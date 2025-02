La Scuola Superiore Meridionale offre un’opportunità unica per i talenti del Sud

La Scuola Superiore Meridionale (SSM), con sede a Napoli, rappresenta una delle più importanti iniziative accademiche nel panorama universitario del Mezzogiorno italiano. L’istituto ha recentemente messo al bando l’assegnazione di 40 posti per il prossimo anno accademico. Il bando è rivolto esclusivamente agli alunni che vogliono frequentare contemporaneamente l’Università Federico II e un corso di laurea della SSM.

La Scuola Superiore Meridionale è un esempio unico nel Mezzogiorno

La SSM è nata con l’obiettivo di valorizzare i talenti del Sud Italia, offrendo un’istruzione di qualità senza dover spostarsi al Nord o all’estero. L’ateneo nasce a seguito di un tentativo negato di aprire una sede della Scuola Superiore di Pisa a Napoli. Così, questo evento portò alla creazione di un’istituzione autonoma, che puntava a diventare un punto d’eccellenza per la formazione nel Sud.

L’istituto è considerato un pilastro della formazione e della crescita accademica e personale nel Mezzogiorno. Gli studenti che ne fanno parte hanno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa completa che include, oltre alle lezioni frontali, la convivenza con alunni e docenti, favorendo la creazione di un ambiente in cui lo scambio di idee e di conoscenze è alla base.

40 posti disponibili, una chance da non perdere

Il bando pubblicato recentemente mette a disposizione 40 posti per il prossimo anno accademico, suddivisi in diverse aree disciplinari. I posti sono esclusivamente riservati agli studenti che dopo essersi iscritti all’Università Federico II, decidono di frequentare un corso di laurea (triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico) della SSM.

La distribuzione dei posti è la seguente:

12 posti per il primo anno di Matematica, Fisica o Ingegneria.

4 posti per il primo anno di Scienze Chimiche o Scienze Biomediche.

4 posti per il primo anno di laurea magistrale in Molecular Science for Earth and Space e Genomic and Experimental Medicine.

16 posti per il primo anno di Archeologia e Culture del Mediterraneo Antico, Global History and Governance, Law and Organizational Studies for People with Disability e Test, Tradizioni e Culture del Libro.

4 posti per il quarto anno (e primo di laurea magistrale) nelle stesse discipline del punto precedente.

Con questa distribuzione la Scuola Superiore Meridionale dimostra l’impegno che impiega nel coprire un ampio spettro di discipline, offrendo la stessa opportunità a studenti che hanno differenti interessi.

Quali sono i vantaggi offerti dalla Scuola Superiore Meridionale?

Uno degli aspetti più allettanti dell’istituto è il pacchetto di benefici offerti agli studenti selezionati al bando.

Tra i benefits troviamo:

Eliminazione delle tasse universitarie. Tutti gli studenti che verranno selezionati non dovranno pagare le tasse, un vantaggio significativo che riduce l’impatto economico delle famiglie interessate. Borse di studio annuali. Ogni studente riceverà una borsa di studio all’anno di circa 1500 euro, che andranno a coprire le spese di mantenimento e di studio. Vitto e alloggio compresi. I selezionati avranno diritto a vitto e alloggio gratuiti presso le strutture della SSM. Questo, oltre a fornire un grande supporto economico, permette anche di creare più velocemente una comunità coesa tra studenti e docenti. Formazione d’eccellenza. La SSM offre un percorso formativo di alto rilievo, includendo un approccio interdisciplinare che stimolerà la crescita degli alunni.

Quali sono i requisiti per partecipare al bando?

Per poter partecipare al bando per i 40 posti disponibili, gli studenti dovranno soddisfare determinati requisiti.

Tra i quali:

Aver superato l’esame di Stato con un punteggio pari o superiore a 85/100.

Il candidato non deve essere nato prima del 31 dicembre 2004, ad eccezione di coloro che intendono concorrere per i posti al quarto anno (o primo di magistrale), per i quali il limite è posto al 31 dicembre 2000.

Il processo di selezione prevede due prove, una scritta e una orale, che avranno luogo nel mese di settembre. Tutti gli studenti che vogliono partecipare al concorso dovranno presentare la domanda di partecipazione entro la fine di agosto, seguendo le indicazioni fornite sul sito ufficiale delle Scuola Superiore Meridionale.

L’orientamento a supporto degli studenti

Oltre a offrire un percorso accademico di altra formazione, l’istituto si impegna a supportare i giovani nella scelta del loro futuro universitario. Infatti, vengono organizzati periodicamente eventi di orientamento rivolti agli studenti del quarto e ultimo anno di superiori. Questi eventi, che vengono allestiti sotto il tema “La forza dell’errore”, permettono agli studenti liceali di incontrare professori e alunni della SSM e discutere o ricevere consigli riguardo le offerte e le opportunità messe a disposizione.

Per partecipare all’evento di orientamento è necessario iscriversi entro il 30 maggio direttamente sul sito ufficiale dell’istituto. La domanda di iscrizione può essere inoltrata sia dalle scuole superiori, che dai singoli studenti o dai genitori degli stessi.

Un’opportunità per il futuro del Sud

Il bando della Scuola Superiore Meridionale rappresenta un’occasione unica per tutti i talenti del Sud Italia che vogliono prendere parte ad un percorso accademico di eccellenza. Grazie all’alto livello delle lezioni, all’esenzione dalle tasse universitaria, le borse di studio e il vitto e alloggio garantiti, la SSM si propone di attrarre e valorizzare il proprio territorio, cercando di limitare il fenomeno della fuga di cervelli verso il Nord o l’estero.

In un contesto dove le opportunità sono spesso limitate, la Scuola Superiore Meridionale si distingue come faro di speranza e innovazione. Grazie alla formazione di una nuova generazione di professionisti altamente qualificati, l’istituto contribuirà alla costruzione di un futuro migliore per il Mezzogiorno e tutto il Paese intero.