Laurea con doppio titolo, cos’è e perché conviene davvero?

Studiare in due Paesi e ottenere due lauree riconosciute è oggi una possibilità concreta per chi sceglie un percorso universitario internazionale. La laurea con doppio titolo (o double degree) è una formula sempre più diffusa che consente di conseguire due titoli accademici validi in Italia e all’estero, grazie a specifici accordi tra atenei.

Un’opportunità preziosa per chi sogna una carriera internazionale e desidera arricchire la propria formazione linguistica, con lo scopo di distinguersi in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Cos’è la laurea con doppio titolo e come funziona

La laurea con doppio titolo nasce dalla convenzione tra due università (una italiana e una straniera), che stabiliscono un percorso di studi integrato. Lo studente frequenta una parte del corso in Italia e una parte presso l’ateneo partner, completando esami e attività formative riconosciute in entrambe i sistemi accademici.

Al termine del percorso, si ottengono due titoli di laurea distinti, ciascuno con valore legale nel rispettivo Paese. Questo distingue il double degree dal titolo congiunto (joint degree), che invece prevede un unico diploma rilasciato congiuntamente da più università.

La struttura varia in base all’accordo tra gli atenei. Alcuni programmi prevedono un anno di mobilità, altri invece l’intero biennio magistrale svolto in due sedi. Tutti, però, hanno in comune un obiettivo, quello di offrire una formazione realmente internazionale, in linea con standard europei.

Requisiti e modalità di candidatura

Per accedere a un programma di laurea con doppio titolo, è necessario soddisfare requisiti specifici stabiliti da ciascun ateneo.

In genere è richiesto:

avere una media alta negli esami universitari,

negli esami universitari, possedere una buona conoscenza della lingua straniera (richieste certificazioni, come IELTS, TOEFL o DELF),

(richieste certificazioni, come IELTS, TOEFL o DELF), detenere un certo numero di crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti nel corso di studi di origine.

La candidatura avviene solitamente attraverso un bando pubblicato dall’università italiana, che indica le destinazioni disponibili, il numero di posti e i criteri di selezione. Alcuni programmi sono inseriti nel circuito Erasmus Mundus o in accordi bilaterali specifici con università europee ed extraeuropee.

Durante la selezione verranno valutati: curriculum, motivazione, conoscenze linguistiche e compatibilità tra i piani di studio. Una volta che l’alunno sarà ammesso, è necessario firmare un learning agreement (piano di studi concordato) che garantisce il riconoscimento reciproco degli esami.

La tesi finale potrà essere svolta in contemporanea con due rettori appartenenti agli atenei partner. Un’esperienza che va ad arricchire notevolmente il percorso accademico e valorizza la dimensione interculturale della ricerca.

I vantaggi di una laurea con doppio titolo

Scegliere una laurea con doppio titolo significa investire su una formazione capace di aprire le porte a molte opportunità.

Ecco i principali vantaggi:

Riconoscimento in due Paesi – I titoli conseguiti permettono di proseguire gli studi o lavorare legalmente in entrambi i sistemi universitari.

– I titoli conseguiti permettono di proseguire gli studi o lavorare legalmente in entrambi i sistemi universitari. Accesso agevolato a master e dottorati internazionali – I double degree sono molto apprezzati nelle selezioni per programmi post laurea europei o globali.

– I double degree sono molto apprezzati nelle selezioni per programmi post laurea europei o globali. Competenze linguistiche e trasversali – Vivere e studiare in un contesto straniero sviluppa senso di adattabilità, autonomia, capacità razionale e padronanza della lingua.

– Vivere e studiare in un contesto straniero sviluppa senso di adattabilità, autonomia, capacità razionale e padronanza della lingua. Maggior competitività sul mercato del lavoro – I datori di lavoro internazionali considerano questi percorsi un segnale di eccellenza e di mentalità aperta.

– I datori di lavoro internazionali considerano questi percorsi un segnale di eccellenza e di mentalità aperta. Rete di contatti globale – Partecipare a un double degree significa entrare in una comunità internazionale di studenti e docenti, utile anche per il futuro professionale.

Oltre ai vantaggi formativi, il double degree rappresenta anche una crescita personale. Vivere due realtà accademiche differenti, adattarsi a nuove abitudini e affrontare le sfide di un percorso internazionale aiuta a sviluppare autonomia, flessibilità e una visione più ampia del proprio futuro.

Dove si può ottenere? Università italiane con doppio titolo

In Italia, sempre più università hanno attivato corsi di laurea con doppio titolo, in particolare nelle aree di Ingegneria, Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Lingue. I partner più frequenti si trovano in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, ma non mancano collaborazioni con atenei in Asia, Canada o America Latina.

Ogni ateneo pubblica il proprio Manifesto degli Studi o nella sezione dedicata alle relazioni internazionali la lista dei corsi che prevedono il double degree. Questi programmi sono spesso integrati nei bandi Erasmus o nei percorsi magistrali con vocazione internazionale.

Chi intende poi esercitare una professione regolamentata (come Medicina, Psicologia o Ingegneria) dovrà controllare la piena validità del titolo estero attraverso il CIMEA o il centro ENIC-NARIC del Paese interessato.

Come scegliere il percorso giusto e prepararsi all’esperienza

Prima di intraprendere una laurea con doppio titolo, è fondamentale pianificare con attenzione la scelta del programma. Ecco alcuni elementi da valutare:

Lingua di insegnamento – In molti casi i corsi all’estero si svolgono interamente in inglese, ma esistono anche percorsi di francese, spagnolo o tedesco.

– In molti casi i corsi all’estero si svolgono interamente in inglese, ma esistono anche percorsi di francese, spagnolo o tedesco. Paese partner e riconoscimento del titolo – Informarsi sempre sulla validità legale del diploma nel Paese ospitante.

– Informarsi sempre sulla validità legale del diploma nel Paese ospitante. Costi e borse di studio – Valutare le spese di viaggio, vitto e alloggio, considerando eventuali agevolazioni Erasmus o fondi di mobilità internazionale.

– Valutare le spese di viaggio, vitto e alloggio, considerando eventuali agevolazioni Erasmus o fondi di mobilità internazionale. Disponibilità personale – Un double degree richiede impegno, adattabilità e capacità di vivere per lunghi periodi in un contesto diverso.

Prepararsi per tempo (curando lingua, documentazione, scadenze e aspetti logistici) è la chiave per vivere al meglio un’esperienza accademica di questo tipo. Il percorso può essere impegnativo, ma il ritorno in termini di formazione, crescita e prospettive di carriera è altissimo.

Se desideri conoscere quali atenei italiani offrono programmi di questo tipo, scopri la lista completa delle università e trova il percorso con doppio titolo più adatto ai tuoi obiettivi accademici e professionali.