L’Ape Maia festeggia i 50 anni e apre a Milano un nuovo store

L’Ape Maia non è solo una serie animata ma è il simbolo di un animale da tutela indispensabile per il nostro ecosistema. In occasione del suo 50° anniversario, L’Ape Maia festeggia con una nuova, accogliente casa a Milano. Maia troverà infatti, un nuovo rifugio all’interno dell’Oasi apistica di BEE it: uno spazio speciale e inclusivo dedicato alle api, alla natura e alla tutela della biodiversità.

In questa oasi apistica popolata di fiori e piante, Maia inaugurerà infatti un’arnia tutta sua. Da sempre simbolo di curiosità e rispetto per la natura, L’Ape Maia rinnova così il suo impegno come ambasciatrice di un messaggio di sostenibilità rivolto a bambini e famiglie, ispirandoli a prendersi cura del mondo che li circonda. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra DeAPlaneta Entertainment e BEE It, realtà impegnata nella rigenerazione ambientale e nella tutela degli impollinatori attraverso la creazione di Oasi Apistiche.

Proprio a 50 anni dalla prima messa in onda della serie sul canale giapponese NET dell’aprile 1975, L’Ape Maia – che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo – festeggerà il suo compleanno con tutti i bambini in una nuova area verde rigenerata, che rispecchia pienamente i valori legati alla curiosità, al rispetto della natura e alla voglia di esplorare il mondo con cui L’Ape Maia è riuscita a incantare tre generazioni grazie alle sue storie senza tempo, rendendo ogni suo progetto un’occasione di crescita e scoperta.

50 anni de L’Ape Maia

Per celebrare l’anniversario dei 50 anni, DeAPlaneta Entertainment, che detiene i diritti della serie animata in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, sta dando vita a una serie di iniziative e ha creato un logo speciale dedicato ai 50 anni de “L’Ape Maia”, che sarà applicato su grafiche iconiche dedicate al “50th Anniversary” diventando protagonista di prodotti in Limited Edition dell’amatissima ape. Nel corso di questi 50 anni, Maia è stata rappresentata sia in versione animata 2D sia in una nuova versione 3D che ha guidato la protagonista in una dimensione più moderna e attuale. Entrambe le rappresentazioni incarnano però la stessa Maia: un’ape curiosa e vivace, il cui cuore resta legato agli amici di sempre e alle mille avventure nel prato dei papaveri.

Impariamo ad apprezzare questi inestimabili insetti, senza di loro il 70% di ciò che mangiamo sparirebbe!