozione di modelli di gestione orientati al futuro.